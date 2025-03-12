Apple, Metallica konserini Apple Vision Pro'ya taşıdı

- Apple Vision Pro için Metallica konseri nasıl kayda alındı?
- Metallica konseri 14 Mart Cuma günü Vision Pro'da
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Apple Vision Pro için Metallica konseri nasıl kayda alındı?
Konser, Apple Immersive Video kullanılarak kaydedildi ve Uzamsal Ses ile birlikte yüksek çözünürlüklü 180 derecelik video sağlıyor. Apple, sabitlenmiş kameralar, kablo askılı kameralar ve sahnede hareket eden uzaktan kumandalı kamera sistemlerini kullanarak 14 Apple Immersive Video kamerasıyla özel bir sahne düzeni oluşturdu.
Metallica konseri 14 Mart Cuma günü Vision Pro'da
Apple Vision Pro, Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, Hong Kong, Japonya, Singapur, Güney Kore, Tayvan, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve Amerika'da satılıyor.Kaynakça https://www.metallica.com/news/2025-03-11-metallica-apple-immersive-concert-film.html https://www.apple.com/newsroom/2025/03/apple-unveils-immersive-concert-experience-with-metallica-for-apple-vision-pro/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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