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    Evleri tertemiz yapan en iyi buharlı temizleyiciler (2023)

    Temizlik çoğu zaman sıkıcı ve zahmetlidir. Ancak teknolojinin de yardımıyla buharlı temizleyiciler işi kolaylaştırıyor. İşte tertemiz evler için en iyi buharlı temizleme makinesi tavsiyeleri:

    Teknoloji hayatımızın her alanında büyük kolaylıklar sağlıyor. Bunlardan birisi de ev temizliği. Yoğun iş ve ev temposu arasında temizlik sürecini kolaylaştıran buharlı temizleyiciler, suyu yüksek sıcaklıklarda buhara dönüştürerek evinizdeki her yüzeyde derinlemesine temizlik sağlıyorlar. Peki “en iyi buharlı temizleme makinesi hangisi?” Tertemiz ev ortamı isteyenler için hazırladığımız içeriğimizde kullanıcı yorumlarıyla birlikte en iyi buharlı temizleyici tavsiyeleri bulacaksınız.

    En İyi Buharlı Temizleyiciler 🧹
    Marka - Model 🏠 Fiyat 🏷️
    Kärcher SC 3 EasyFix 8.999 TL
    Bissell SpinWave Cordless 11.199 TL
    Ariete 4163 1.779 TL
    Kärcher SC 1 EasyFix 3.719 TL
    Black&Decker BHSM1615DSM-QS 6.938 TL
    Fakir Alina Clean  2.999 TL
    Yui NV602 2.873 TL
    Polti Pteu0259 Vaporetto Classic 65 11.631 TL
    Fakir Pocket Clean 2.499 TL
    Arçelik K 7804 3.647 TL

    1️⃣ Kärcher SC 3 EasyFix

    Kärcher SC 3 EasyFix Tam Boyutta Gör
    Buharlı temizleyici alanında kendisini kanıtlamış ve kullanıcı yorumlarıyla bunu desteklemiş olan Kärcher SC 3 EasyFix, sadece 30 saniyelik ısıtma süresi sonunda kullanıma hazır hale geliyor. Sürekli doldurulabilen su haznesi kesintisiz temizleme imkanı sağlarken kireç çözücü kartuş, bağımsız şekilde suyun kendisini kireçsiz hale getirerek cihazın kullanım ömrünü artırıyor. Ürün, evdeki her türlü sert yüzeylere uygulanabilir, geniş aksesuarları sayesinde fayansları, setüstü ocakları, aspiratörleri ve hatta inatçı lekelerin çıkarılması dahil olmak üzere en küçük boşlukları bile hijyenik olarak temizleyebiliyor. Kärcher SC 3 EasyFix en çok tercih edilen buharlı temizleyiciler arasında tepede bulunuyor.
    • 1900 watt çalışma gücü
    • 3,5 bar’a kadar buhar basıncı
    • 30 saniyelik kısa ısıtma süresi
    • İki kademeli buhar akış kontrolü
    • Bakteri ve virüslerin yüzde 99,99'unu yok etme
    • Entegre kartuş filtre sayesinde aralıksız buhar
    • Çocuk emniyet kilidi
    • Mikro elyaftan yapılmış zemin temizleme bezi ve kılıfı

    Kärcher SC 3 EasyFix kullanıcı yorumları 💭

    👨 Kärcher bu işi biliyor. Şimdiye kadar gördüğüm ve kullandıklarım arasında en iyisi diyebilirim. İyiki almışım, yorulmadan ev mis gibi oluyor. Sipariş verecek olanlar yedek bez de alsa iyi olur. Kullanması gayet kolay ütü mantığında suyu bittikçe dök haznesi açık zaten o yüzden dökmesi de rahat. Ayrıca fark ettiğim bir şey var ev eskisi gibi de tozlanmıyor. Bu da evin güzel temizlendiğini gösteriyor bence.

    👩 Makineden o kadar çok memnun kaldım ki resmen elim ayağım oldu. Çok pratik bir alet. Benim gibi temizlik yapmayı sevmeyen bir insanı bile temizlik delisi yaptı. Keşke daha önce alsaydım. Mükemmel bir makine.

