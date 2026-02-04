Vivo X300 Ultra'nın özellikleri ortaya çıktı: Çift 200 MP kamera ve Snapdragon 8 Elite Gen 5

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Vivo’nun bir sonraki amiral gemisi modeli Vivo X300 Ultra’ya ait yeni bilgiler ortaya çıktı. Gelen bilgiler, cihazın güçlü donanımı, büyük bataryası ve geliştirilmiş kamera sistemiyle bir hayli iddialı olacağını gösteriyor.

Vivo X300 Ultra beklenen özellikler

Son detaylar, Gadgetsdata adlı sızıntı kaynağının X üzerinden paylaştığı bilgilerle ortaya çıktı. En dikkat çekici noktalardan biri, gelişmiş kamera sisteminde yer alan iki adet 200 MP sensör. Kamera kurulumunda, yaklaşık 1 inç sensör boyutuna sahip yeni 200 MP Sony LYT901 ana kamera, 50 MP LYT828 ultra geniş açı lens, 200 MP Samsung HPB telefoto kamera ve 5 MP çok spektrumlu sensör bulunuyor. Telefoto kameranın, Xiaomi 17 Ultra’daki gibi kesintisiz zoom yeteneği sunabileceği belirtiliyor.

Vivo’nun X300 Ultra modelinde Qualcomm’un amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5’i kullanacağı belirtiliyor. Cihazın, 7.000 mAh gibi oldukça büyük bir bataryaya sahip olacağı ve 100W kablolu ile 40W kablosuz hızlı şarj desteği sunacağı söyleniyor. Diğer öne çıkan iddialar arasında USB 3.2, suya ve toza karşı IP69 sertifikası ve ekran altı ultrasonik parmak izi okuyucu yer alıyor.

Sızıntı kaynağı, Vivo X300 Ultra’nın küresel pazarlarda satışa çıkacağını belirtiyor. Ayrıca Vivo’nun, X500 Ultra modelini beklenenden daha erken tanıtmayı planladığı, X300 Ultra’nın ise piyasadaki en ağır Ultra amiral gemisi olabileceği konuşuluyor. Bunlara ek olarak, X300 Ultra ile birlikte tanıtılabilecek yeni bir Vivo X300 Max modeli hakkında da söylentiler bulunuyor.

