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BlueStacks 4 yayınlandı: Android masaüstü bilgisayarlarda artık daha hızlı

BlueStacks emülatörünün yeni sürümü yayınlandı. BlueStacks 4 ile birlikte bilgisayarınızda çok daha performanslı bir şekilde Android uygulama ve oyunlarını çalıştırabilirsiniz.
8 ay
7,7b
1
22
Diğer Yazılım
Ahmet Furkan Talu
Yazar
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Popüler Android emülatörü BlueStacks'in son sürümü masaüstü kullanıcıları için yayınlandı. Masaüstü veya dizüstü bilgisayarınızda BlueStacks uygulaması ile Android uygulamaları ve oyunlarını çalıştırabilirsiniz. BlueStacks 4 sürümü bir önceki sürüme göre daha yüksek performansa sahip. Yeni sürüm ile birlikte BlueStacks artık KitKat yerine Android 7.1.2 sürümüne sahip.

Amiral gemisi telefonlardan daha hızlı

BlueStacks tarafından yayınlanan görsele göre emülasyonun çalıştığı MSI GE63 Raider model dizüstü bilgisayar Antutu'da Galaxy S9+ ve iPhone X'den 6 kat daha iyi bir skor elde etmiş. Testte kullanılan dizüstü bilgisayarın sekizinci nesil Intel Core i7 işlemciye, 16 GB RAM ve Geforce GTX 1070 GPU'suna sahip. Daha düşük özelliklere sahip Asus  X555UB-NS71 dizüstü bilgisayarında da (altıncı nesil Core i7, GeForce 940M, 8GB RAM) amiral gemisi modellerden çok daha yüksek test skorları elde edilmiş. 
BlueStacks yeni sürümü ile bilgisayarlarda artık daha hızlı ve performanslı çalışmanın yanında basitleştirilmiş kullanıcı arayüzü, arama önerileri, birden çok Google Play hesabıyla aynı anda birden fazla oyun oynayabilme, daha fazla dil desteği ve yeni anahtar kontrollere seçeneklerine sahip. BlueStacks 4'ü aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

https://www.bluestacks.com/tr/bluestacks-4.html Yorum Yaz
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WmGMD 8 ay en beğenilen
Intel Core i7 işlemc, Geforce GTX 1070 GPU'sunun gücünün snapdragon 845 den yüksek olması çok şaşırttı beni nasıl olur böyle bir şey :D
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KaleyDeskop 8 ay
reklam kodu eklenmiş donanımhaber'in, keşke sponsor bağlantı olduğunu söyleseydiniz.
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ugrygl 8 ay
Evet kesinlikle daha hızlı çöküyor...
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DH Misafiri 8 ay
Başarılı!
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smart1978 8 ay
Isin ozu donup dolanip Chrome OS Turkiye de resmi olarak satilmamasina getirir ...
Chrome OS tablet uzun batarya odakli olmasi ile hatta ultrabook vs icin en uygun isletim sistemidir ...
BlueStacks 4te batarya performansi icin neden birsey soylememis :)
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deniz_sea 8 ay
one plus 6 ; sen neymişsin be abi......
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SEO-Uzmanı 8 ay
çok para !
google masa üzeri için x86 android versiyonu yapması lazım !
dur bi bakalım varmı böyle bir şey !
,,, android-x86.org/...
yes ok :) evet :D
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cdemir 8 ay
En son kullandığımda;
Memu emulator gayet performanslıydı. Tavsiye ederdim.
Memu Emulator
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apodur 8 ay cdemir
ben halen MEMU kullanıyorum.
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hopeyoung 8 ay
Tencentin emulatörü de çok yavaş çalışıyor. Yok mudur bu işin bir çözümü?
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ThePscho 8 ay
Bu emülatörlerde nedense hiçbir oyun donmadan çalışmıyor. En basit oyunda bile kasıyor. Bilgisayarın özelliklerini kullanamıyorum sanırım.
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KaleyDeskop 8 ay
reklam kodu eklenmiş donanımhaber'in, keşke sponsor bağlantı olduğunu söyleseydiniz.
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vjdrsjejv 8 ay
Bir hafta olmadı 3'u kurdum, 7 sene önce 139 liraya aldığım tablet bile daha seri çalışıyordu kaldırdım, haberi gördüm heves ettim değişen bir şey yok boşuna kurmayın.
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