PNY Optima serisi iki yeni SSD'sini satışa sunuyor

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Quadro serisi profesyonel ekran kartlarıyla tanınan PNY, Optima serisi iki yeni SSD hazırlıyor. Firmanın hazırlık çalışmaları süren iki yeni SSD'sinden biri 128GB, diğeri ise 256GB depolama kapasitesi sunacak. 2.5-inç boyutunda olan ve MLC (multi-level cell) NAND flash bellek yongası kullanan SSD'lerin SATA-II ara birimiyle uyumlu oldukları belirtiliyor.

220MB/sn okuma ve 200MB/sn yazma hızlarını destekleyen Optima serisi yeni SSD'lerin 349 Avro (128GB) ve 679 Avro (256GB) seviyesinden satışa sunulacaklar.