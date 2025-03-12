Apple, Metallica konserini Apple Vision Pro'ya taşıdı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Metallica konser deneyimi, grubun M72 World Tour adlı turnesinin ikinci yıl finali sırasında Mexico City'de kayda alındı ve üç şarkının (Whiplash, One ve Enter Sandman) tam performanslarını içeriyor.

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Apple Vision Pro için Metallica konseri nasıl kayda alındı?

Konser, Apple Immersive Video kullanılarak kaydedildi ve Uzamsal Ses ile birlikte yüksek çözünürlüklü 180 derecelik video sağlıyor. Apple, sabitlenmiş kameralar, kablo askılı kameralar ve sahnede hareket eden uzaktan kumandalı kamera sistemlerini kullanarak 14 Apple Immersive Video kamerasıyla özel bir sahne düzeni oluşturdu.

Metallica konseri 14 Mart Cuma günü Vision Pro'da

Tam Boyutta Gör Apple, hayranların Vision Pro'da Metallica üyeleri James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett ve Robert Trujillo'yu Snake Pit kadar yakın mesafeden görerek benzersiz bir deneyim yaşayacaklarını söylüyor. Video, 14 Mart Cuma günü yayınlanacak ve mağazalarda ön izleme sunulacak. Metallica'nın yeni EP'si, M72 World Tour: Mexico City de Cuma günü Apple Müzik’te yayınlanacak.

Apple Vision Pro, Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, Hong Kong, Japonya, Singapur, Güney Kore, Tayvan, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve Amerika'da satılıyor.

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