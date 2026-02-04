Oyunculara sevindiren haber: Epic Games tamamen yenileniyor

Epic Games tamamen yenileniyor
Epic Games Store Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Steve Allison, launcher için oyuncuların eleştirilerini dinlediklerini belirterek, mevcut deneyimin yavaş ve tatmin edici olmaktan uzak olduğunu kabul etti. Allison'a göre amaç, launcher'ın daha hızlı, daha akıcı ve günlük kullanımda rahatsızlık yaratmayan bir yapıya kavuşması.
Şirket, bu kapsamda Epic Games Launcher'ın altyapısının "kaputun altından" tamamen elden geçirildiğini söylüyor. Orta yıl güncellemesiyle birlikte, kütüphane yükleme sürelerinin kısaltılması ve sistem kaynaklarının daha verimli kullanılması öncelikler arasında olacak. Hedef, mağaza arayüzünün daha hızlı tepki veren ve kararlı bir deneyim sunması.
Epic Games, launcher'ı yalnızca bir mağaza aracı olmaktan çıkarıp tıpkı Steam gibi sosyal bir platforma dönüştürmeyi de planlıyor. Bu kapsamda topluluk alanları, oyuncu profilleri, avatarlar ve özel mesajlaşma gibi özellikler gündemde. Ayrıca çapraz platform metin sohbeti, sesli sohbet ve oyundan bağımsız parti sistemlerinin yıl içinde aşamalı olarak devreye alınması hedefleniyor.
Forumlar da bu dönüşümün bir parçası olacak. Epic, mağazadaki popüler oyunlar için forum testlerine 2026 yılı içinde başlamayı planlıyor. Son olarak Epic Games, ücretsiz oyun stratejisinden vazgeçmeyeceğini de yineledi. Epic Games'e göre kullanıcılar 2025 yılı boyunca toplam 662 milyon ücretsiz oyun talep etti. Bu stratejinin yıllık karşılığının 2 ila 3 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.