Google Pixel 7a’nın kutusu ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Pixel serisi ile mobil dünya pazarında önemli bir yer tutan Google, geçtiğimiz yıllarda Pixel a serisini tanıtarak orta seviye mobil pazarda da önemli bir noktaya gelmişti. Geçtiğimiz yıl tanıttığı Pixel 6a ile orta seviye pazarını ciddi anlamda çalkalayan firma, bu sene de benzer bir hamle yapacak.

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Pixel 7a, üç farklı renk seçeneğine sahip olacak

Geçtiğimiz ay düzenlenecek olan I/O Geliştirici Etkinliğinde tanıtılması planlanan Pixel 7a, şimdi de kutusu ile birlikte görüntülendi. SnoopyTech tarafından yayınlanan görseller, yalnızca siyah ve arktik mavisi renkli cihazları gösterse de Pixel 7a; siyah, mavi ve mercan seçeneklerine sahip olacak.

Standart model Pixel 7 ile benzer bir tasarıma sahip olacak cihaz; Tensor G2 işlemcisinden güç alacak. Cihaz, çift kamera sistemi ile amiral gemi seviyesinde fotoğrafçılık deneyimi sunacak. Orta seviyede ciddi bir rekabet başlatması beklenen Pixel 7a, önümüzdeki aylarda sınırlı sayıda ülkede satışa çıkacak.

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Pixel 7a bir kez daha ortaya çıktı