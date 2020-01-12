Chromium tabanlı Microsoft Edge tarayıcısı, önümüzdeki hafta kullanıma sunulacak

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Microsoft'un uzunca bir süredir üzerinde çalıştığı Chromium tabanlı yeni Edge internet tarayıcısı nihayet kullanıma hazır hale geldi. Microsoft, yeni web tarayıcısının 15 Ocak'ta gönderilmeye başlayacağını açıkladı.

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Chrome'a rakip olabilecek mi?

Yeni Edge tarayıcısının yüklenme işlemi otomatik olarak gerçekleştirilecek. Bu nedenle Windows 10 çalıştıran PC'nizde herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan, Edge tarayıcınız yenisiyle güncellenmiş olacak. Mevcut Edge tarayıcınızın güncellenip güncellenmediğini ise görev çubuğunuzda değişecek olan simgeden fark edebileceksiniz.

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Microsoft, tarayıcının ne gibi yenilikler sunacağını ise 15 Ocak tarihinde açıklayacağını belirtiyor. Ancak şirketin Internet Explorer'dan kalan kötü anıları silmek istediğini söylemek mümkün. Chromium tabanlı yeni Edge'in, tarayıcı pazarında açık ara lider olan Chrome'a rakip olup olamayacağını ise önümüzdeki günlerde daha net görebileceğiz.

https://4gnews.pt/novo-browser-microsoft-edge-chega-a-todos-os-utilizadores-na-proxima-semana/

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