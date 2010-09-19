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HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PhotoFast 1500MB/saniye okuma hızına sahip yeni SSD sürücüsünü duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,8b
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31
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yeni nesil SSD sürücüleriyle sık sık gündeme gelen PhotoFast, yüksek performans tutkunları için hazırladığı yeni sürücüsünü duyurdu. Firmanın Power Drive-LSI olarak isimlendirdiği NAND flash tabanlı sürücü, performans değerlerinin yanında şık tasarımıyla da dikkat çekiyor. PCIe x8 ara birimini kullanan SSD sürücüde, MLC (Multi Level Cell) tipi NAND sürücülerine yer verilirken, yüksek performans için dahili RAID yapısına ek olarak 512MB kapasiteli (DDR2) tampon bellek birimi de kart üzerindeki yerini almış durumda.

PhotoFast tarafından açıklanan rakamlara göre 1500MB/saniye okuma, 1400MB/saniye yazma hızlarını destekleyen yeni sürücü, 240GB, 480GB ve 960GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ve bir yıllık garanti ile satışa sunulacak. Bu arada merak edenler için PCIe x8 ara birimini kullanan Power Drive-LSI SSD'nin dahili RAID yapısı sayesinde sistem boot edebildiğini de not düşelim.


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redof 9 yıl
yeni Taiwan doları normal amerikan doların 32 'de 1'dir. 57.500 $ 'ı 32 'ye bölersek gerçek US DOLAR olarak fiyatı : 1796.875 $ = yuvarlak olarak 1800 $ USD 'dır :)
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c0d3r36 9 yıl
1 yıl garanti çok kötü olmuş kesin bir sorun vardır. Okuma ve yazma hızlarına normal kullnıcılarda o kadar olacağınıda sanmıyorum.
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milyondabir 9 yıl
ne 1000-ne 3000 yukarda yazmıs arkadaslarda tahmin olur fiyatı diye malesef cok asırı
ev parası 57500½ fiyat
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Wilson Fisk 9 yıl
milyondabir

ne 1000-ne 3000 yukarda yazmıs arkadaslarda tahmin olur fiyatı diye malesef cok asırı

ev parası 57500½ fiyat


Note: Our credit card system uses New Taiwan Dollars only, NTD to USD approx 1:32..

photofast.com.tw/...


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milyondabir 9 yıl
$57500 fiyatıda guzelmis baktımda kendi sitesinde
240 gb icin bu fiyat saka gibi
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Codest 9 yıl

milyondabir

$57500 fiyatıda guzelmis baktımda kendi sitesinde





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tahir40 9 yıl
Bana bunlar sadece Gaz yarışı :) Bilgisayar kullanıcıların %kaçı HD için 100 dolardan fazla bütçe ayırabilir ki? Şu an sadece Hybrid Diskler ilgimi çekiyor...
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oray 9 yıl
işlemciye 1000$ veren adam buna da verir gibime geliyor...
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DH Misafiri 9 yıl
Bu cihazın Bootable olduğunu kimse fark etmedi mi?
Yani bu sürücüye işletim sistemi yüklenebilir mi?
Yazım hatası mı yoksa gerçek mi? Bu hızda Bootable bir sürücü ile neler yapılabilir bir düşünün...
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musandia 9 yıl
Yüksek çözürlüklü video işleri ile uğraşanların dibi düşüyordur
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vidoko 9 yıl
hem ömrü kısa hem dayanıklılığı nekadar garantili oda muamma..birde üzerine dünyanın parrasını ver bunu kim alır Allah aşkına..
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fenerista 9 yıl
Bir tek harddiskden milleti sömürmüyordular. Çünkü standart fiyatlara ve özelliklere sahiptiler. Artık ondan da sömürecekler bizim millet de buna seviniyor.
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DH Misafiri 9 yıl
beğendim güzel yapmışlar ama şimdilik ben almayayım
o kadar para harcayamam ssd lere zamanla ucuzlar ve daha kalitelileri çıkar ben de o zamanı beklerim
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fatihcanery 9 yıl
ya forum donanımhaber böyle pci slotuna takılan sddleri incelese iyi olacak,örneğin böyle bir sddyi alsak ne avantajlara sahip olacağız bizi bilgilendirirse sevinirim kendi adıma.açılış süresi on saniyeyi geçmez galiba bunla,photoshopta felanda işime baya yarar diye düşünüyorum.oyun beklemelerinde hddlere göre ne kadar avantajı var,bu parayı hak ediyor mu?
ilgilenenlere duyrulur
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spaydix 9 yıl
huuu dehşet 240gb tahminen 2499 $ seviyesinde olur . belki daha pahalı
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