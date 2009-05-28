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PNY Optima serisi iki yeni SSD'sini satışa sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
5,4b
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PNY Optima serisi iki yeni SSD'sini satışa sunuyor
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Quadro serisi profesyonel ekran kartlarıyla tanınan PNY, Optima serisi iki yeni SSD hazırlıyor. Firmanın hazırlık çalışmaları süren iki yeni SSD'sinden biri 128GB, diğeri ise 256GB depolama kapasitesi sunacak. 2.5-inç boyutunda olan ve MLC (multi-level cell) NAND flash bellek yongası kullanan SSD'lerin SATA-II ara birimiyle uyumlu oldukları belirtiliyor.

220MB/sn okuma ve 200MB/sn yazma hızlarını destekleyen Optima serisi yeni SSD'lerin 349 Avro (128GB) ve 679 Avro (256GB) seviyesinden satışa sunulacaklar.


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cenkkaraca 10 yıl
2-3 sene sonra bu fiyat ve kapasitelere bakıp güleriz heralde
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Eşref_37 10 yıl
Hızlar çok güzel ama çok pahalı bunun yerine raid tercih eder herkez.
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veyselkoyuncu 10 yıl
üreticiler pazara bu sıklıla girmeye ve fiyatlar biraz daha iyileşmeye başlarsa 2-3 seneye kadar sdd ler 700 mb/sn okuma yazma hızlarıyla standart haline gelecek inşallah :) usb s-ata 3 le birlikte süper hızlı raid sistemler kuracağız ileride.
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