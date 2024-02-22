Pil canavarı Huawei Enjoy 70z tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Huawei Enjoy 70z tanıtıldı
Huawei Enjoy 70z, ön yüzünde HD+ çözünürlük (1600x720 piksel) ve %90,2 ekran gövde oranı sunan 6,75 boyutlarında LCD ekranla geliyor. Bu ekran, görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 8MP delikli kamera sensörüne sahip. Kaçıranlar için Huawei Enjoy 70, markanın P60 serisinden ilham alan kamera tasarımına sahipti. Enjoy 70z ise, Nova 11'e olan benzerliği ile dikkat çekiyor.
168,3 mm x 77,7 mm x 8,98 mm boyutlarında ve 199 gr ağılığında olan Enjoy 70z, gücünü Kirin 710A yonga setinden alacak. Telefonun bellek seçenekleri arasında yalnızca 8 GB RAM ve 128 GB veya 256 GB depolama alanı bulunur. Kutusundan ise HarmonyOS 4.0 ile çıkacak modele, 13MP birincil ve 2MP derinlik olmak üzere ikili kamera kurulumu eşlik ediyor.
- Ekran: 6,75 inç LCD, 90Hz 1600 x 720 piksel
- İşlemci: Kirin 710A
- RAM: 8GB
- Depolama: 128GB/ 256GB
- Arka Kamera: 13MP birincil, 2MP derinlik
- Ön Kamera: 8MP
- Pil: 22,5W 6.000 mAh batarya
- Bağlantı: Çift SIM kart yuvası, BT 5.1, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, GPS, Beidou, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C
- Renk: Galaksi Mavisi, Kar Beyazı ve Büyülü Gece Siyahı
- Boyutlar: 168,3mm x 77,7mm x 8,98mm 199 gr
Huawei Enjoy 7z fiyatı
Huawei Enjoy 7z modelinin renk seçenekleri arasında Galaksi Mavisi, Kar Beyazı ve Büyülü Gece Siyahı yer alıyor. Telefonun 128GB depolama sürümü 152 dolar, 256GB'lık sürümü ise 180 dolar fiyat etiketine sahip. 2024 başlarında tanıtılan Huawei Enjoy 70, Çin dışında Huawei Nova Y72 olarak piyasaya çıktığını hatırlatalım. Dolayısıyla Enjoy 70z'nin de benzer bir isimle globale ulaştığını görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.