Pil canavarı Huawei Enjoy 70z tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon devi Huawei, amiral gemisi P60 serisinin ardından odağını orta seviye telefonlara çevirdi. Şimdi de Çinli üretici, Huawei Enjoy 70 serisinin son üyesi Huawei Enjoy 70z modelini duyurdu. Peki 6.000mAh pil ve Kirin 710A ile desteklenen Enjoy 70z neler sunuyor? İşte özellikleri ve fiyatı...

Huawei Enjoy 70z tanıtıldı

Huawei Enjoy 70z, ön yüzünde HD+ çözünürlük (1600x720 piksel) ve %90,2 ekran gövde oranı sunan 6,75 boyutlarında LCD ekranla geliyor. Bu ekran, görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 8MP delikli kamera sensörüne sahip. Kaçıranlar için Huawei Enjoy 70, markanın P60 serisinden ilham alan kamera tasarımına sahipti. Enjoy 70z ise, Nova 11'e olan benzerliği ile dikkat çekiyor.

168,3 mm x 77,7 mm x 8,98 mm boyutlarında ve 199 gr ağılığında olan Enjoy 70z, gücünü Kirin 710A yonga setinden alacak. Telefonun bellek seçenekleri arasında yalnızca 8 GB RAM ve 128 GB veya 256 GB depolama alanı bulunur. Kutusundan ise HarmonyOS 4.0 ile çıkacak modele, 13MP birincil ve 2MP derinlik olmak üzere ikili kamera kurulumu eşlik ediyor.

Tam Boyutta Gör Huawei Enjoy 70z'nin en önemli özelliği pil kapasitesi diyebiliriz. Telefon, 22,5W şarj destekli 6.000mAh kapasiteli bir batarya ile destekleniyor. Ayrıca Huawei imzalı, akıllı güç tasarrufu özelliğine sahip. Cihazın diğer özellikleri arasında ise, ana monte edilmiş parmak izi sensörü ve WiFi, Bluetooth 5.1, USB-C ve kulaklık girişi gibi standart bağlantı seçenekleri bulunuyor.

Ekran: 6,75 inç LCD, 90Hz 1600 x 720 piksel

6,75 inç LCD, 90Hz 1600 x 720 piksel İşlemci: Kirin 710A

Kirin 710A RAM: 8GB

8GB Depolama: 128GB/ 256GB

128GB/ 256GB Arka Kamera: 13MP birincil, 2MP derinlik

13MP birincil, 2MP derinlik Ön Kamera: 8MP

8MP Pil: 22,5W 6.000 mAh batarya

22,5W 6.000 mAh batarya Bağlantı: Çift SIM kart yuvası, BT 5.1, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, GPS, Beidou, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C

Çift SIM kart yuvası, BT 5.1, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, GPS, Beidou, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C Renk: Galaksi Mavisi, Kar Beyazı ve Büyülü Gece Siyahı

Galaksi Mavisi, Kar Beyazı ve Büyülü Gece Siyahı Boyutlar: 168,3mm x 77,7mm x 8,98mm 199 gr

Huawei Enjoy 7z fiyatı

Huawei Enjoy 7z modelinin renk seçenekleri arasında Galaksi Mavisi, Kar Beyazı ve Büyülü Gece Siyahı yer alıyor. Telefonun 128GB depolama sürümü 152 dolar, 256GB'lık sürümü ise 180 dolar fiyat etiketine sahip. 2024 başlarında tanıtılan Huawei Enjoy 70, Çin dışında Huawei Nova Y72 olarak piyasaya çıktığını hatırlatalım. Dolayısıyla Enjoy 70z'nin de benzer bir isimle globale ulaştığını görebiliriz.

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