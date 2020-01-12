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    Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Chromium tabanlı Microsoft Edge tarayıcısı, önümüzdeki hafta kullanıma sunulacak

    Yazılım devi Microsoft'un uzun bir süredir geliştirdiği yeni Edge tarayıcısı nihayet kullanıma sunuluyor. Şirket, Chromium tabanlı tarayıcıyı Windows güncellemesiyle gönderecek.
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    Tarayıcılar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Chromium tabanlı Microsoft Edge tarayıcısı, önümüzdeki hafta kullanıma sunulacak
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    Microsoft'un uzunca bir süredir üzerinde çalıştığı Chromium tabanlı yeni Edge internet tarayıcısı nihayet kullanıma hazır hale geldi. Microsoft, yeni web tarayıcısının 15 Ocak'ta gönderilmeye başlayacağını açıkladı.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi Band 5'in detayları ortaya çıkmaya başladı"

    Chrome'a rakip olabilecek mi?

    Yeni Edge tarayıcısının yüklenme işlemi otomatik olarak gerçekleştirilecek. Bu nedenle Windows 10 çalıştıran PC'nizde herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan, Edge tarayıcınız yenisiyle güncellenmiş olacak. Mevcut Edge tarayıcınızın güncellenip güncellenmediğini ise görev çubuğunuzda değişecek olan simgeden fark edebileceksiniz.

    Chromium tabanlı Microsoft Edge tarayıcısı, önümüzdeki hafta kullanıma sunulacak
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    Microsoft, tarayıcının ne gibi yenilikler sunacağını ise 15 Ocak tarihinde açıklayacağını belirtiyor. Ancak şirketin Internet Explorer'dan kalan kötü anıları silmek istediğini söylemek mümkün. Chromium tabanlı yeni Edge'in, tarayıcı pazarında açık ara lider olan Chrome'a rakip olup olamayacağını ise önümüzdeki günlerde daha net görebileceğiz.



    https://4gnews.pt/novo-browser-microsoft-edge-chega-a-todos-os-utilizadores-na-proxima-semana/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    esmerbuyucu 1 hf. en beğenilen yorumculuklar
    Tabii Bing Amerika, İngiltere ve Kanada gibi ülkelerde teknik bilgisizlikten(!) çok kullanılıyor. Hatta Japonya'da da teknik bilgisizlikten(!) Yahoo kullanılıyor. Kısacası Google dışında bir şey popülerse teknik bilgisizlikten kullanılıyordur(!)



    Google sanki Androidlerde önyüklü gelmiyor, mantığa bak
    Tabii Bing Amerika, İngiltere ve Kanada gibi ülkelerde teknik bilgisizlikten(!) çok kullanılıyor. Hatta Japonya'da da teknik bilgisizlikten(!) Yahoo kullanılıy...
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    alemburda34 1 hf.
    piyasadaki çoğu tarayıcı artık chromium tabanlı oldu. Bence bu rekabeti öldürüyor hele ki operanın birde chromium tercih etmesi bence saçmalıktı.
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    rakanishu 1 hf.
    Hey gidi ie, zamanında w3c standartlarını bile sallamıyordu, ne hallere düştü. Chromium dışında Firefox kaldı sadece, rekabet açısından kötü bir durum. Sitelerde sadece Chromium uyumluluğu gözetilir oldu sadece.
    Hey gidi ie, zamanında w3c standartlarını bile sallamıyordu, ne hallere düştü. Chromium dışında Firefox kaldı sadece, rekabet açısından kötü bir durum. Siteler...
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    eaglepaw_1903 7 sa.
    ..
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    drjacob 4 gün
    beta'yı kullandım ama sevmedim elimden gelse windows içindeki tüm ie'leri kaldırırım
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    Norain 6 gün
    tarayıcıda güncelleştirme ayarı yok sanırım. oyun oynarken güncelleştirme yaparsa kötü olur.
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    Father Torque 6 gün
    Nihayet final sürüm yayınlanmış. Şimdilik sadece İngilizce indirme sayfası var ve İngilizce sürüm indirilip kurulabiliyor ama ayarlara girip dil kısmından Türkçe yapılabiliyor.
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    agah07 6 gün Father Torque
    Kurulum ve dili de Türkçe Microsoft Edge güncel indir.....