    2️⃣ Bissell SpinWave Cordless

    Bissell SpinWave Cordless Tam Boyutta Gör
    En çok satın alınan buharlı temizleyici arasında bulunan Bissell SpinWave Cordless, adından da anlaşıldığı üzere kablosuz bir yapıya sahip. Fayans, döşeme, mermer ve ahşap yüzeylerde kusursuz temizlik için tasarlanan ürünün kutusunda günlük kullanım için yumuşak temizlik pedleri ve zorlu ve kurumuş lekeler için ovalama pedleri bulunuyor.
    • 105 watt çalışma gücü
    • Fayans, döşeme, mermer ve ahşap zeminlere uygun
    • Sert zeminleri temizlemek için özel pedler
    • Temizlik pedlerini çamaşır makinesinde veya elde yıkanabilir
    • Kablosuz kullanım özelliği
    • 4 saat şarj, 20 dakika kullanım süresi

    Bissell SpinWave Cordless kullanıcı yorumları 💭

    👨 80 metrekarelik dairemde kullanıyorum. Kullanımı basit, köşelere bile ulaşabiliyor. Zemini dezenfekte etmek için haftalık olarak kullanıyorum. Memnunum.

    👩 Mükemmel! Gerçekten çok iyi çalışıyor... Olumsuz yorumlar nedeniyle oldukça kararsızdım ama yine de sipariş ettim, iyi ki de etmişim. Şu ana kadar herhangi bir sorun yaşamadım. Çocuğum olduğu için her gün kullanıyorum.

    3️⃣ Ariete 4163

    Ariete 4163 Tam Boyutta Gör
    En iyi buharlı paspas modellerinden olan Ariete 4163, İtalyan teknolojisi evlere getiriyor. Deterjan gibi kimyasalları kullanmadan karo, cam, parke, mermer, halı gibi seçilen zemin tipine göre uygun sıcaklığı sağlayan ürün, aktif reçineli yumuşatıcı filtre uzun bir kullanım ömrü garanti ederken, çıkarılabilir su haznesi sürekli kullanıma ve sınırsız çalışmaya izin veriyor. 180° dönebilen kafa ve depolamayı kolaylaştıran katlanabilir tutma kolu sayesinde pratik ve kullanımı da kolay. En iyi buharlı mop arayanlar için Ariete 4163 iyi bir ürün.
    • 1500W çalışma gücü
    • 6/7 dakikada ısınma
    • 500ml hazne kapasitesi
    • Otomatik kablo (5 metre) sarma
    • 180 derece dönebilir başlık

    Ariete 4163 kullanıcı yorumları 💭

    👨 Buhar verme butonuna kesintisiz bastığınızda 200 ml suyu kısa bir süre içerisinde tüketiyor ancak çok güçlü bir buhar püskürttüğü için inatçı lekeleri kolayca çıkartabiliyor. Çok ince bir nozul var paketin içinde. Bu nozulu kullanarak set üstü ocakta biriken kirleri çözmek için kullandık. Yıllardır ne kadar uğraşsak da çıkartamadığımız kirleri kolayca çıkardı.

    👩 Sunulan performans ve dahil aksesuarlar göz önüne alındığında, ürünün fiyatı makul. Buharlı temizleyicinin performansı oldukça güçlü. Fiyatına göre hiçbir eksiği yok diyebilirim. Tavsiye ederim.

