PhotoFast 1500MB/saniye okuma hızına sahip yeni SSD sürücüsünü duyurdu

Yeni nesil SSD sürücüleriyle sık sık gündeme gelen PhotoFast, yüksek performans tutkunları için hazırladığı yeni sürücüsünü duyurdu. Firmanın Power Drive-LSI olarak isimlendirdiği NAND flash tabanlı sürücü, performans değerlerinin yanında şık tasarımıyla da dikkat çekiyor. PCIe x8 ara birimini kullanan SSD sürücüde, MLC (Multi Level Cell) tipi NAND sürücülerine yer verilirken, yüksek performans için dahili RAID yapısına ek olarak 512MB kapasiteli (DDR2) tampon bellek birimi de kart üzerindeki yerini almış durumda.
PhotoFast tarafından açıklanan rakamlara göre 1500MB/saniye okuma, 1400MB/saniye yazma hızlarını destekleyen yeni sürücü, 240GB, 480GB ve 960GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ve bir yıllık garanti ile satışa sunulacak. Bu arada merak edenler için PCIe x8 ara birimini kullanan Power Drive-LSI SSD'nin dahili RAID yapısı sayesinde sistem boot edebildiğini de not düşelim.
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ev parası 57500½ fiyat
Note: Our credit card system uses New Taiwan Dollars only, NTD to USD approx 1:32..
photofast.com.tw/...
240 gb icin bu fiyat saka gibi
Yani bu sürücüye işletim sistemi yüklenebilir mi?
Yazım hatası mı yoksa gerçek mi? Bu hızda Bootable bir sürücü ile neler yapılabilir bir düşünün...
o kadar para harcayamam ssd lere zamanla ucuzlar ve daha kalitelileri çıkar ben de o zamanı beklerim
ilgilenenlere duyrulur