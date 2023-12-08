Evleri tertemiz yapan en iyi buharlı temizleyiciler (2023)

- En İyi Buharlı Temizleyiciler 🧹
- 1️⃣ Kärcher SC 3 EasyFix
- 2️⃣ Bissell SpinWave Cordless
- 3️⃣ Ariete 4163
- 4️⃣ Kärcher SC 1 EasyFix
- 5️⃣ Black & Decker BHSM1615DSM-QS
- 6️⃣ Fakir Alina Clean
- 7️⃣ Yui NV602
- 8️⃣ Polti Pteu0259 Vaporetto Classic 65
- 9️⃣ Fakir Pocket Clean
- 🔟 Arçelik K 7804
- Buharlı temizleyici alırken dikkat edilmesi gerekenler neler 🤔
- Yorumlar
Teknoloji hayatımızın her alanında büyük kolaylıklar sağlıyor. Bunlardan birisi de ev temizliği. Yoğun iş ve ev temposu arasında temizlik sürecini kolaylaştıran buharlı temizleyiciler, suyu yüksek sıcaklıklarda buhara dönüştürerek evinizdeki her yüzeyde derinlemesine temizlik sağlıyorlar. Peki “en iyi buharlı temizleme makinesi hangisi?” Tertemiz ev ortamı isteyenler için hazırladığımız içeriğimizde kullanıcı yorumlarıyla birlikte en iyi buharlı temizleyici tavsiyeleri bulacaksınız.
|Marka - Model 🏠
|Fiyat 🏷️
|Kärcher SC 3 EasyFix
|8.999 TL
|Bissell SpinWave Cordless
|11.199 TL
|Ariete 4163
|1.779 TL
|Kärcher SC 1 EasyFix
|3.719 TL
|Black&Decker BHSM1615DSM-QS
|6.938 TL
|Fakir Alina Clean
|2.999 TL
|Yui NV602
|2.873 TL
|Polti Pteu0259 Vaporetto Classic 65
|11.631 TL
|Fakir Pocket Clean
|2.499 TL
|Arçelik K 7804
|3.647 TL
1️⃣ Kärcher SC 3 EasyFix
- 1900 watt çalışma gücü
- 3,5 bar’a kadar buhar basıncı
- 30 saniyelik kısa ısıtma süresi
- İki kademeli buhar akış kontrolü
- Bakteri ve virüslerin yüzde 99,99'unu yok etme
- Entegre kartuş filtre sayesinde aralıksız buhar
- Çocuk emniyet kilidi
- Mikro elyaftan yapılmış zemin temizleme bezi ve kılıfı
Kärcher SC 3 EasyFix kullanıcı yorumları 💭
👨 Kärcher bu işi biliyor. Şimdiye kadar gördüğüm ve kullandıklarım arasında en iyisi diyebilirim. İyiki almışım, yorulmadan ev mis gibi oluyor. Sipariş verecek olanlar yedek bez de alsa iyi olur. Kullanması gayet kolay ütü mantığında suyu bittikçe dök haznesi açık zaten o yüzden dökmesi de rahat. Ayrıca fark ettiğim bir şey var ev eskisi gibi de tozlanmıyor. Bu da evin güzel temizlendiğini gösteriyor bence.
👩 Makineden o kadar çok memnun kaldım ki resmen elim ayağım oldu. Çok pratik bir alet. Benim gibi temizlik yapmayı sevmeyen bir insanı bile temizlik delisi yaptı. Keşke daha önce alsaydım. Mükemmel bir makine.
2️⃣ Bissell SpinWave Cordless
- 105 watt çalışma gücü
- Fayans, döşeme, mermer ve ahşap zeminlere uygun
- Sert zeminleri temizlemek için özel pedler
- Temizlik pedlerini çamaşır makinesinde veya elde yıkanabilir
- Kablosuz kullanım özelliği
- 4 saat şarj, 20 dakika kullanım süresi
Bissell SpinWave Cordless kullanıcı yorumları 💭
👨 80 metrekarelik dairemde kullanıyorum. Kullanımı basit, köşelere bile ulaşabiliyor. Zemini dezenfekte etmek için haftalık olarak kullanıyorum. Memnunum.
