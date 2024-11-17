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    Realme GT 7 Pro, global pazarda batarya konusunda meraklılarını üzebilir

    Son zamanların en çok konuşulan akıllı telefon modellerinden biri olan Realme GT 7 Pro global pazar için geri sayıma geçerken, gelen son bilgiler bu cihazı bekleyenleri biraz üzebilir.

    Realme GT 7 Pro, global pazara farklı bir batarya ile gelebilir Tam Boyutta Gör

    Realme GT 7 Pro, bu ay başında Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle donatılmış en uygun fiyatlı telefon olarak tanıtıldı. Global lansmanı 26 Kasım'da yapılacak olan cihaz, özellikle dikkat çeken özelliklerinden biri olan büyük pil kapasitesiyle öne çıkıyor. Ancak son gelişmelere göre, global versiyonun pil kapasitesi Çin modeline kıyasla daha küçük olacak.

    Markanın yaptığı açıklamaya göre, global piyasaya sunulacak Realme GT 7 Pro, 5.800 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacak. Oysa Çin'de satışa sunulan modelde bu kapasite 6.500 mAh olarak belirlenmişti. Her iki model de 120W hızlı şarj desteğiyle geliyor. Ancak pil boyutundaki bu farklılık, cihazların diğer teknik özelliklerini değiştirmiyor.

    Bu durum yalnızca Realme ile sınırlı değil. Benzer bir durum, geçen ay tanıtılan iQOO 13 için de geçerli. Çin'deki modeli 6.150 mAh kapasiteli bir batarya barındırırken, global versiyonda bu değer 6.000 mAh olarak düşürülmüş durumda. Bu farklılıkların nedenine dair markalardan henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, batarya boyutundaki değişikliklerin cihaz ağırlığını etkileyebileceği düşünülüyor. Çin modelinde 223 gram olan Realme GT 7 Pro’nun global versiyonunda bu ağırlığın 200 gramın altına indirilmesi hedefleniyor gibi görünüyor.

    Pil kapasitelerindeki farklılıklar, yalnızca ağırlık optimizasyonu ile sınırlı olmayabilir. Farklı pazarların tercihleri, yasal gereklilikler ve kullanım alışkanlıkları, cihaz tasarımını ve teknik özellikleri etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Ayrıca bileşen tedarik zinciri, sertifikasyon standartları ve lojistik süreçler de bu tür değişikliklerde rol oynuyor olabilir. Bu detaylar, markaların farklı bölgelerdeki modellerini tasarlarken karşılaştığı zorlukları gözler önüne seriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    coraspirin 2 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 4 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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