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PhotoFast, 430MB/saniye okuma hızı sunan SATA-III destekli yeni SSD modelini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,5b
1
16
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Depolama çözümleri üreticisi PhotoFast, SATA-III (SATA 6Gbps) destekli yeni nesil SSD sürücülerini duyurdu. G-Monster3 VX1 serisi altında hazırlanan 2.5-inç boyutundaki yeni sürücüler modeline göre 64GB, 128GB ve 256GB depolama kapasitesi sunuyorlar. Yüksek performans için 128MB (DDR3) tampon bellek kapasitesine sahip olan yeni sürücüler, 1.5 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresi vaad ediyorlar. Henüz açıklanmasa da Indilinx firmasının Jet Stream veya Thunderbolt ya da JMicron firmasının JMF66x NAND flash bellek kontrolcülerinden birini kullanması beklenen G-Monster3 VX1 serisi yeni SSD'lerin bir yıllık garanti ile birlikte Ekim ayında satışa sunulmaları bekleniyor.

PhotoFast'in açıkladığı bilgilere göre yeni SSD'ler, modeline göre aşağıdaki okuma-yazma hızlarını vaad ediyorlar;

- 64GB G-Monster3 XV1 - 370 MB/sn (okuma) / 120 MB/sn (yazma)
- 128GB G-Monster3 XV1 - 410 MB/sn (okuma) / 190 MB/sn (yazma)
- 256GB G-Monster3 XV1 - 430 MB/sn (okuma) / 300 MB/sn (yazma)

SATA-III destkeli yeni sürücülerin fiyatları ise henüz açıklanmadı.


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OverClocK1ng 9 yıl
Evet doğru. 1 yıl gerçekten insanın içine kurt düşürüyor. Niye bir yıl diyorum ? Demek ki 2-3 yıl verecek kadar güvenmiyorlar ki 1 yıl veriyorlar. Sinek küçük ama mide bulandırır.
Ama bakacak olursak bunların endüstriyel olanları var. Daha dayanıklı, biraz daha yavaş ama kullanım ömürleri de daha fazla. Yine de fiyatları çok pahalı olduğu için endüstriyelleri alamayacağımız için mecburen yine bunlara kalıyoruz.
Sistem kurmak için ideal. Bana soracak olursanız 60Gb olanı bile gayet yeterli. Yanına da çıkınca bir tane 2.5" Seagate 500GB MomentusXT koyarsın. Çok kral olur. Zaten MomentusXT öyle bir şey ki notebook diski olmasına rağmen en baba diyeceğin hızlı bir diske bile %80 lere varan oranda fark atıyor. 60+500 gayet yeterli. Tabi hız için. Depolama için de bir tane ayrı Harici disk alırsın olur biter. Tabi bütçe daha az ise momentusXT yerine 1TB Caviar Black te arkadaşın dediği gibi en iyi 2. tercih olacaktır.
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fatihcanery 9 yıl
adamlar güvenmiyor demekki,her an uçabilir diye düşünüyorlar demekki.neden kingston ramlare ömür boyu garanti veriyordu salak firma değildir galiba,gerçi o da kalktı ama olsun en azından 3-4 sene garanti süresi olması lazımdı.haklısınız arkadaşlar bence de
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aspirin_00 9 yıl
saniyede 100 gb okuma yazma yapsa bile 1 yıllık garantiye sebep almam
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St Batuhan 9 yıl
Yanılgı şurda:
SSD'ler alınamaz cünkü boyutları kücük fiyatları büyük.
Aslında su an üretilmis olan ssdler bence artık sistem kurmaya ideal hale geldi. Mesela konumuzdaki ssd'ye sistem ve ihtiyac duyulan programlar kurulsa ve sadece 128gb'lık olan alınsa inanılmaz derecede yeterli olacaktır. Cünkü okuma hızı yüksek bir ssd. Yazma hızı'da en azından dvd sürücüsünün okuma hızını da 20 ye katlar :)
Tabi normal her alana girmesi icin cidden daha cok ucuzlamalı ama sistem kurarken tercih edilebilir artık. Yanına cak 1tb wd caviar black. Hem performans var hem kalite hem de depolama alanı.
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sahafiec 9 yıl
böyle bir ürüne sadece 1 yıl garanti vermelerini anlamıyorum doğrusu.
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disorderpunk 9 yıl
256GB G-Monster3 XV1 - 430 MB/sn (okuma) / 300 MB/sn (yazma)
Neresi kötü yazmaların? :p Uçmuş alet. Gerçekten çok iyi değerler. 280 - 280 lere alışmıştık, bir üst seviyeye çıkmış ssd.
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re@per 9 yıl
hey maşallah
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OverClocK1ng 9 yıl

disorderpunk

256GB G-Monster3 XV1 - 430 MB/sn (okuma) / 300 MB/sn (yazma)

Neresi kötü yazmaların? :p Uçmuş alet. Gerçekten çok iyi değerler. 280 - 280 lere alışmıştık, bir üst seviyeye çıkmış ssd.

Dostum galiba sen yazdığım yazıyı okumamışsın. 256 haricinde demişim görmedin mi orada. 256 olana lafım yok. Ama ötekinin yazma hızı 190 hatta diğeri daha da az.

Zaten piyasada 275 yazabilen modeller var. Okumasına bir şey demiyoruz ama ne bileyim, ben yazmaya daha çok önem veriyorum. Hadi tamam okuma da önemli ama örneğin RAR dan 12Gb lık film çıkarttığın zaman okuma isterse 1000MB olsun, yazmanın borusu öter. Keza oyun kurarken de öyle. Piyasada yeni çıkan oyunları görüyorsundur. 10Gb oyun var. Bu yüzden 256Gb olan tamam çok süper ama altındaki modellerin o kadar da bir avantajı yok.

@kartal.24

Kardeş. Senin dediğin cihaz PCI Express yuvasına takılıyor. Normal bir SSD gibi değil, zaten şekli de kart şeklinde. Bizim konuştuğumuz cihaz SSD olduğu için aynı kefeye koymamak lazım. Çünkü SSD şeklinde olduğu zaman 2.5" oluyor. Kart olduğu zaman ise bkoyutu istedikleri gibi yapabildikleri için sınırlar kalkıyor baya bi.
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marvinous 9 yıl
Ah ah, şöyle ucuz 64-128'lik USB bellekler olacak, onlardan RAID kuracan :D
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OverClocK1ng 9 yıl
Yazmalara da okuma yazmışlar. Düzeltirseler iyi olur. Ama 256 haricinde pek bir avantajı yok. Mesela 410 okuma 190 yazma olan yerine piyasada 285 okuyup 275 yazan modeller var onları tercih ederim.
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CeFurkan 9 yıl

OverClocKing

Yazmalara da okuma yazmışlar. Düzeltirseler iyi olur. Ama 256 haricinde pek bir avantajı yok. Mesela 410 okuma 190 yazma olan yerine piyasada 285 okuyup 275 yazan modeller var onları tercih ederim.



+1

bunlardan alıp raid yapmak cok daha mantıklı
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spaydix 9 yıl
yazmalar cok kötü
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Batuist 9 yıl
256GB olanı gerçekten harika görünüyor. Keşke bir windows testi görebilseydik.. sadece windows ve genel uygulamalarımızı çalıştırsak yeter diyorum ama o bile uzak bir ihtimal gözüküyor..
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vidoko 9 yıl
anca ssd çıkartıyorlar ancak alt seviye kullanıcıları için çok pahalı..
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