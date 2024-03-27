Plak satışları artmaya devam ediyor: Gelirleri CD'yi üçe katladı

Plak gelirleri CD'yi üçe katladı
Plak fiyatları CD'lere daha yüksek olduğu için plak gelirleri, CD gelirlerini üçe katlamış durumda. Satılan CD sayısı ise bir önceki seneye göre 700 bin azaldı.
Gelirlerde aslan payı streaming platformlarının
Fiziksel medya gelirleriyse tüm müzik gelirlerinin yalnızca %11'ini oluşturuyor. Spotify, Apple Music ve Youtube Music gibi streaming platformaları ABD'de müzik gelirlerinin %84'lük aslan payını oluşturuyor.
Plak satışlarının CD satışlarını geride bırakmasının sebeplerini anlamak zor değil. Plaklar, müzik tutkunlarına nostaljik hisler yaratmasının dışında, koleksiyon değerinin yüksek yüksek olması, kimi dinleyicilere daha doğal ve otantik gelen sesler sunması nedeniyle son yıllarda popülerlik kazanmış durumda. CD ise birçok kişinin hayatından çıkmış durumda, hatta birçok bilgisayar ve otomobilde CD çalar/sürücü dahi bulunmuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...