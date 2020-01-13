Philips'in şikayetini dikkate alan ABD, Fitbit ve Garmin hakkında soruşturma başlatıyor

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Yeni yıl bazı teknoloji şirketleri açısından iyi başlamadı diyebiliriz. Bunlardan ikisi olan ABD merkezli giyilebilir teknoloji üreticileri Fitbit ve Garmin hakkında, Philips patentlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle soruşturma başlatılacak.

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Fitbit'den yalanlama geldi

Hollanda merkezli şirketin iddialarına göre Fitbit ve Garmin'in ürettiği giyilebilir teknolojik cihazlarda, Philips'e ait aktivite izleme, alarm raporlama ve hareket algılama gibi patentlerin izinsiz olarak kullanılıyor. Ayrıca Philips'in üç yıldır bu iki şirketle müzakere etmeye çalıştığı ve bir sonuca varılamadığı da belirtilmiş. Aralık ayında yapılan şikayetler sonucunda da ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun Fitbit ve Garmin şirketlerini incelemeye karar verdiği ifade ediliyor.

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Bir Fitbit sözcüsü ise Reuters'e verdiği demeçte, Philips'in iddialarının gerçek dışı olduğunu ve bu durumun Hollandalı şirketin giyilebilir teknolojiler alanında başarılı olamamasından kaynaklandığını belirtti. Philips'in giyilebilir teknoloji pazarına söz konusu şirketlerden daha geç katıldığını da söyleyelim. Soruşturmanın ne zaman sonuçlanacağı ve şirketlerin nasıl yaptırımlarla karşılaşacakları ise şimdilik muamma.

https://www.engadget.com/2020/01/11/philips-itc-investigation-fitbit-garmin/

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