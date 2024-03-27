Tam Boyutta Gör Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği'nin (RIAA) verilerine göre geçen yıl ABD'de 43 milyon plak satıldı. Bu rakam, 2023'te satılan CD sayısından 6 milyon daha fazla. Geçtiğimiz yıl plak satışları 1987'den bu yana ilk kez CD satışlarını geçmişti. Verilere göre plak satışları 17 yıldır istikrarlı şekilde artıyor.

Plak gelirleri CD'yi üçe katladı

Plak fiyatları CD'lere daha yüksek olduğu için plak gelirleri, CD gelirlerini üçe katlamış durumda. Satılan CD sayısı ise bir önceki seneye göre 700 bin azaldı.

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Gelirlerde aslan payı streaming platformlarının

Fiziksel medya gelirleriyse tüm müzik gelirlerinin yalnızca %11'ini oluşturuyor. Spotify, Apple Music ve Youtube Music gibi streaming platformaları ABD'de müzik gelirlerinin %84'lük aslan payını oluşturuyor.

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Plak satışlarının CD satışlarını geride bırakmasının sebeplerini anlamak zor değil. Plaklar, müzik tutkunlarına nostaljik hisler yaratmasının dışında, koleksiyon değerinin yüksek yüksek olması, kimi dinleyicilere daha doğal ve otantik gelen sesler sunması nedeniyle son yıllarda popülerlik kazanmış durumda. CD ise birçok kişinin hayatından çıkmış durumda, hatta birçok bilgisayar ve otomobilde CD çalar/sürücü dahi bulunmuyor.

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Plak satışları artmaya devam ediyor: Gelirleri CD'yi üçe katladı