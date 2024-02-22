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    Pil canavarı Huawei Enjoy 70z tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Huawei, akıllı telefon yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Son olarak Enjoy 70 serisinin son üyesi Huawei Enjoy 70z tanıtıldı. İşte akıllı telefonun fiyatı ve özellikleri...
    Pil canavarı Huawei Enjoy 70z tanıtıldı: Fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon devi Huawei, amiral gemisi P60 serisinin ardından odağını orta seviye telefonlara çevirdi. Şimdi de Çinli üretici, Huawei Enjoy 70 serisinin son üyesi Huawei Enjoy 70z modelini duyurdu. Peki 6.000mAh pil ve Kirin 710A ile desteklenen Enjoy 70z neler sunuyor? İşte özellikleri ve fiyatı... 

    Huawei Enjoy 70z tanıtıldı

    Huawei Enjoy 70z, ön yüzünde HD+ çözünürlük (1600x720 piksel) ve %90,2 ekran gövde oranı sunan 6,75 boyutlarında LCD ekranla geliyor. Bu ekran, görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 8MP delikli kamera sensörüne sahip. Kaçıranlar için Huawei Enjoy 70, markanın P60 serisinden ilham alan kamera tasarımına sahipti. Enjoy 70z ise, Nova 11'e olan benzerliği ile dikkat çekiyor.

    168,3 mm x 77,7 mm x 8,98 mm boyutlarında ve 199 gr ağılığında olan Enjoy 70z, gücünü Kirin 710A yonga setinden alacak. Telefonun bellek seçenekleri arasında yalnızca 8 GB RAM ve 128 GB veya 256 GB depolama alanı bulunur. Kutusundan ise HarmonyOS 4.0 ile çıkacak modele, 13MP birincil ve 2MP derinlik olmak üzere ikili kamera kurulumu eşlik ediyor.

    Pil canavarı Huawei Enjoy 70z tanıtıldı: Fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Huawei Enjoy 70z'nin en önemli özelliği pil kapasitesi diyebiliriz. Telefon, 22,5W şarj destekli 6.000mAh kapasiteli bir batarya ile destekleniyor. Ayrıca Huawei imzalı, akıllı güç tasarrufu özelliğine sahip. Cihazın diğer özellikleri arasında ise, ana monte edilmiş parmak izi sensörü ve WiFi, Bluetooth 5.1, USB-C ve kulaklık girişi gibi standart bağlantı seçenekleri bulunuyor.
    • Ekran: 6,75 inç LCD, 90Hz 1600 x 720 piksel
    • İşlemci:  Kirin 710A
    • RAM: 8GB
    • Depolama: 128GB/ 256GB
    • Arka Kamera: 13MP birincil, 2MP derinlik
    • Ön Kamera: 8MP
    • Pil: 22,5W 6.000 mAh batarya
    • Bağlantı: Çift SIM kart yuvası, BT 5.1, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, GPS, Beidou, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C
    • Renk: Galaksi Mavisi, Kar Beyazı ve Büyülü Gece Siyahı
    • Boyutlar: 168,3mm x 77,7mm x 8,98mm 199 gr

    Huawei Enjoy 7z fiyatı

    Huawei Enjoy 7z modelinin renk seçenekleri arasında Galaksi Mavisi, Kar Beyazı ve Büyülü Gece Siyahı yer alıyor. Telefonun 128GB depolama sürümü 152 dolar, 256GB'lık sürümü ise 180 dolar fiyat etiketine sahip. 2024 başlarında tanıtılan Huawei Enjoy 70, Çin dışında Huawei Nova Y72 olarak piyasaya çıktığını hatırlatalım. Dolayısıyla Enjoy 70z'nin de benzer bir isimle globale ulaştığını görebiliriz. 

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 15 saat önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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