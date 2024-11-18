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    Yeni Philips monitör hem profesyoneller hem de günlük kullanım için uygun olabilir

    Monitör dünyasına sunduğu farklı segmentteki modeller ile bilinen Philips, bu sefer de hem profesyonel kullanıcılar hem de günlük kullanım için ideal olan bir monitör ile karşımıza çıktı.

    Philips yeni monitörünü satışa sundu: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör

    Philips, yeni bir 4K monitörle teknoloji tutkunlarının karşısına çıktı. 27 inçlik ekran boyutuna sahip Philips 27E2N1800 modeli, etkileyici teknik özellikleriyle dikkat çekiyor. Yüksek çözünürlüklü IPS panelle donatılan bu monitör, 3840x2160 piksel çözünürlük sunarak hem profesyonel çalışmalar hem de günlük kullanım için uygun bir seçenek olarak öne çıkıyor. 60 Hz yenileme hızı, 300 nit parlaklık seviyesi ve 4 ms tepki süresiyle hızlı ve akıcı bir görsel deneyim sağlıyor.

    Minimalist bir tasarıma sahip olan monitör, ince çerçeveli yapısıyla geniş bir görüntü alanı sunarken, arka kısmındaki mat kaplama ve zarif kavisli kenarları modern bir estetik kazandırıyor. Bu özellikler, hem ev ortamlarında hem de ofislerde şık bir tamamlayıcı olmasını sağlıyor. Renk performansında ise %99 sRGB ve %109 NTSC renk gamını destekleyen cihaz, canlı ve doğru renkler sunuyor. 10 bit (8-bit + FRC) renk derinliği sayesinde 1,07 milyar renk görüntüleyebilme kabiliyetiyle grafik tasarım ve video düzenleme gibi yaratıcı işler için ideal bir araç haline geliyor.

    Philips 27E2N1800, göz sağlığına önem veren kullanıcılar için de avantajlar sunuyor. Düşük Mavi Işık Modu ve Titreşimsiz Teknoloji, uzun süreli kullanımlarda göz yorgunluğunu minimuma indiriyor. Ayrıca, belgeler veya e-kitap okuma sırasında kağıt hissi yaratan Kolay Okuma modu da kullanım kolaylığı sağlıyor. Duvar montajı desteğiyle de farklı kurulum seçenekleri sunan monitör, esnek bir kullanım deneyimi vadediyor.

    Bağlantı seçenekleri arasında iki HDMI 2.0 ve bir DisplayPort 1.4 girişi yer alıyor. Monitör, farklı cihazlarla geniş uyumluluk sağlarken, yaklaşık 3,28 kg ağırlığındaki standlı tasarımıyla taşınabilirliği de kolaylaştırıyor. Çevre dostu özellikleriyle dikkat çeken model, geri dönüştürülebilir ambalaj kullanımı ve zararlı maddeler içermeyen yapısıyla sürdürülebilir bir kullanım sunuyor.

    Philips’in bu yeni monitörü, teknolojiyi estetikle buluşturan özellikleri ve kullanıcı dostu tasarımıyla piyasada güçlü bir seçenek olarak kendini gösteriyor. 150 dolarlık fiyat etiketiyle dikkat çeken cihaz, üstün performans ve şıklığı uygun bir bütçeyle bir araya getiriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    coraspirin 3 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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