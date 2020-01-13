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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Philips'in şikayetini dikkate alan ABD, Fitbit ve Garmin hakkında soruşturma başlatıyor

    Hollanda merkezli elektronik şirketi Philips, giyilebilir teknoloji patentlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle Fitbit ve Garmin'i ABD'ye şikayet ederek soruşturma açılmasını talep etti.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Philips'in şikayetini dikkate alan ABD, Fitbit ve Garmin hakkında soruşturma başlatıyor
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    Yeni yıl bazı teknoloji şirketleri açısından iyi başlamadı diyebiliriz. Bunlardan ikisi olan ABD merkezli giyilebilir teknoloji üreticileri Fitbit ve Garmin hakkında, Philips patentlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle soruşturma başlatılacak.

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    Fitbit'den yalanlama geldi

    Hollanda merkezli şirketin iddialarına göre Fitbit ve Garmin'in ürettiği giyilebilir teknolojik cihazlarda, Philips'e ait aktivite izleme, alarm raporlama ve hareket algılama gibi patentlerin izinsiz olarak kullanılıyor. Ayrıca Philips'in üç yıldır bu iki şirketle müzakere etmeye çalıştığı ve bir sonuca varılamadığı da belirtilmiş. Aralık ayında yapılan şikayetler sonucunda da ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun Fitbit ve Garmin şirketlerini incelemeye karar verdiği ifade ediliyor.

    Philips'in şikayetini dikkate alan ABD, Fitbit ve Garmin hakkında soruşturma başlatıyor
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    Bir Fitbit sözcüsü ise Reuters'e verdiği demeçte, Philips'in iddialarının gerçek dışı olduğunu ve bu durumun Hollandalı şirketin giyilebilir teknolojiler alanında başarılı olamamasından kaynaklandığını belirtti. Philips'in giyilebilir teknoloji pazarına söz konusu şirketlerden daha geç katıldığını da söyleyelim. Soruşturmanın ne zaman sonuçlanacağı ve şirketlerin nasıl yaptırımlarla karşılaşacakları ise şimdilik muamma.



    https://www.engadget.com/2020/01/11/philips-itc-investigation-fitbit-garmin/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    paco_ct 1 hf. esmerbuyucu
    Çok haklısın
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    paco_ct 1 hf.
    Philips'in akıllı saatidemi vardı!!! yeteri kadar reklam yapmamış ki hiç duymadım nedense Philips'in hiçbirşeyinin doğru düzgün ne haberi nede reklamı yapılıyor bakalım ne yapıcaklar merak ettim bu haberin devamını ;)
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    esmerbuyucu 1 hf. paco_ct
    Ne alaka?! Senin duyup duymamış olmandan kimene. Patentlerini izinsiz kullanmışlar, olay bu.
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