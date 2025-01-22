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    Pixel 10a modelinden ilk bilgiler gelmeye başladı: İlk hedef uygun fiyat!

    Google, Pixel modelleriyle akıllı telefon pazarındaki rekabete ortak olmaya devam ederken, daha şimdiden Pixel 10a modeline ilişkin bilgilerin gelmeye başlaması herkesi şaşırttı.

    Pixel 10a modelinden ilk bilgiler gelmeye başladı

    Google’ın Pixel A serisi, güçlü kamerası ve kaliteli yapısıyla, amiral gemisi özelliklerini daha uygun fiyatlarla sunmayı başaran bir seri olarak öne çıkıyor. Henüz Pixel 9a tanıtılmamış olsa da, Pixel 10 serisi hakkında sızıntılar gelmeye başladı. Bu sızıntılar arasında, Pixel 10a’nın işlemcisi ile ilgili önemli detaylar dikkat çekiyor.

    Google’ın Tensor çiplerini Samsung Foundry’den TSMC’ye kaydırması uzun zamandır beklenen bir adım. Bu değişiklik, işlemcilerin enerji verimliliğini artırması, ısınmayı azaltması ve genel performanslarını geliştirmesi açısından büyük bir öneme sahip. Pixel 10 serisinin Tensor G5 çipinden güç alacağı söylenirken, Pixel 10a için durum biraz farklı görünüyor. Google’ın, Pixel 10a’da özel bir Tensor G5 varyantı kullanmayı ya da mevcut Tensor G4 çipini tercih etmeyi değerlendirdiği belirtiliyor. Eğer Tensor G4 kullanılırsa, Pixel 10a, amiral gemisi serilerinin bir önceki nesil çipiyle donatılan ilk uygun fiyatlı Pixel modeli olacak.

    Bu durum, Pixel 10a’nın Tensor G5 ile birlikte gelen yapay zeka ve kamera özelliklerinden mahrum kalmasına neden olabilir. Pixel 10 serisiyle sunulması beklenen birçok yenilik, özellikle Tensor G5’in yeteneklerine dayanıyor. Tensor G4 kullanılması, Pixel 10a’nın bu gelişmiş özellikleri destekleyemeyeceği anlamına geliyor. Dahası, Tensor G4’ün Pixel 9 serisi ve Pixel 9a ile birlikte üç yıl üst üste kullanılması olasılığı da gündemde.

    Google’ın bu kararı almasında, TSMC tarafından üretilen Tensor G5 çiplerinin maliyetinin yüksek olması etkili olabilir. Şirketin, Tensor G6 ile daha maliyet optimizasyonu yapılmış bir çözüm sunmadan önce orta segment cihazlarda bu geçişi erteleyebileceği düşünülüyor. Pixel 10a için bu tercih, daha geniş bir kitleye ulaşma hedefiyle maliyetleri düşürme çabası olarak değerlendiriliyor.

    Pixel 10a’nın işlemcisiyle ilgili nihai kararın henüz verilmediği belirtiliyor. Ancak Google’ın, kullanıcı deneyimini dengelemek adına uygun maliyetli çözümler aradığı görülüyor. Bu da Pixel A serisinin geleceği için önemli bir kararın arifesinde olduğunu gösteriyor.

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    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

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    BalkanGöçmeniBirBey 3 gün önce

    param olsa alacağım helikopter

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    gun 4 gün önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

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