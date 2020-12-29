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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    XRP ardı ardına borsalardan çıkarılıyor

    ABD’de kayıt dışı menkul kıymet satışı yaptığı gerekçesiyle dava açılan Ripple birimi kripto para borsalarından da çıkarılacak. Dev borsalar ilk adımları atıyor.
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    kripto para
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    XRP ardı ardına borsalardan çıkarılıyor
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    ABD Menkul Kıymetler Komisyonu tarafından Ripple kurucularına haksız menkul kıymet satışı ve sebepsiz zenginleşme konusunda açtığı dava platformu felakete sürüklüyor. Pek çok borsa dev kripto paradan yüz çevirdi.

    Devler birbiri ardına çekiliyor

    Komisyon; geçtiğimiz hafta Ripple yani XRP biriminin 1.3 milyar dolarlık satış işlemlerinin kanunsuz olduğu ve kurucularının da kayıt dışı 600 milyon dolarlık XRP sattığı iddiasıyla dava açmıştı.

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    XRP’nin menkul kıymet olarak gösterilmesi haliyle ABD’de faaliyet gösteren borsaları da sıkıntıya soktu. İlk olarak Bitstamp borsası XRP işlemlerini durduracağını belirtmişti. Sonrasında OKEX borsası ve Coinbase borsaları da önümüzdeki günlerde XRP işlemlerini durduracağını duyurdu.

    Ardı ardına gelen bu haberlerin ardından 70 cent üzerine atmayı başaran XRP bir anda çöktü ve 22.7 cent civarına geriledi. Haliyle yatırımcılar da şimşek hızıyla kripto paradan çıkmaya başladı.

    Mahkeme nasıl sonuçlanacak bilinmiyor ancak XRP büyük bir sıkıntıya girecek gibi. Ayrıca yaşanan gelişmeler piyasayı da olumsuz etkiliyor. 28 bin dolar sınırına kadar zorlayan Bitcoin bir ara 26 bin dolar sınırına kadar geldi ve bu çizgide seyrediyor.



    https://coinmarketcap.com/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Trafiği ezip geçen araç: Hum Rider

    homebird

    Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)

    2 saat önce
    buraxus

    Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...

    3 saat önce
    ilkerinanç

    Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.

    4 saat önce
    _Kullanıcı_Adı_

    Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.

    4 saat önce
    Xtrud

    5 senelik haber tebrikler

    7 saat önce
    V4LKyR

    Asdaşlskjdapda çok iyi be

    9 saat önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Nam-ı Diğer (Sedat Soyal) 19 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Balinalar üzgün
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    DIA (Gürkan Gülmez) 41 dk. ( Mesaj Silindi )
    Balon du patladı sonunda şirket sahipleri gider ayak koparmaya çalıştı.
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    cocainbar (Cocain bar) 56 dk. ( Mesaj Silindi )
    Senelerdir balondu patladi muhabbeti. Postmu kasiyorsunuz nedir, her kripto para konusunda ayni yorumlar.
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    smart1978 (X Y) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Balondu patladi ve patlamaya da devam edecek anlasilan ... Etkileri de yayiliyor baya ...
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