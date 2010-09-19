PhotoFast, 430MB/saniye okuma hızı sunan SATA-III destekli yeni SSD modelini duyurdu

Depolama çözümleri üreticisi PhotoFast, SATA-III (SATA 6Gbps) destekli yeni nesil SSD sürücülerini duyurdu. G-Monster3 VX1 serisi altında hazırlanan 2.5-inç boyutundaki yeni sürücüler modeline göre 64GB, 128GB ve 256GB depolama kapasitesi sunuyorlar. Yüksek performans için 128MB (DDR3) tampon bellek kapasitesine sahip olan yeni sürücüler, 1.5 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresi vaad ediyorlar. Henüz açıklanmasa da Indilinx firmasının Jet Stream veya Thunderbolt ya da JMicron firmasının JMF66x NAND flash bellek kontrolcülerinden birini kullanması beklenen G-Monster3 VX1 serisi yeni SSD'lerin bir yıllık garanti ile birlikte Ekim ayında satışa sunulmaları bekleniyor.
PhotoFast'in açıkladığı bilgilere göre yeni SSD'ler, modeline göre aşağıdaki okuma-yazma hızlarını vaad ediyorlar;
- 64GB G-Monster3 XV1 - 370 MB/sn (okuma) / 120 MB/sn (yazma)
- 128GB G-Monster3 XV1 - 410 MB/sn (okuma) / 190 MB/sn (yazma)
- 256GB G-Monster3 XV1 - 430 MB/sn (okuma) / 300 MB/sn (yazma)
SATA-III destkeli yeni sürücülerin fiyatları ise henüz açıklanmadı.
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Ama bakacak olursak bunların endüstriyel olanları var. Daha dayanıklı, biraz daha yavaş ama kullanım ömürleri de daha fazla. Yine de fiyatları çok pahalı olduğu için endüstriyelleri alamayacağımız için mecburen yine bunlara kalıyoruz.
Sistem kurmak için ideal. Bana soracak olursanız 60Gb olanı bile gayet yeterli. Yanına da çıkınca bir tane 2.5" Seagate 500GB MomentusXT koyarsın. Çok kral olur. Zaten MomentusXT öyle bir şey ki notebook diski olmasına rağmen en baba diyeceğin hızlı bir diske bile %80 lere varan oranda fark atıyor. 60+500 gayet yeterli. Tabi hız için. Depolama için de bir tane ayrı Harici disk alırsın olur biter. Tabi bütçe daha az ise momentusXT yerine 1TB Caviar Black te arkadaşın dediği gibi en iyi 2. tercih olacaktır.
SSD'ler alınamaz cünkü boyutları kücük fiyatları büyük.
Aslında su an üretilmis olan ssdler bence artık sistem kurmaya ideal hale geldi. Mesela konumuzdaki ssd'ye sistem ve ihtiyac duyulan programlar kurulsa ve sadece 128gb'lık olan alınsa inanılmaz derecede yeterli olacaktır. Cünkü okuma hızı yüksek bir ssd. Yazma hızı'da en azından dvd sürücüsünün okuma hızını da 20 ye katlar :)
Tabi normal her alana girmesi icin cidden daha cok ucuzlamalı ama sistem kurarken tercih edilebilir artık. Yanına cak 1tb wd caviar black. Hem performans var hem kalite hem de depolama alanı.
Neresi kötü yazmaların? :p Uçmuş alet. Gerçekten çok iyi değerler. 280 - 280 lere alışmıştık, bir üst seviyeye çıkmış ssd.
Dostum galiba sen yazdığım yazıyı okumamışsın. 256 haricinde demişim görmedin mi orada. 256 olana lafım yok. Ama ötekinin yazma hızı 190 hatta diğeri daha da az.
Zaten piyasada 275 yazabilen modeller var. Okumasına bir şey demiyoruz ama ne bileyim, ben yazmaya daha çok önem veriyorum. Hadi tamam okuma da önemli ama örneğin RAR dan 12Gb lık film çıkarttığın zaman okuma isterse 1000MB olsun, yazmanın borusu öter. Keza oyun kurarken de öyle. Piyasada yeni çıkan oyunları görüyorsundur. 10Gb oyun var. Bu yüzden 256Gb olan tamam çok süper ama altındaki modellerin o kadar da bir avantajı yok.
@kartal.24
Kardeş. Senin dediğin cihaz PCI Express yuvasına takılıyor. Normal bir SSD gibi değil, zaten şekli de kart şeklinde. Bizim konuştuğumuz cihaz SSD olduğu için aynı kefeye koymamak lazım. Çünkü SSD şeklinde olduğu zaman 2.5" oluyor. Kart olduğu zaman ise bkoyutu istedikleri gibi yapabildikleri için sınırlar kalkıyor baya bi.
+1
bunlardan alıp raid yapmak cok daha mantıklı