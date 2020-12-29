XRP ardı ardına borsalardan çıkarılıyor

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ABD Menkul Kıymetler Komisyonu tarafından Ripple kurucularına haksız menkul kıymet satışı ve sebepsiz zenginleşme konusunda açtığı dava platformu felakete sürüklüyor. Pek çok borsa dev kripto paradan yüz çevirdi.

Devler birbiri ardına çekiliyor

Komisyon; geçtiğimiz hafta Ripple yani XRP biriminin 1.3 milyar dolarlık satış işlemlerinin kanunsuz olduğu ve kurucularının da kayıt dışı 600 milyon dolarlık XRP sattığı iddiasıyla dava açmıştı.

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XRP’nin menkul kıymet olarak gösterilmesi haliyle ABD’de faaliyet gösteren borsaları da sıkıntıya soktu. İlk olarak Bitstamp borsası XRP işlemlerini durduracağını belirtmişti. Sonrasında OKEX borsası ve Coinbase borsaları da önümüzdeki günlerde XRP işlemlerini durduracağını duyurdu.

Ardı ardına gelen bu haberlerin ardından 70 cent üzerine atmayı başaran XRP bir anda çöktü ve 22.7 cent civarına geriledi. Haliyle yatırımcılar da şimşek hızıyla kripto paradan çıkmaya başladı.

Mahkeme nasıl sonuçlanacak bilinmiyor ancak XRP büyük bir sıkıntıya girecek gibi. Ayrıca yaşanan gelişmeler piyasayı da olumsuz etkiliyor. 28 bin dolar sınırına kadar zorlayan Bitcoin bir ara 26 bin dolar sınırına kadar geldi ve bu çizgide seyrediyor.

https://coinmarketcap.com/

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