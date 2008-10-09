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PES 2009 Lansmanı Röportajı

11 yıl
94,4b
1
Diğer
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Erdinç İyikul "By_e"
Haber Editörü
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Pro Evolution Soccer 2009 lansmanı dün akşam İstanbul Tenis Kulübünde yapıldı. 20:00-24:00 saatleri arasında yapılan lansmanda oyun hakkından merak edilenleri, oyunun ithalatçısı ARAL’dan Fatih Yalçınkaya ile konuştuk.


http://www.donanimhaber.com/VideoList.aspx?Cat=13&Page=
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gizmo_x 11 yıl
valla demo yu oynamadim ama burdaki yazilari okudugum andan itibaren supe duymaya basladim.
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6ThSenSe 11 yıl
videodan izlediğim kadarıyla grafikler pes 6 yı anımsattı harbiden nedense
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pasha_kubilay 11 yıl
süper konu gusel arastırma TBRKLER
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-Raziel- 11 yıl
PC Versiyonu 80 Liray mış mış...Bizim Anlımızda Enayi mi Yazıyo...( Sahtesi 5 Lira :):) ).
Çok Güzel Olmuş Elinize Sağlık,Başarılarınızın Devamı Temenni Ederim.
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lecturer 11 yıl
Adam doğru telaffuz ediyor kardeşim eğer pesepe diyorsa sorun yok ya da peseiki diyorsa...

Adam ne güzel tam türkçe ile telaffuz ediyor...

O zaman madem piespi diyorsunuz neden piestri(PS3) piestu(PS2) xboxthreesixty demiyoe sunuz bakem

ya tam Türkçe ya da İngilizce kullanacaksın arası Tinglish oluyor aynen Empi 3 demek gibi empithree diyeceksin o zaman....
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D3nizCh3 11 yıl
Helal Be Ne denir Başka Helal adamlar yapıyor ..gerçekten futbol konamiden soruluar ps3 alacam sırf bu oyun için..
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ALPEREN A. 11 yıl
bu lisans konusu da ne ola ki.neden alamıyolar lisans?
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RevidaL 11 yıl
Woow süper olmuş teşekkürler By_e
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J&B 11 yıl
Teşekkürler By_e


En kralı PES 6
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SezerKaraboz 11 yıl
Teşekkürler Fifa 09 İncelemesini Bekliyorum.
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FiréLord 11 yıl
pes in yeri ayrı her eve lazım
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SezerKaraboz 11 yıl
Fatih Bey Oyunu Çok Övdü :) İnşallah Bekletileri Karşılıyıcak. Oyun Çıktığı Zaman Video İncelemesini Yapıcakmısınz Erdinç Bey?
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By_e 11 yıl

Orjinalden alıntı: SezerKaraboz

Fatih Bey Oyunu Çok Övdü :) İnşallah Bekletileri Karşılıyıcak. Oyun Çıktığı Zaman Video İncelemesini Yapıcakmısınz Erdinç Bey?

PES 2009 incelemesini çıktığında sitemizde bulabileceksiniz.Bununla beraber bu akşam ya da yarın FİFA 09 incelemeside sitemizde yer alacak.
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SezerKaraboz 11 yıl
Teşekkürler İlginiz İçin Erdinç Bey Şuanda Videoyu İzleyebiliyorum
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brnk 11 yıl
bende izleyemiyorum
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