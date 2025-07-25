Galaxy S25 Ultra’nın iç yüzü: Artan maliyetlere rağmen fiyat nasıl sabit kaldı?

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Samsung’un 2025 Ocak ayında piyasaya sürdüğü Galaxy S25 Ultra, aynı fiyatta kalmasına rağmen üretim maliyetinde dikkat çekici bir artış yaşadı. 1.299 dolarlık başlangıç fiyatı korunurken, cihazın parçalarına ödenen toplam bedel, bir önceki modele göre yaklaşık yüzde 3,4 oranında yükseldi.

Bu artışın başlıca sebebi, cihazda kullanılan yeni nesil Snapdragon 8 Elite işlemcisi. TSMC’nin 3nm üretim süreciyle geliştirilen bu güçlü çip, Qualcomm’un özel Oryon mimarisiyle donatılmış ve sistem-yongası maliyetini önemli ölçüde yukarı çekmiş durumda. Samsung’un Exynos 2500’den vazgeçmesi de bu farkı büyütmüş görünüyor.

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Bellek fiyatlarında da küçük bir artış dikkat çekerken, bazı bileşenlerde ise tam tersi bir tablo var. Titanyum çerçeve artık daha ucuza mal ediliyor. Ekran üretiminde sağlanan verimlilikle birlikte bu kalemde de düşüş yaşanmış. Kamera tarafında ise 50 MP ultra geniş açı lens ve 5x yakınlaştırmalı yeni yapı, daha uygun maliyetle sunulmayı başarmış.

Öte yandan bağlantı donanımlarında yapılan sadeleştirme, maliyetleri düşüren bir başka unsur olmuş. Tüm bu denge arayışları, Samsung’un artan maliyeti kullanıcıya yansıtmadan, fiyatı sabit tutmak için attığı adımları ortaya koyuyor.

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Galaxy S25 Ultra’nın fiyatı, artan maliyetlere rağmen aynı kaldı

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