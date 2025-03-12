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    Apple, Metallica konserini Apple Vision Pro'ya taşıdı

    Apple, 14 Mart Cuma günü Apple Vision Pro kullanıcıları için Metallica konser videosu yayınlayacak. Vision Pro'ya sahip olmayanlara Apple mağazalarında ön izleme olanağı sunulacak.
    Apple Vision Pro Metallica konseri Tam Boyutta Gör
    Metallica konser deneyimi, grubun M72 World Tour adlı turnesinin ikinci yıl finali sırasında Mexico City'de kayda alındı ve üç şarkının (Whiplash, One ve Enter Sandman) tam performanslarını içeriyor.

    Apple Vision Pro için Metallica konseri nasıl kayda alındı?

    Konser, Apple Immersive Video kullanılarak kaydedildi ve Uzamsal Ses ile birlikte yüksek çözünürlüklü 180 derecelik video sağlıyor. Apple, sabitlenmiş kameralar, kablo askılı kameralar ve sahnede hareket eden uzaktan kumandalı kamera sistemlerini kullanarak 14 Apple Immersive Video kamerasıyla özel bir sahne düzeni oluşturdu.

    Metallica konseri 14 Mart Cuma günü Vision Pro'da

    Metallica Apple Vision Pro konser tarihi Tam Boyutta Gör
    Apple, hayranların Vision Pro'da Metallica üyeleri James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett ve Robert Trujillo'yu Snake Pit kadar yakın mesafeden görerek benzersiz bir deneyim yaşayacaklarını söylüyor. Video, 14 Mart Cuma günü yayınlanacak ve mağazalarda ön izleme sunulacak. Metallica'nın yeni EP'si, M72 World Tour: Mexico City de Cuma günü Apple Müzik’te yayınlanacak.

    Apple Vision Pro, Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, Hong Kong, Japonya, Singapur, Güney Kore, Tayvan, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve Amerika'da satılıyor.

    Kaynakça https://www.metallica.com/news/2025-03-11-metallica-apple-immersive-concert-film.html https://www.apple.com/newsroom/2025/03/apple-unveils-immersive-concert-experience-with-metallica-for-apple-vision-pro/
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