    yadi.sk/...


    gezginler.net/...
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    bkaakco 1 hf.
    Kararlı sürüm çıktı. www.microsoftedge.com adresinden indirilebiliyor. Dev sürümünü kullanıyordum, ondaki hiçbir şeyi (Geçmiş, favoriler, eklentiler) almadı fakat hesabımla oturum açtığımdan yer imleri ve parolaları aldı. Eklentileri yeniden kurmam gerekti. Ayrıca varsayılan Edge'in üstüne kuruyor bunu yani eski Edge siliniyor. (Haberde de otomatik güncellendiğine değinilmiş, ben elle yükledim.)
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    Mighty Ravendark 1 hf.
    Yeni Edge tarayıcıdan bir kaç gün önce haberim oldu, beta'sını kurdum.



    Mobil sürümü de güncellenmiş, çok iyi olmuş. Ayrıca içerisinde Adblock Plus var. Ayarlar - İçerik Engelleyiciler yoluyla erişebilirsiniz. Mobilde Chrome harici kullanacak tarayıcı bulamıyordum. Ne Firefox, ne Opera kendini sevdirebildi.



    Chrome yanına nihayet yeni tarayıcımı buldum. Yeni simgesi de çok hoş.
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    The Hollow 1 hf.
    Zaten sırasıyla canary-dev-beta ve stabil sürümünü uzun zamandır kullanıyordum. Ufak tefek 1-2 şey haricinde pek sorun yaşatmadı. Sistemlerimde Edge ve Chrome var. Daha çok Edge'i kullanıyorum. Bakalım resmi olarak çıksın da düzeni iyice oturtsunlar. İyi iş çıkarttılar.
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    dark_prince60 1 hf.
    Burda ki asıl mesele kullanıcı verilerine ulaşmaktır. Microsoft Chromium a geçmeye mecbur kaldı. Verileri işleyip kendi uygulamalarını geliştirmekten tutunda , 3. taraflara satmak ve devasa reklam pastasından pay almak için bunu yaptı. Veri gelsinde isterse Chromium tabanlı olsun gerisi önemli değil.
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    Ulan Musk 1 hf. alaz1903
    Evet chromium tarafına geçmektense komple çekilmeleri bile daha olası olurdu. Bir yanım Mozilla da engin deneyimi ile chromium'a katkı yapsın istiyor diğer yanım Microsoft ve Mozilla birleşse rekabet daha dengeli ve son kullanıcı yararına olurdu diyor.
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    Ulan Musk 1 hf.
    Microsoft'un bu hamlesi Mozilla üzerindeki baskıyı daha da artıracaktır. Belki onlar da Chromium'a geçmek zorunda kalacak. Chromium yeni ie oldu.
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    alaz1903 1 hf. Ulan Musk
    Mozilla alternatif ve açık kaynaktır. Mozilla tabanlı yapılmış pek çok tarayıcı (Tor browser, SeaMonkey, Waterfox vs) varr. En ünlüsü Firefox'tur. Mozilla da Chromium'a geçerse varlık sebebi ortadan kalkar. Böyle bir şeyin olacağına ihtimal vermiyorum. Chromium yeni ie oldu sözünüze katılıyorum. Hatta ie'den daha kötüsü Chrome yaptığınız her şeyi takip eden bir tarayıcı.
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    3828 kez okundu.
    20 yorum yazıldı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    microsoft edge, chromium ve
    6 etiket daha windows 10 çıkış tarihi Tarayıcılar Yazılım Uğur Seven MPopüler
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