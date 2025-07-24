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    Xiaomi 15 Civi bekleyenlere kötü haber: Serinin sonu mu geliyor?

    Xiaomi, kamera ve bütçe odaklı Civi serisinin yeni modeli 15 Civi'yi iptal etti. Geliştirme aşamasındaki cihazın neden rafa kaldırıldığı ise belirsizliğini koruyor. Serinin sonu mu geliyor?

    Bekleyenlere kötü haber: Xiaomi bir modelin daha fişini çekiyor Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, uzun süredir sızıntılara konu olan Xiaomi 15 Civi modelini iptal etti. Daha önce geçtiğimiz yıl tanıtılan Xiaomi 14 Civi'nin devamı olacak modelin geliştirme aşamasında olduğu doğrulanmıştı. Ancak artık Xiaomi 15 Civi'nin piyasaya çıkmayacağı kesinleşti. Peki serinin sonu mu geliyor?

    Xiaomi 15 Civi rafa kaldırıldı

    İptal kararı, Xiaomi'nin 405 ila 500 dolar segmentinden çekildiğinin bir göstergesi olabilir. Şirketten resmi bir açıklama gelmezken, iptalin arkasında satış performansının etkili olduğu düşünülüyor. Zira Xiaomi 14 Civi modelinde ciddi indirimler uygulanmaya başlanmış durumda. Xiaomi 15 Civi'nin teknik özellikleri ise sızıntılar sayesinde netleşmişti.

    Serinin yeni modeli, dört kenarı mikro kavisli 6,55 inç 1.5K AMOLED ekranla gelecekti. Ekranın 120Hz yenileme hızı ve 3.200 nit tepe parlaklık değerine ulaşacağı belirtiliyordu. Telefonun kalbinde ise Snapdragon 8s Gen 4 yonga seti yer alacaktı. Buna ek olarak 16 GB’a kadar RAM ve 512 GB UFS 4.0 depolama sunulması bekleniyordu.

    Kamera tarafında ise Leica iş birliği bu modelde de devam edecekti. 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş, 50 MP telefoto ve 50 MP selfie kamerası ile donatılan cihazın, 67W hızlı şarj destekli 6.000 mAh batarya ile desteklenesi bekleniyordu.

    Xiaomi'nin üst orta segmente konumlanan Civi serisi, Çin dışındaki pazarlarda ilk kez Xiaomi 14 Civi ile boy göstermişti. Ancak görünüşe göre bu genişleme, beklenen etkiyi yaratamadı. Ayrıca Redmi ve Poco serilerinin benzer fiyat segmentindeki modelleri de yine Xiaomi'nin bu alandaki rekabetini sınırlıyor.

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    MDK 12 saat önce

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    vixx 1 gün önce

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    Paetzold 1 gün önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 1 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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