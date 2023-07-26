263 dolarlık Pepe Coin zengin etmişti! 'Pepe Coin'in Kuzeni' milyon dolara dayandı

Tam Boyutta Gör Kripto topluluğu arasında büyük yankı uyandıran meme coin çılgınlığı etkisi sürdürmeye devam ederken yatırımcıların ilgi gösterdiği coinler arasında Pepe temalı projelerin ön plana çıktığı görülüyor.

Geçtiğimiz Mayıs ayında yaşanan Pepe coin çılgınlığında yalnızca 263 dolarlık PEPE satın alan bir yatırımcının 9 milyon doların sahibi olması fenomeni, PEPE coin ile ilintili projelerin daha fazla dikkat çekmesine yol açıyor.

Kurbağa Pepe temalı meme coinlerin arasına katılan ve Evil Pepe token satın alma imkanı sunan ön satış etkinliği devam eden yeni meme coin projesi EVILPEPE, dikkatleri üzerine çekiyor.

2023 yılına damga vuran meme coinlerden olan Pepe coin’in “şeytani kuzeni” olarak tanımlanan EVILPEPE, Pepe coin’e yatırım yapma fırsatını kaçırmış veya beklediği getiriyi elde edememiş olan yatırımcıları hedefliyor.

Pepe coin, bu yazı yazıldığı saat itibarıyla CoinGecko verilerine göre tüm zamanların en yüksek fiyatı olan 0,00000431 doların yüzde 69 altında seyretmeye devam ederken kripto meraklıları, Pepe’nin kuzeni olarak gösterilen EVILPEPE’ye yöneliyor gibi görünüyor.

Hızla sona yaklaşan Evil Pepe ön satış etkinliğinde toplanan fonların milyon dolara dayanmış olması projeye olan ilgiyi artırıyor.

Evil Pepe Token Nedir?

Pepe coin’in benzersiz başarısı sebebiyle kripto piyasasında çok fazla sayıda Pepe coin taklidi yaratıldığı biliniyor. Bazı tecrübeli yatırımcılar bu altcoinlerin kripto sahnesine çıkmasını iyi değerlendirip gelir elde etmeyi başarırken Pepe 2.0 gibi bazı amaçsız coinlerin ise yatırımcısına para kaybettirdiği görülüyor.

Ön satış etkinliği geçtiğimiz günlerde başlayan ve ünlü meme coin PEPE’ye meydan okumayı hedefleyen Evil Pepe coin (EVILPEPE) ise bu piyasaya giren son Pepe temalı coinler arasında yer alıyor ve dikkatli yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Projenin arkasındaki ekibin başarısı bilinen Thug Life Token (THUG) ve SpongeBob Token’i (SPONGE) piyasaya süren deneyimli bir kripto geliştiricisi grubu olduğu söyleniyor.

Evil Pepe token, proje ekibi tarafından “özür dilemeyen ve cüretkar” bir coin olarak tanımlanıyor.

PEPE’nin tahtını sallamaya kararlı proje ekibi, indirimli fiyatlardan Evil Pepe token satın alma imkanı sunan ön satış etkinliği ve pazarlama stratejileriyle dikkatleri çekmeyi başarıyor.

Evil Pepe Token Ön Satışı Devam Ediyor

Ünlü meme coin PEPE’ye rakip olarak gösterilen Evil Pepe tokenin ön satış etkinliğinde pek çok ön satışa nazaran farklı bir strateji uygulanıyor.

Pek çok altcoinin ön satış etkinliğinde çok daha az miktarda tokenin ön satış için açıldığı görülürken Evil Pepe token ön satışında toplam token arzının yüzde 90’ı erken dönem yatırımcılara tahsis ediliyor.

Diğer altcoin projelerinden farklı olarak Evil Pepe token ön satış etkinliğinde coin fiyatında kademeli bir artış da planlanmıyor. Tüm Evil Pepe tokenler, ön satış etkinliği boyunca 0,000033 dolardan satın alınabiliyor ancak yatırımcıların fiyat artışıyla değil zamanla yarışması gerekiyor.

Nitekim proje ekibi ön satışta 2 milyon doların biraz altında fon toplamayı hedefliyor ve etkinliğin, 1,996 milyon dolara ulaşıldığında ya da 7 gün içerisinde sonlanacağı belirtiliyor.

Toplamda 6 milyon 660 bin adet arzı bulunan EVILPEPE tokenin piyasaya sürülmesinin ardından ise yatırımcılar için en uygun alım satım koşullarının sağlanabilmesi amacıyla arzın yüzde 10’luk bölümünün bir aylık süre boyunca DEX likiditesi olarak kilitleneceği ifade ediliyor.

Bitcoin için 100 Bin Dolar tahmini! BTC20 aynı trendi yakalar mı? 1 gün önce eklendi

Ön satış için ayrılan token miktarının bu denli yüksek olması, EVILPEPE tokenlerin ön satış etkinliği boyunca yatırımcıları hazırlıksız yakalayan fiyat artışlarının aksine tek bir fiyattan satılması ve kalan token arzının bir ay boyunca kilitlenecek olması, proje ekibinin Evil Pepe coin topluluğunu odak noktasına koyduğu yorumuna yol açıyor.

Tüm bu stratejik kararlar ile proje ekibi, kripto sektörünün korkulu rüyası olan “rug pull” ihtimalinin azaltılmasını ve balinaların gerçekleştirdiği büyük token dağıtımlarının önünün kesilmesini hedefliyor.

Evil Pepe Coin Projesinin Yol Haritası

Daha şimdiden ön satış etkinliğinde toplanan fonların milyon dolara dayandığı Evil Pepe Coin, iddialı yol haritasıyla da dikkat çekiyor.

Proje üç aşamadan oluşan bir yol haritasına göre ilerliyor:

Birinci aşamada tokenin sosyal medya kanalları ve medya iletişimi ile ön plana çıkarılması ve ardından DEX lansmanının yapılması planlanıyor.

İkinci aşamada sektörün önde gelenleriyle iş birliği yapılarak pazarlama faaliyetlerine hız kazandırılması hedefleniyor.

Üçüncü ve son aşamada ise ekip, 100 milyon dolarlık piyasaya değerine ulaşmayı amaçlıyor.

EVILPEPE ön satış etkinliğine gösterilen ilgi, “Bir sonraki Pepe coin EVILPEPE olabilir mi?” sorularına yol açarken pek çok kripto para analistinin de EVILPEPE’yi izleme listesine aldığı görülüyor.

YouTube kripto para analisti Jacob Bury’nin, EVILPEPE’yi yakın markaja alan fenomenlerden biri olduğu söyleniyor.

Şu ana kadar toplanan fonların 800 bin dolar civarında olduğu ön satış etkinliği ile erken yatırımcı olma fırsatı sunan Evil Pepe coin, Ethereum (ETH) veya Tether (USDT) kullanılarak satın alınabiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Kripto Para Haberleri

Pepe Coin'in Kuzeni Evil Pepe Token milyon dolara dayandı