    4️⃣ Kärcher SC 1 EasyFix

    Kärcher SC 1 EasyFix Tam Boyutta Gör
    En iyi buharlı temizleyici markaları sıralamasında en tepede olan Kärcher’ın SC 1 EasyFix modeli en iyi buharlı temizlik makinesi olarak nitelendiriliyor. 3,2 bar basıncı ile 20 m² alanda bulunan bakteri ve virüslerin %99,99'unu kimyasal kullanmadan tüm yüzeylerde yok eden alet sadece 3 dakikada kullanıma hazır hale geliyor. Fayanslar, cam ve ayna yüzeyler, pencereler, aspiratörler, ocak ve fırın temizliği, lavabolar, armatürler, duş kabinleri ve hatta derz araları gibi yüzeylerin temizliği gibi birçok alanda kullanılabilen Kärcher buharlı temizlik makineleri gerçek en iyi buharlı temizleyici kullanıcı yorumları ile sıklıkla öneriliyor.
    • Güçlü 3,0 bar buhar basıncı
    • 1200W çalışma gücü
    • Küçük, kullanışlı ve saklaması kolay
    • Cihaz üzerinde çocuk kilidi
    • Mikrofiberden yapılmış zemin temizleme bezi ve kılıfı
    • Bakteri ve virüslerin %99,99'unu yok etme

    Kärcher SC 1 EasyFix kullanıcı yorumları 💭

    👨 Küçük boyutu, hafif tasarımı ve hızlı ısınma özelliği sayesinde hızlı ve kolay bir temizlik sağlıyor. Özellikle fayans, laminat ve cam yüzeylerde harika çalışıyor.

    👩 Performansından oldukça etkilendim. Aksesuarları kullanımı kolay hale getiriyor ve buhar basıncı gayet yeterli. Temizlik işlemini hızlandırdığı için zaman kazanıyorum.

    5️⃣ Black & Decker BHSM1615DSM-QS

    Black & Decker BHSM1615DSM-QS Tam Boyutta Gör
    Black & Decker BHSM1615DSM-QS, yenilikçi Autoselect teknolojisi ile zemin tipine göre buhar ayarı yapabiliyor. Bu sayede standart bir buhar ayarının ötesinde farklı yüzeyler için hazırlanmış modlar seçilebiliyor. SteaMitt buhar başlığı herhangi bir kimyasal ya da temizlik bezi kullanmadan mutfak yüzeylerinden, banyo yüzeyleri ve mobilyalara derinlemesine temizlik sağlıyor. Üçgen başlık ise darl alanlara ve köşelere erişim sağlıyor. 17 aksesuar ile farklı yüzeylerde derinlemesine temizlik sağlayan ürün evdeki mikrop, bakteri ve virüslerin %99,9'unu zararsız hale getiriyor.
    • 1600W çalışma gücü
    • Autoselect teknolojisi
    • 17 adet aksesuar
    • Mikrop, bakteri ve virüslerin %99,9'unu yok etme
    • Kısa ısınma aşaması, 18 saniye içinde kullanıma hazır
    • Mikrofiber temizlik bezleri çamaşır makinesinde yıkanabilir

    Black+Decker BHSM1615DSM-QS kullanıcı yorumları 💭

    👨 Alırken çok araştırdım. Aldığımdan beri de parasını hak etti. Baslıkların hepsini kullanır mıyım diye düşünmüştüm ama hepsini de kullandım. Şimdilik koltuk ve zeminde kullandım. Duvar ve fayansları da yapacağım. Normalde vileda benzeri mop kullanıyordum inanın hiç temizlemiyormuş.

    👩 Banyo, yerler, kapı, pencere, mobilya temizliğinde kullandım. Rahat ve konforlu. Çok iyi çalışıyor ve çok kullanışlı aksesuarlara sahip.

    6️⃣ Fakir Alina Clean

    Fakir Alina Clean Tam Boyutta Gör
    Fakir Alina Clean listemizdeki bir diğer en iyi buharlı mop ürünü olarak karşımıza çıkıyor. En iyi hamur yoğurma makineleri ile fark yaratan Fakir’in bu buharlı temizleyici sayesinde evinizi kolaylıkla hijyenik bir hale getirirken alerjik problemleri ve çeşitli solunum sıkıntılarını da minimuma indiriyorsunuz. Yağ lekeleri, yere dökülen yemekler ya da kireç lekeleri gibi zorlu kirleri çıkartabilen Ailen Clean, 360 derece dönebilen başlık yapısı sayesinde temizlik sırasında kullanım kolaylığı da sağlıyor.
    • 1300W çalışma gücü
    • 330ml su haznesi
    • Çıkarılabilir kireç önleyici filtre
    • 10 farklı fonksiyonel kullanım başlığ
    • LED uyarı fonksiyonu
    • 360 derece dönebilen başlık

    Fakir Alina Clean kullanıcı yorumları 💭

    👨 Temizlikle başı dertte olanlar hiç çekinmeden alın. Kaliteli bir ürün pahalı benzerlerinden hiç farkı yok. Buharlı bir temizlik için ideal. İçinize buharlı temizlik siniyorsa mutlaka alınabilir.

