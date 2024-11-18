Yeni Philips monitör hem profesyoneller hem de günlük kullanım için uygun olabilir

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Philips, yeni bir 4K monitörle teknoloji tutkunlarının karşısına çıktı. 27 inçlik ekran boyutuna sahip Philips 27E2N1800 modeli, etkileyici teknik özellikleriyle dikkat çekiyor. Yüksek çözünürlüklü IPS panelle donatılan bu monitör, 3840x2160 piksel çözünürlük sunarak hem profesyonel çalışmalar hem de günlük kullanım için uygun bir seçenek olarak öne çıkıyor. 60 Hz yenileme hızı, 300 nit parlaklık seviyesi ve 4 ms tepki süresiyle hızlı ve akıcı bir görsel deneyim sağlıyor.

Minimalist bir tasarıma sahip olan monitör, ince çerçeveli yapısıyla geniş bir görüntü alanı sunarken, arka kısmındaki mat kaplama ve zarif kavisli kenarları modern bir estetik kazandırıyor. Bu özellikler, hem ev ortamlarında hem de ofislerde şık bir tamamlayıcı olmasını sağlıyor. Renk performansında ise %99 sRGB ve %109 NTSC renk gamını destekleyen cihaz, canlı ve doğru renkler sunuyor. 10 bit (8-bit + FRC) renk derinliği sayesinde 1,07 milyar renk görüntüleyebilme kabiliyetiyle grafik tasarım ve video düzenleme gibi yaratıcı işler için ideal bir araç haline geliyor.

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Philips 27E2N1800, göz sağlığına önem veren kullanıcılar için de avantajlar sunuyor. Düşük Mavi Işık Modu ve Titreşimsiz Teknoloji, uzun süreli kullanımlarda göz yorgunluğunu minimuma indiriyor. Ayrıca, belgeler veya e-kitap okuma sırasında kağıt hissi yaratan Kolay Okuma modu da kullanım kolaylığı sağlıyor. Duvar montajı desteğiyle de farklı kurulum seçenekleri sunan monitör, esnek bir kullanım deneyimi vadediyor.

Bağlantı seçenekleri arasında iki HDMI 2.0 ve bir DisplayPort 1.4 girişi yer alıyor. Monitör, farklı cihazlarla geniş uyumluluk sağlarken, yaklaşık 3,28 kg ağırlığındaki standlı tasarımıyla taşınabilirliği de kolaylaştırıyor. Çevre dostu özellikleriyle dikkat çeken model, geri dönüştürülebilir ambalaj kullanımı ve zararlı maddeler içermeyen yapısıyla sürdürülebilir bir kullanım sunuyor.

Philips’in bu yeni monitörü, teknolojiyi estetikle buluşturan özellikleri ve kullanıcı dostu tasarımıyla piyasada güçlü bir seçenek olarak kendini gösteriyor. 150 dolarlık fiyat etiketiyle dikkat çeken cihaz, üstün performans ve şıklığı uygun bir bütçeyle bir araya getiriyor.

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