PES 2009 Lansmanı Röportajı

Haber Editörü
Pro Evolution Soccer 2009 lansmanı dün akşam İstanbul Tenis Kulübünde yapıldı. 20:00-24:00 saatleri arasında yapılan lansmanda oyun hakkından merak edilenleri, oyunun ithalatçısı ARAL’dan Fatih Yalçınkaya ile konuştuk.
http://www.donanimhaber.com/VideoList.aspx?Cat=13&Page= Paylaş Tweetle
Çok Güzel Olmuş Elinize Sağlık,Başarılarınızın Devamı Temenni Ederim.
Adam ne güzel tam türkçe ile telaffuz ediyor...
O zaman madem piespi diyorsunuz neden piestri(PS3) piestu(PS2) xboxthreesixty demiyoe sunuz bakem
ya tam Türkçe ya da İngilizce kullanacaksın arası Tinglish oluyor aynen Empi 3 demek gibi empithree diyeceksin o zaman....
En kralı PES 6
PES 2009 incelemesini çıktığında sitemizde bulabileceksiniz.Bununla beraber bu akşam ya da yarın FİFA 09 incelemeside sitemizde yer alacak.