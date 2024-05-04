SK Hynix, Seul'de düzenlediği basın toplantısında, benzeri görülmemiş 300 TB kapasiteye sahip katı hal sürücü (SSD) geliştirdiğini duyurdu. Sürücü, hem veri merkezi hem de cihaz içi yapay zeka gelişimini desteklemeye yönelik geniş bir ürün portföyünün bir parçası olarak duyuruldu.

Yapay zekayla beraber veri hacmi katlanarak artıyor

SK hynix, yapay zeka ve insanlar tarafından üretilen veri hacminin 2014'teki 15 zettabayttan, 2030 yılında 660 zettabayta çıkacağını tahmin ediyor. Dolayısıyla çok yüksek kapasiteli veri depolama araçlarına ihtiyaç duyuluyor.

Şimdilik, SK hynix'in 300TB SSD'leri hakkında çok fazla bilgi bulunmuyor. Geçtiğimiz haftalarda Samsung'un da 240 TB kapasiteli PBSSD ürünü geliştirdiği açıklanmıştı. Bu pazara yönelik Nimbus Data'nın 100 TB kapasiteli çözümleri bulunuyor. Dolayısıyla SK Hynix'in ürünü kapasite açısından rakiplerinin önüne geçecek.

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SK hynix'in 300TB SSD'si, özel olarak oluşturulmuş bir PCIe kart SSD olabilir. Buna rağmen, PCIe 6.0 x16 arayüzüne sahip 300 TB'lık bir sürücü, TB başına oldukça düşük performans sunacaktır ve bu da onu niş bir ürün haline getirebilir.

SK Hynix, 300 TB SSD'lere ek olarak, uç yapay zeka cihazları için hem veri merkezi yapay zeka eğitimi, hem de çıkarım için yararlı olabilecek çeşitli ürünler (HBM4, HBM4E, LPDDR6, GDDR7, CXL Havuz Bellek Çözümleri, Bellekte İşleme çözümleri) üzerinde çalışıyor.

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SK Hynix, veri merkezleri için 300 TB kapasiteli SSD geliştiriyor