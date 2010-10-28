Pioneer Computers, DreamBook ePad A10 Pro'yu satışa sundu.

Avustralya merkezli bilgisayar üreticisi Pioneer Computers, yeni tableti DreamBook ePad A10 Pro'yu satışa sundu.

DreamBook ePad A10 Pro adı verilen tablette 10 inç boyutunda, LED aydınlatmalı, 1024 x 600 çözünürlüğe sahip çoklu dokunmatik ekrana yer verilmiş.

Pioneer Computers, yeni tabletinde 1.66GHz Intel Atom N455 ve 1.83GHz Intel Atom N475 işlemcileri opsiyonel olarak sunuyor. Intel GMA 3150 grafik işlemcisine sahip olan DreamBook ePad A10 Pro'nun 2 GB DDR3 bellek desteği, 32 GB SSD desteği bulunuyor. Opsiyonel olarak sunulan 3G, Bluetooth gibi bileşenlerin dışında WiFi, microSD kart girişi, 0.3 mp kamera gibi bileşenler standart olarak sunuluyor. Kullanıcılara işletim sistemi tercihinde Windows 7 ve Android işletim sistemleri tercih edilebilir olarak sunulmuş. 3200mAh bataryaya sahip olan DreamBook ePad A10 Pro, 599$'dan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.