    👩 İlk kullandığımda suyunu çok geç ısıtmıştı ama daha sonra ütü kadar sıcak buhar vermeye başladı suda sızdırmıyor alacaksanız düşünmeden alın derim. Ben çok memnun kaldım. Buhar gücü gayet iyi yormuyor.

    7️⃣ Yui NV602

    Yui NV602 Tam Boyutta Gör
    Yui NV602 buharlı temizleyici ile mikrop, bakteri ve virüslerin %99,9'unu yok ederken geride hijyenik bir ortam bırakıyorsunuz. Laminat, fayans, parke ve halı gibi zeminler için uyumlu oran cihaz, farklı başlıklara sahip: cam başlığı, pirinç başlığı, jet başlığı ve mop başlığı. 250 ml’lik geniş su haznesi ile 25 dakikaya kadar kullanım süresi sunan ürün en iyi buharlı temizleyici önerisi arayanlar için ideal.
    • 270 derece dönebilen yapı ile ergonomik kullanım
    • Mermer, parke, fayans gibi farklı yüzeylerle uyumlu
    • 5 farklı başlık ile geniş kullanım imkânı
    • 25 dakikaya kadar buharlı temizlik
    • 250 ml’lik geniş su haznesi
    • Mikrop, bakteri ve virüslerin %99,9'unu yok etme

    Yui NV602 kullanıcı yorumları 💭

    👨 Ürün çok güzel ve kaliteli. Süpürdüğüm halıdan yine de toz çıktı harika bir ürün herkese tavsiye ediyorum. İçinden 3 farklı başlık çıkıyor her alana uygun bir başlığı var. Özellikle derz aralarını temizlemekte çok işime yaradı.

    👩 Camlarda fayanslarda iz bırakır mı diye düşünmüştüm ama bırakmıyor, pırıl pırıl yapıyor. Buhar gücü oldukça güçlü ve iyi. Ürün çok ağır değil o yüzden tek elle de rahatlıkla kullanabiliyorum.

    8️⃣ Polti Pteu0259 Vaporetto Classic 65

    Polti Pteu0259 Vaporetto Classic 65 Tam Boyutta Gör
    Polti Classic 65, daha güçlü ve üst sınıf buharlı temizleyici arayanlara hitap eden bir ürün. Emniyet kapaklı Vaporetto Classic 65, içerdiği aksesuarlar sayesinde çok sayıda farklı yüzeyde çalışırken aynı zamanda özel temizlik (barbekü, araba döşemesi ve jantlar, motorlar, fayans derzleri) için de biçilmiş kaftan. Bakteri, mantar ve küfü %99,99’a kadar yok edebilen ürün 4 bar buhar basıncıyla da fark yaratıyor. En güçlü buhar temizleyici olan Polti Pteu0259 Vaporetto Classic 65, 1.3 litre de su kapasitesine sahip.
    • 1500W çalışma gücü
    • 1.3 lite su haznesi
    • 110 g/dk ayarlanabilir buhar
    • 9 dakikada tam ısınma
    • 4 Bar’a kadar yüksek basınç
    • Emniyet kapağı
    • 7 farklı aksesuar

    Polti Pteu0259 Vaporetto Classic 65 kullanıcı yorumları 💭

    👨 Ürün gayet işinin hakkını veriyor. Başarılı ve kaliteli. Yaklaşık olarak 9 aydır kullanıyoruz, herhangi bir sorunla karşılaşmadık.

    👩 Buhar gücünden oldukça etkilendim. Tamamen ısınması 10 dakikadan az sürüyor. Montajı da çok kolay.

