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    Samsung Galaxy A17 5G ortaya çıktı: Neler sunacak?

    Samsung, giriş seviyesi Galaxy A17 5G modeli üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Önceki modelle benzer özelliklere sahip olması beklenen telefondaki en büyük iyileştirme kamera tarafında gerçekleşecek.

    Samsung Galaxy A17 5G ortaya çıktı: Neler sunacak? Tam Boyutta Gör
    Samsung, giriş seviyesi Galaxy A17 5G modelini bu yılın ilerleyen zamanlarında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Önceki modelle benzer özelliklere sahip olması beklenen A17 5G'deki en büyük iyileştirme kamera tarafında gerçekleşecek. Samsung ilk defa A1X serine optik görüntü sabitleme (OIS) özelliğini getirecek. Bu sayede daha net fotoğraf ve videolar çekecek.

    Aynı yonga setiyle gelecek

    İşlemci tarafında ise Galaxy A17 5G, selefiyle aynı çipseti kullanacak. Geekbench platformunda test sonuçları ortaya çıkan Exynos 1330, 2,4 GHz hızında iki Cortex-A78 çekirdeği, 2,0 GHz hızında altı Cortex-A55 çekirdeği ve bir Mali-G68 MP2 GPU'su ile telefona yeterli performansı sunacak. Geekbench'te 6 GB RAM ile test edilen cihazın 4 GB ve 8 GB gibi farklı versiyonlarının da yer alması bekleniyor. 

    Telefonun diğer özellikleri ise şu an için bilinmiyor. Hatırlatmak gerekirse, Galaxy A16 5G'de 6,7 inç büyüklüğünde ve Full HD+ çözünürlüğe sahip 90 Hz AMOLED ekran yer alıyor. 5.000 mAh kapasiteli pile sahip olan cihaz 25W şarj hızını destekliyor. Galaxy A17 5G'nin de benzer özellikler sunması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde daha detaylı bilgiler ortaya çıkınca sizlerle paylaşacağız.

    Kaynakça https://x.com/yabhishekhd/status/1947605215244652946 https://www.gizmochina.com/2025/07/24/samsung-galaxy-a17-5g-ois-exynos-1330-specs/
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    Dünyanın en dar FIAT Panda'sı

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    MDK 15 saat önce

    30km ile viraj dönsede görsek

    V
    vixx 1 gün önce

    2 boyutlu araba yapmışlar

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    Paetzold 1 gün önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 1 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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