👩 Mükemmel! Gerçekten çok iyi çalışıyor... Olumsuz yorumlar nedeniyle oldukça kararsızdım ama yine de sipariş ettim, iyi ki de etmişim. Şu ana kadar herhangi bir sorun yaşamadım. Çocuğum olduğu için her gün kullanıyorum.
3️⃣ Ariete 4163
- 1500W çalışma gücü
- 6/7 dakikada ısınma
- 500ml hazne kapasitesi
- Otomatik kablo (5 metre) sarma
- 180 derece dönebilir başlık
Ariete 4163 kullanıcı yorumları 💭
👨 Buhar verme butonuna kesintisiz bastığınızda 200 ml suyu kısa bir süre içerisinde tüketiyor ancak çok güçlü bir buhar püskürttüğü için inatçı lekeleri kolayca çıkartabiliyor. Çok ince bir nozul var paketin içinde. Bu nozulu kullanarak set üstü ocakta biriken kirleri çözmek için kullandık. Yıllardır ne kadar uğraşsak da çıkartamadığımız kirleri kolayca çıkardı.
👩 Sunulan performans ve dahil aksesuarlar göz önüne alındığında, ürünün fiyatı makul. Buharlı temizleyicinin performansı oldukça güçlü. Fiyatına göre hiçbir eksiği yok diyebilirim. Tavsiye ederim.
4️⃣ Kärcher SC 1 EasyFix
- Güçlü 3,0 bar buhar basıncı
- 1200W çalışma gücü
- Küçük, kullanışlı ve saklaması kolay
- Cihaz üzerinde çocuk kilidi
- Mikrofiberden yapılmış zemin temizleme bezi ve kılıfı
- Bakteri ve virüslerin %99,99'unu yok etme
Kärcher SC 1 EasyFix kullanıcı yorumları 💭
👨 Küçük boyutu, hafif tasarımı ve hızlı ısınma özelliği sayesinde hızlı ve kolay bir temizlik sağlıyor. Özellikle fayans, laminat ve cam yüzeylerde harika çalışıyor.
👩 Performansından oldukça etkilendim. Aksesuarları kullanımı kolay hale getiriyor ve buhar basıncı gayet yeterli. Temizlik işlemini hızlandırdığı için zaman kazanıyorum.
5️⃣ Black & Decker BHSM1615DSM-QS
- 1600W çalışma gücü
- Autoselect teknolojisi
- 17 adet aksesuar
- Mikrop, bakteri ve virüslerin %99,9'unu yok etme
- Kısa ısınma aşaması, 18 saniye içinde kullanıma hazır
- Mikrofiber temizlik bezleri çamaşır makinesinde yıkanabilir
Black+Decker BHSM1615DSM-QS kullanıcı yorumları 💭
👨 Alırken çok araştırdım. Aldığımdan beri de parasını hak etti. Baslıkların hepsini kullanır mıyım diye düşünmüştüm ama hepsini de kullandım. Şimdilik koltuk ve zeminde kullandım. Duvar ve fayansları da yapacağım. Normalde vileda benzeri mop kullanıyordum inanın hiç temizlemiyormuş.
👩 Banyo, yerler, kapı, pencere, mobilya temizliğinde kullandım. Rahat ve konforlu. Çok iyi çalışıyor ve çok kullanışlı aksesuarlara sahip.
6️⃣ Fakir Alina Clean
- 1300W çalışma gücü
- 330ml su haznesi
- Çıkarılabilir kireç önleyici filtre
- 10 farklı fonksiyonel kullanım başlığ
- LED uyarı fonksiyonu
- 360 derece dönebilen başlık
Fakir Alina Clean kullanıcı yorumları 💭
👨 Temizlikle başı dertte olanlar hiç çekinmeden alın. Kaliteli bir ürün pahalı benzerlerinden hiç farkı yok. Buharlı bir temizlik için ideal. İçinize buharlı temizlik siniyorsa mutlaka alınabilir.
👩 İlk kullandığımda suyunu çok geç ısıtmıştı ama daha sonra ütü kadar sıcak buhar vermeye başladı suda sızdırmıyor alacaksanız düşünmeden alın derim. Ben çok memnun kaldım. Buhar gücü gayet iyi yormuyor.
