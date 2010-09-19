PhotoFast 1500MB/saniye okuma hızına sahip yeni SSD sürücüsünü duyurdu

Yeni nesil SSD sürücüleriyle sık sık gündeme gelen PhotoFast, yüksek performans tutkunları için hazırladığı yeni sürücüsünü duyurdu. Firmanın Power Drive-LSI olarak isimlendirdiği NAND flash tabanlı sürücü, performans değerlerinin yanında şık tasarımıyla da dikkat çekiyor. PCIe x8 ara birimini kullanan SSD sürücüde, MLC (Multi Level Cell) tipi NAND sürücülerine yer verilirken, yüksek performans için dahili RAID yapısına ek olarak 512MB kapasiteli (DDR2) tampon bellek birimi de kart üzerindeki yerini almış durumda.

PhotoFast tarafından açıklanan rakamlara göre 1500MB/saniye okuma, 1400MB/saniye yazma hızlarını destekleyen yeni sürücü, 240GB, 480GB ve 960GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ve bir yıllık garanti ile satışa sunulacak. Bu arada merak edenler için PCIe x8 ara birimini kullanan Power Drive-LSI SSD'nin dahili RAID yapısı sayesinde sistem boot edebildiğini de not düşelim.