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    Galaxy Z Flip’te One UI 7 güncellemesi sonrası ekran sorunu ortaya çıktı

    Samsung’un One UI 7 güncellemesi bazı Galaxy Z Flip kullanıcıları için bir ekran hatasını da beraberinde getirdi. Smart View kullanımının ardından telefon katlandığında ortaya siyah çizgi çıkıyor.

    Galaxy Z Flip’te One UI 7 sonrası ekran sorunu ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Samsung’un yeni One UI 7 güncellemesi, kullanıcı deneyimini geliştiren birçok özellikle gelirken, bazı Galaxy Z Flip sahiplerini rahatsız eden bir ekran hatasını da beraberinde getirdi. Özellikle Smart View özelliği kullanıldıktan sonra ortaya çıkan bu görsel sorun, telefon katlandığında ekranın ortasında geçici bir siyah çizgi oluşmasına neden oluyor. Samsung, bu hatayı doğruladı ve yazılım ekibinin kalıcı bir çözüm üzerinde çalıştığını açıkladı.

    Sorunun kaynağı, Smart View bağlantısının “Bağlı cihazda tam ekran” modundayken kesilmesiyle ilişkilendiriliyor. Cihaz katlandığında ekran oranı bozuluyor ve bu da siyah çizginin belirip kısa süre sonra kaybolmasına yol açıyor. Görüntü performansını kalıcı olarak etkilemese de, bu durum kullanıcılar tarafından oldukça dikkat dağıtıcı bulunuyor. Şu an için bu sorun yalnızca Galaxy Z Flip modellerinde görülmüş durumda. Galaxy Z Fold7 ya da Galaxy S25 serisi kullanıcılarından benzer bir şikâyet gelmediği belirtiliyor.

    Geçici bir çözüm ise halihazırda sunulmuş durumda. Samsung, kullanıcıların bu hatayla karşılaşmamak için Smart View ayarlarında küçük bir değişiklik yapmalarını öneriyor. Hızlı Ayarlar menüsünden Smart View’a bağlanıldıktan sonra, yüzen simgeye dokunup Ayarlar > Daha Fazla Seçenek > Telefondan tam ekran yolunu izlemek yeterli. Bu adımlar sayesinde ekran oranı korunuyor ve siyah çizgi sorunu yaşanmıyor.

    Samsung, 24 Temmuz’da yaptığı açıklamayla bu yazılımsal aksaklığı resmen kabul etti ve güncellemeyle düzelteceğini duyurdu. Yazılım yaması hazır olduğunda, kullanıcılar Ayarlar > Yazılım güncellemesi > İndir ve yükle adımlarını izleyerek yeni sürüme geçiş yapabilecek. Bu sırada sorunla karşılaşmaya devam eden kullanıcıların Samsung Destek ile iletişime geçmeleri tavsiye ediliyor.

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    MDK 12 saat önce

    30km ile viraj dönsede görsek

    V
    vixx 1 gün önce

    2 boyutlu araba yapmışlar

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    Paetzold 1 gün önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 1 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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