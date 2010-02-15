Pharos 565; Windows Mobile 6.5 işletim sistemli ve darbelere dayanıklı PDA

1998 yılında kurulan ve küresel pazardaki sayılı PDA üreticilerinden olan Pharos, IP54 sertifikalı PDA'sı Pharos 565'i kullanıma sundu.

1-1.5 metre yükseklikten düşmeye dayanıklı yapısıyla dikkat çeken Pharos 565, 624 MHz Marvell PXA310 işlemci, 256 MB RAM, 512 MB ROM gibi donanımsal özelliklere ve Windows Mobile 6.5 işletim sistemine sahip. 3.5 inç boyutunda 240x320 piksel çözünürlüğünde 65.536 renk dokunmatik ekranlı cihaz WI-FI (802.11 a/b/g), Bluetooth, A-GPS ve infrared portu gibi zengin bağlantı seçenekleri sağlamakta. 1880 mAh lityum iyon bataryayla birlikte gelen Pharos 565'te 3.5 mm'lik jak girişi de mevcut.

Pharos 565, firmanın internet sitesi üzerinden 565$ civarında satılmakta. Daha detaylı bilgi için tıklayın