7️⃣ Yui NV602
- 270 derece dönebilen yapı ile ergonomik kullanım
- Mermer, parke, fayans gibi farklı yüzeylerle uyumlu
- 5 farklı başlık ile geniş kullanım imkânı
- 25 dakikaya kadar buharlı temizlik
- 250 ml’lik geniş su haznesi
- Mikrop, bakteri ve virüslerin %99,9'unu yok etme
Yui NV602 kullanıcı yorumları 💭
👨 Ürün çok güzel ve kaliteli. Süpürdüğüm halıdan yine de toz çıktı harika bir ürün herkese tavsiye ediyorum. İçinden 3 farklı başlık çıkıyor her alana uygun bir başlığı var. Özellikle derz aralarını temizlemekte çok işime yaradı.
👩 Camlarda fayanslarda iz bırakır mı diye düşünmüştüm ama bırakmıyor, pırıl pırıl yapıyor. Buhar gücü oldukça güçlü ve iyi. Ürün çok ağır değil o yüzden tek elle de rahatlıkla kullanabiliyorum.
8️⃣ Polti Pteu0259 Vaporetto Classic 65
- 1500W çalışma gücü
- 1.3 lite su haznesi
- 110 g/dk ayarlanabilir buhar
- 9 dakikada tam ısınma
- 4 Bar’a kadar yüksek basınç
- Emniyet kapağı
- 7 farklı aksesuar
Polti Pteu0259 Vaporetto Classic 65 kullanıcı yorumları 💭
👨 Ürün gayet işinin hakkını veriyor. Başarılı ve kaliteli. Yaklaşık olarak 9 aydır kullanıyoruz, herhangi bir sorunla karşılaşmadık.
👩 Buhar gücünden oldukça etkilendim. Tamamen ısınması 10 dakikadan az sürüyor. Montajı da çok kolay.
9️⃣ Fakir Pocket Clean
- 950 - 1100 W çalışma gücü
- 3 bar’a kadar yüksek basınç
- Yaklaşık 3 dakikada ısınma
- Hijyenik ve organik temizlik
- Çocuk kilidi
- 8 farklı aksesuar
Fakir Pocket Clean kullanıcı yorumları 💭
👨 Çok memnun kaldım iyi ki almışım evim hijyen ve temizlikte buluştu resmen.
👩 Ben çoğunlukla koltuklarımda kullandığım için memnun kaldım yorucu olmuyor pratik. Birde peteklerin içini temizledim. Pratik, küçük ve kullanışlı. Araba için de çok güzel.
🔟 Arçelik K 7804
- 1500W çalışma gücü
- 0.4 litre su tankı
- 20 saniyede ısınma
- Üçgen başlık ile köşe temizliği
- Halı ve sert zemin için uygun
Arçelik K 7804 kullanıcı yorumları 💭
👨 Ben böyle güzel bir ürün görmedim herkese tavsiye ederim villadan kurtuldum pratik ve büyük rahatlık. Çok güzel, kullanışlı. Buharın verdiği temizlik de farklı oluyor.
👩 Aşırı memnunum yazlık evim için ikincisini de aldım. Ürün çok kullanışlı, tertemiz yapıyor, ayrıca alerjik oğlum çok mutlu deterjan kokusu olmadığı için. Temizlikten sonra ev ferahlıyor.
Sonuç olarak, ev temizliğinde en iyi performansı elde etmek için bir buharlı temizleyici kullanmanın önemi büyük. Kullanıcı yorumlarına dayanarak en iyi buharlı temizleyici modelleri ve markalarını araştırdık. Hem zeminlerde hem de diğer yüzeylerde etkili bir temizlik sağlayan en iyi buharlı mop ve süpürgeler arasında seçim yaparken, ihtiyaçlarınıza ve bütçenize en uygun olanı belirlemeniz oldukça önemli. En iyi buharlı temizleyici kullanıcı yorumları göz önüne alındığında Kärcher, Bissell ve Ariete markaları öne çıkıyor. Bu ürünlere Kara Cuma indirim döneminde daha da ucuz fiyatlardan sahip olabilirsiniz.
Buharlı temizleyici alırken dikkat edilmesi gerekenler neler 🤔
- Motor gücü
- Su haznesi kapasitesi
- Buhar basıncı
- Sıcaklık modu
- Su ısıtma süresi
- Aksesuarlar ve hortum uzunluğu
En İyi Buharlı Temizleyiciler Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 190743Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.