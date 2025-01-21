Galaxy S25 Ultra 16GB versiyonu bu ülkelerin dışında satışa sunulmayacak!

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Samsung, 2025 yılının ilk Galaxy Unpacked etkinliğiyle Galaxy S25 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Etkinlik öncesinde sızdırılan bilgilere göre, serinin en güçlü modeli olan Galaxy S25 Ultra’nın 16 GB RAM’li versiyonu sadece Hindistan, Güney Kore, Çin ve Vietnam’da satışa sunulacak. Bu karar, diğer bölgelerdeki kullanıcıların ya ithalat yoluna başvurmasını ya da performans açısından daha mütevazı bir seçenek olan 12 GB RAM’li versiyonu tercih etmesini gerektirecek.

16 GB RAM, özellikle yapay zeka işlemleri gibi yoğun kaynak tüketen uygulamalarda büyük bir avantaj sunuyor. Galaxy S25 serisinin, cihaz içi yapay zeka modelleriyle kullanıcılara daha hızlı ve verimli bir deneyim sağladığı ifade ediliyor. Video düzenleme, büyük oyunlar ve çoklu görev yönetimi gibi işlemlerde bu ek RAM kapasitesinin fark yarattığı belirtiliyor. Buna karşın, 12 GB RAM’li versiyonun da günlük kullanım için fazlasıyla yeterli olduğu vurgulanıyor.

Bu haber Galaxy S25 Slim modelini bekleyenleri üzebilir 1 gün önce eklendi

Galaxy S25 Ultra, Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle performansını bir üst seviyeye taşıyor. Bu yeni yonga seti, önceki modelde kullanılan Snapdragon 8 Gen 3’e kıyasla hem daha güçlü hem de enerji tüketimi konusunda daha verimli. Batarya kapasitesi değişmese de, işlemcinin verimliliği sayesinde cihazın pil ömründe kayda değer bir iyileşme sağlanıyor. Ancak daha büyük bir batarya kapasitesine sahip modelin, Galaxy S26 Ultra ile geleceği öne sürülüyor.

Galaxy S25 Ultra, performansındaki bu gelişmelerin yanı sıra daha ergonomik bir tasarımla geliyor. Kullanıcıların hem yüksek performans hem de konfor sunan bir cihaz deneyimi yaşayacağı bu model, özellikle 16 GB RAM’li versiyonuyla teknoloji meraklılarının dikkatini çekecek gibi görünüyor.

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Galaxy S25 Ultra 16GB bu ülkelerin dışında satışa sunulmayacak