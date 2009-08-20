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Phenom II X4 965 Black Edition işlemcisinin 125 Watt'lık versiyonu son çeyrekte geliyor

9 yıl
11,8b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Phenom II X4 965 Black Edition işlemcisinin 125 Watt'lık versiyonu son çeyrekte geliyor
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AMD geçtiğimiz günlerde firma tarihinin en hızlı işlemcisi olarak 3.4GHz'de çalışan Phenom II X4 965 Black Edition işlemcisini endüstrinin beğenisine sunmuştu. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 6MB büyüklüğünde Seviye 3 (L3) bellek ile donatılan yeni işlemci, saat hızı en yüksek dört çekirdekli işlemcilerden birisi olarak 250$ seviyesinden kullanıcılarla buluşuyor.

Soket AM3 formunda olan ve DDR3 bellek desteği sunan ayrıca Soket AM2+ anakartlarda DDR2 belleklerle de çalışabilen Phenom II X4 965 Black Edition, çarpan kilidinin açık olmasıyla da dikkat çekmiş ve kullanıcılara sadece çarpanı arttırarak işlemci saat hızını arttırabilme imkanı sunmuştu. Tüm bu özelliklerin yanında Phenom II X4 965 BE, yüksek TDP değeri ile olumsuz eleştriler de almıştı.

45nm teknolojisiyle hazırlanıyor olmasına karşın 140 Watt'lık ısıl güç tasarımı ile eleştirilen Phenom II X4 965 Black Edition için AMD kolları sıvamış durumda. Firma tarafından kendi kulvarında fiyat/performans başarımı ile en yüksek işlemcilerden birisi olarak tanımlanan ve Core i7 920'den daha hızlı olduğu iddia edilen Phenom II X4 965 BE'nin 125 Watt'lık yeni bir versiyonu da hazırlanacak.

2009 için Phenom II X4 965 Black Edition modelinden daha hızlı bir işlemci planlamadığı belirtilen AMD, ısıl güç tasarımı 125 Watt düzeyine çekilen Phenom II X4 965 Black Edition modelini yıl sonuna doğru pazara sunabilir. Tabii 125 Watt'lık yeni versiyonun satışa sunulması ile birlikte 140 Watt'lık güncel versiyonun da EOL sürecine girmesi ve pazara veda etmesi beklenebilir.


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DH Misafiri 9 yıl
intelin Core2 Quad Q9400 2.66GHz ve amd nin phenom x4 965 bir sitede aynı fiyat performans olarak phenom daha iyi ama ben hiç amd kullanmadığımdan amd nin ısı sorunu varmı,intelde işlemci ısınınca macun kuruyunca reset atıyor ama amd devam çalışıyor diye birşeyler duydum ve bu durumda yanıyormuş ne kadar doğru bu beni bilgilendirirseniz 1 2 gün içinde bu işlemciden birini alacam
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575m 9 yıl
x4 965 q9650e denk.. gayet güzel işlemci ..Yanma falan olmaz çocuk oyuncağı değil bu..Seneler önceymiş o...Çok olsun mavi ekran verir yada res atar bilgisayar..Yani eski söylentilere kulak asmayınız.Novada çok uygun fiyatta satılıyor hatırlatırım;
novabilgisayar.com/...
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eneshatipoglu 9 yıl
venom800
ve arkadasım ısın kotusu eylul sonu kdv ındırımlerı son buluyor ve bos yere fazladan %10 kdv vermek zorunda kalıcaksın secım senın beklıcem dersen bıse dıyemem
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showstopper41 9 yıl
AMD bence 160W TDP li 3.8 GHz de çalışan Phenom II x4 995 BE ile bu seriyi sonlandırsın. Yeni mimari ve yeni anakartları bekliyoruz.
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erolsipar 9 yıl
Phenom III yapsalar o zaman intel kızacaktir. Çok daha hızlı olur o zaman ama adamlar 2011-2012 bekliyorlar nedense. Hasswell çıktığı zaman 4 Ghz ile stock hızları olurken AMD ne yapıcak acaba. AMD Phenom II X4 965 intel Core i7 920 den hızlı olabilir ama birisi 2.66Ghz biriside 3.4 Ghz. Intel Core i7 3.4 Ghz yaptığın zaman AMD Phenom II X4 965 geride kaliyor. Önemli olan saat hızın rakip işlemci ile eşit olup eşit performas sunmak ve kullandığı TDP miktarin az olmasıdır.
Hayirlisi bakalim ne olucak heleki 6 çekirdekli işlemciler 2010'da çıktığı zaman.
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venom800 9 yıl
@eneshatipoglu arkadaşın dediklerine harfiyen katılıyorum. PII 965 in 140 watt tdp değeriyle duyurulduğu an zaten tepki toplamaya başlamıştı Amd'nin bunu önceden düşünmesi gerekliydi bence. PII 965 çıktıktan iki üç ay sonra 125 watt tdp oranına sahip revize edilmiş model piyasaya çıkacak ne anladım ben bu işten! Başından en doğru olanı yapmak varken bu yapılana ne demeli acaba? Anakartımı değiştireli yaklaşık üç hafta oldu ve yeni bir işlemci alma niyet var şu sıralar, özellikle PII 965 modeline yoğunlaşmıştım ve 140 watt lık tdp oranını görünce biraz hayal kırıklığına uğradım açıkcası ama sonrasında bu okudğum haber daha beter bir etki yaptı. Şimdi işlemci yenilemesi için yıl sonunu beklemek zorundayım ah Amd ah!
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eneshatipoglu 9 yıl
daha yenı cıkardın bu ıslemcıyı 140 watt olarak madem 125 cıkarıcaktın neden sımdı 125 cıkarmıosunda sonradan cıkarıyorsun alıskanlık halıne getırdı amd aynı ıslemcının sonradan dusuk wattlısını cıkarmayı bastan yap su ısı
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Arranger. 9 yıl
İ7 920'den Hızlımı Şimdi Bu? Kesin Öyledir Zaten
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John___Doe 9 yıl
eneshatipoglu

daha yenı cıkardın bu ıslemcıyı 140 watt olarak madem 125 cıkarıcaktın neden sımdı 125 cıkarmıosunda sonradan cıkarıyorsun alıskanlık halıne getırdı amd aynı ıslemcının sonradan dusuk wattlısını cıkarmayı bastan yap su ısı

Kesinlikle katılıyorum
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artenis 9 yıl
waferın ortasına dondurmada guzel olur ,
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killnOd 9 yıl
Birde 955 BE nin 95w lik versiyonunu cikarsalar tam super olacak.
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VenomS 9 yıl
bence wafer'ın orta kısmından çok rahat 125W 965 modelleri çıkar ama 3.4 ile 3.6 ve 3.8 Ghz'lik modeller için mutlaka voltaj artırımı gerekir buda tdp değerini 140W lara çıkarır.
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fatihcanery 9 yıl
amd phenomII serisini iyi tutturdu ama artık limite yaklaştı sayılır,945 955 965.. fazla gitmez bu seri.yeni mimari üretseler bir an önce iyi olur
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Tolgá 9 yıl
core i7 den hızlımı şakamı bu..core i7 920 ye oc yapınca fark bayağı artıyor..stocktada i7 920 üstün
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