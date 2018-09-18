BlueStacks 4 yayınlandı: Android masaüstü bilgisayarlarda artık daha hızlı

Popüler Android emülatörü BlueStacks'in son sürümü masaüstü kullanıcıları için yayınlandı. Masaüstü veya dizüstü bilgisayarınızda BlueStacks uygulaması ile Android uygulamaları ve oyunlarını çalıştırabilirsiniz. BlueStacks 4 sürümü bir önceki sürüme göre daha yüksek performansa sahip. Yeni sürüm ile birlikte BlueStacks artık KitKat yerine Android 7.1.2 sürümüne sahip.

Amiral gemisi telefonlardan daha hızlı

BlueStacks tarafından yayınlanan görsele göre emülasyonun çalıştığı MSI GE63 Raider model dizüstü bilgisayar Antutu'da Galaxy S9+ ve iPhone X'den 6 kat daha iyi bir skor elde etmiş. Testte kullanılan dizüstü bilgisayarın sekizinci nesil Intel Core i7 işlemciye, 16 GB RAM ve Geforce GTX 1070 GPU'suna sahip. Daha düşük özelliklere sahip Asus X555UB-NS71 dizüstü bilgisayarında da (altıncı nesil Core i7, GeForce 940M, 8GB RAM) amiral gemisi modellerden çok daha yüksek test skorları elde edilmiş.

BlueStacks yeni sürümü ile bilgisayarlarda artık daha hızlı ve performanslı çalışmanın yanında basitleştirilmiş kullanıcı arayüzü, arama önerileri, birden çok Google Play hesabıyla aynı anda birden fazla oyun oynayabilme, daha fazla dil desteği ve yeni anahtar kontrollere seçeneklerine sahip. BlueStacks 4'ü aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

https://www.bluestacks.com/tr/bluestacks-4.html