    9️⃣ Fakir Pocket Clean

    Fakir Pocket Clean Tam Boyutta Gör
    Taşıması kolay, minimal ve güçlü bir buharlı temizleyici arıyorsanız Fakir Pocket Clean iyi bir tercih olabilir. Güçlü motoru sayesinde Pocket Clean, oldukça başarılı bir buhar performansı ortaya koyarken ürün, hijyenik ve organik temizlik sağlıyor. Pocket Clean, cam yüzeylerde, parkelerde, sert zeminlerde, halılarda, koltuklarda ve çeşitli kumaş yüzeyler
    • 950 - 1100 W çalışma gücü
    • 3 bar’a kadar yüksek basınç
    • Yaklaşık 3 dakikada ısınma
    • Hijyenik ve organik temizlik
    • Çocuk kilidi
    • 8 farklı aksesuar

    Fakir Pocket Clean kullanıcı yorumları 💭

    👨 Çok memnun kaldım iyi ki almışım evim hijyen ve temizlikte buluştu resmen.

    👩 Ben çoğunlukla koltuklarımda kullandığım için memnun kaldım yorucu olmuyor pratik. Birde peteklerin içini temizledim. Pratik, küçük ve kullanışlı. Araba için de çok güzel.

    🔟 Arçelik K 7804

    Arçelik K 7804 Tam Boyutta Gör
    En iyi buharlı süpürge arayanlar için önerilen Arçelik K 7804, dikey kullanım için tasarlanmış bir ürün konumunda. Ürünün dikey oluşu da hem kullanım konforu hem de fazla yer kaplamaması açısından bir avantaj. 1500 watt gücünde çalışan ürün 0.4 litre su tankı kapasitesine sahip sadece 20 saniyede ısınarak kullanıma hazır hale geliyor. Üçgen başlığı sayesinde ise köşelerde de temizlik yapmak mümkün oluyor.
    • 1500W çalışma gücü
    • 0.4 litre su tankı
    • 20 saniyede ısınma
    • Üçgen başlık ile köşe temizliği
    • Halı ve sert zemin için uygun

    Arçelik K 7804 kullanıcı yorumları 💭

    👨 Ben böyle güzel bir ürün görmedim herkese tavsiye ederim villadan kurtuldum pratik ve büyük rahatlık. Çok güzel, kullanışlı. Buharın verdiği temizlik de farklı oluyor.

    👩 Aşırı memnunum yazlık evim için ikincisini de aldım. Ürün çok kullanışlı, tertemiz yapıyor, ayrıca alerjik oğlum çok mutlu deterjan kokusu olmadığı için. Temizlikten sonra ev ferahlıyor.

    Sonuç olarak, ev temizliğinde en iyi performansı elde etmek için bir buharlı temizleyici kullanmanın önemi büyük. Kullanıcı yorumlarına dayanarak en iyi buharlı temizleyici modelleri ve markalarını araştırdık. Hem zeminlerde hem de diğer yüzeylerde etkili bir temizlik sağlayan en iyi buharlı mop ve süpürgeler arasında seçim yaparken, ihtiyaçlarınıza ve bütçenize en uygun olanı belirlemeniz oldukça önemli. En iyi buharlı temizleyici kullanıcı yorumları göz önüne alındığında Kärcher, Bissell ve Ariete markaları öne çıkıyor. Bu ürünlere Kara Cuma indirim döneminde daha da ucuz fiyatlardan sahip olabilirsiniz.

    Buharlı temizleyici alırken dikkat edilmesi gerekenler neler 🤔

    buharlı temizleyici seçimi Tam Boyutta Gör
    Genel olarak, buharlı temizleme makinesi seçiminde dikkate almanız gereken ana faktörler arasında güç, dayanıklılık, çeşitli temizlik uygulamalarına uygunluk ve kullanıcı deneyimi bulunmakta.
    • Motor gücü
    • Su haznesi kapasitesi
    • Buhar basıncı
    • Sıcaklık modu
    • Su ısıtma süresi
    • Aksesuarlar ve hortum uzunluğu

    En İyi Buharlı Temizleyiciler Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 190743

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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