Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Vivo X300 Ultra'nın özellikleri ortaya çıktı: Çift 200 MP kamera ve Snapdragon 8 Elite Gen 5

    Vivo’nun bir sonraki amiral gemisi modeli Vivo X300 Ultra’ya ait yeni bilgiler ortaya çıktı. Güçlü donanımı, büyük pili ve geliştirilmiş kamera sistemiyle cihaz bir hayli iddialı geliyor.

    Vivo X300 Ultra'nın özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Vivo’nun bir sonraki amiral gemisi modeli Vivo X300 Ultra’ya ait yeni bilgiler ortaya çıktı. Gelen bilgiler, cihazın güçlü donanımı, büyük bataryası ve geliştirilmiş kamera sistemiyle bir hayli iddialı olacağını gösteriyor.

    Vivo X300 Ultra beklenen özellikler

    Son detaylar, Gadgetsdata adlı sızıntı kaynağının X üzerinden paylaştığı bilgilerle ortaya çıktı. En dikkat çekici noktalardan biri, gelişmiş kamera sisteminde yer alan iki adet 200 MP sensör. Kamera kurulumunda, yaklaşık 1 inç sensör boyutuna sahip yeni 200 MP Sony LYT901 ana kamera, 50 MP LYT828 ultra geniş açı lens, 200 MP Samsung HPB telefoto kamera ve 5 MP çok spektrumlu sensör bulunuyor. Telefoto kameranın, Xiaomi 17 Ultra’daki gibi kesintisiz zoom yeteneği sunabileceği belirtiliyor.

    Vivo’nun X300 Ultra modelinde Qualcomm’un amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5’i kullanacağı belirtiliyor. Cihazın, 7.000 mAh gibi oldukça büyük bir bataryaya sahip olacağı ve 100W kablolu ile 40W kablosuz hızlı şarj desteği sunacağı söyleniyor. Diğer öne çıkan iddialar arasında USB 3.2, suya ve toza karşı IP69 sertifikası ve ekran altı ultrasonik parmak izi okuyucu yer alıyor.

    Sızıntı kaynağı, Vivo X300 Ultra’nın küresel pazarlarda satışa çıkacağını belirtiyor.  Ayrıca Vivo’nun, X500 Ultra modelini beklenenden daha erken tanıtmayı planladığı, X300 Ultra’nın ise piyasadaki en ağır Ultra amiral gemisi olabileceği konuşuluyor. Bunlara ek olarak, X300 Ultra ile birlikte tanıtılabilecek yeni bir Vivo X300 Max modeli hakkında da söylentiler bulunuyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli araçla buz pistinde sıra dışı gösteri

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    toyota corolla 1.33 life yorum 2017 sky limit nedir bıldırcın yumurtası günde kaç tane yenmeli en fazla kaç yıllık ev alınır metin2 balık botu ayarları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold7
    Samsung Galaxy Z Fold7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    DELL 15.6&quot; VOSTO 3530
    DELL 15.6" VOSTO 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum