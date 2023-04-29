Google Pixel 7a’nın kutusu ortaya çıktı

Pixel 7a, üç farklı renk seçeneğine sahip olacak
Geçtiğimiz ay düzenlenecek olan I/O Geliştirici Etkinliğinde tanıtılması planlanan Pixel 7a, şimdi de kutusu ile birlikte görüntülendi. SnoopyTech tarafından yayınlanan görseller, yalnızca siyah ve arktik mavisi renkli cihazları gösterse de Pixel 7a; siyah, mavi ve mercan seçeneklerine sahip olacak.
Standart model Pixel 7 ile benzer bir tasarıma sahip olacak cihaz; Tensor G2 işlemcisinden güç alacak. Cihaz, çift kamera sistemi ile amiral gemi seviyesinde fotoğrafçılık deneyimi sunacak. Orta seviyede ciddi bir rekabet başlatması beklenen Pixel 7a, önümüzdeki aylarda sınırlı sayıda ülkede satışa çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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