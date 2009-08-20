Phenom II X4 965 Black Edition işlemcisinin 125 Watt'lık versiyonu son çeyrekte geliyor

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AMD geçtiğimiz günlerde firma tarihinin en hızlı işlemcisi olarak 3.4GHz'de çalışan Phenom II X4 965 Black Edition işlemcisini endüstrinin beğenisine sunmuştu. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 6MB büyüklüğünde Seviye 3 (L3) bellek ile donatılan yeni işlemci, saat hızı en yüksek dört çekirdekli işlemcilerden birisi olarak 250$ seviyesinden kullanıcılarla buluşuyor.

Soket AM3 formunda olan ve DDR3 bellek desteği sunan ayrıca Soket AM2+ anakartlarda DDR2 belleklerle de çalışabilen Phenom II X4 965 Black Edition, çarpan kilidinin açık olmasıyla da dikkat çekmiş ve kullanıcılara sadece çarpanı arttırarak işlemci saat hızını arttırabilme imkanı sunmuştu. Tüm bu özelliklerin yanında Phenom II X4 965 BE, yüksek TDP değeri ile olumsuz eleştriler de almıştı.

45nm teknolojisiyle hazırlanıyor olmasına karşın 140 Watt'lık ısıl güç tasarımı ile eleştirilen Phenom II X4 965 Black Edition için AMD kolları sıvamış durumda. Firma tarafından kendi kulvarında fiyat/performans başarımı ile en yüksek işlemcilerden birisi olarak tanımlanan ve Core i7 920'den daha hızlı olduğu iddia edilen Phenom II X4 965 BE'nin 125 Watt'lık yeni bir versiyonu da hazırlanacak.

2009 için Phenom II X4 965 Black Edition modelinden daha hızlı bir işlemci planlamadığı belirtilen AMD, ısıl güç tasarımı 125 Watt düzeyine çekilen Phenom II X4 965 Black Edition modelini yıl sonuna doğru pazara sunabilir. Tabii 125 Watt'lık yeni versiyonun satışa sunulması ile birlikte 140 Watt'lık güncel versiyonun da EOL sürecine girmesi ve pazara veda etmesi beklenebilir.