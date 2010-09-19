PhotoFast, 430MB/saniye okuma hızı sunan SATA-III destekli yeni SSD modelini duyurdu

Depolama çözümleri üreticisi PhotoFast, SATA-III (SATA 6Gbps) destekli yeni nesil SSD sürücülerini duyurdu. G-Monster3 VX1 serisi altında hazırlanan 2.5-inç boyutundaki yeni sürücüler modeline göre 64GB, 128GB ve 256GB depolama kapasitesi sunuyorlar. Yüksek performans için 128MB (DDR3) tampon bellek kapasitesine sahip olan yeni sürücüler, 1.5 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresi vaad ediyorlar. Henüz açıklanmasa da Indilinx firmasının Jet Stream veya Thunderbolt ya da JMicron firmasının JMF66x NAND flash bellek kontrolcülerinden birini kullanması beklenen G-Monster3 VX1 serisi yeni SSD'lerin bir yıllık garanti ile birlikte Ekim ayında satışa sunulmaları bekleniyor.

PhotoFast'in açıkladığı bilgilere göre yeni SSD'ler, modeline göre aşağıdaki okuma-yazma hızlarını vaad ediyorlar;

- 64GB G-Monster3 XV1 - 370 MB/sn (okuma) / 120 MB/sn (yazma)

- 128GB G-Monster3 XV1 - 410 MB/sn (okuma) / 190 MB/sn (yazma)

- 256GB G-Monster3 XV1 - 430 MB/sn (okuma) / 300 MB/sn (yazma)

SATA-III destkeli yeni sürücülerin fiyatları ise henüz açıklanmadı.