SK Hynix, veri merkezleri için 300 TB kapasiteli SSD geliştiriyor

Yapay zekayla beraber veri hacmi katlanarak artıyor
SK hynix, yapay zeka ve insanlar tarafından üretilen veri hacminin 2014'teki 15 zettabayttan, 2030 yılında 660 zettabayta çıkacağını tahmin ediyor. Dolayısıyla çok yüksek kapasiteli veri depolama araçlarına ihtiyaç duyuluyor.
Şimdilik, SK hynix'in 300TB SSD'leri hakkında çok fazla bilgi bulunmuyor. Geçtiğimiz haftalarda Samsung'un da 240 TB kapasiteli PBSSD ürünü geliştirdiği açıklanmıştı. Bu pazara yönelik Nimbus Data'nın 100 TB kapasiteli çözümleri bulunuyor. Dolayısıyla SK Hynix'in ürünü kapasite açısından rakiplerinin önüne geçecek.
SK hynix'in 300TB SSD'si, özel olarak oluşturulmuş bir PCIe kart SSD olabilir. Buna rağmen, PCIe 6.0 x16 arayüzüne sahip 300 TB'lık bir sürücü, TB başına oldukça düşük performans sunacaktır ve bu da onu niş bir ürün haline getirebilir.
SK Hynix, 300 TB SSD'lere ek olarak, uç yapay zeka cihazları için hem veri merkezi yapay zeka eğitimi, hem de çıkarım için yararlı olabilecek çeşitli ürünler (HBM4, HBM4E, LPDDR6, GDDR7, CXL Havuz Bellek Çözümleri, Bellekte İşleme çözümleri) üzerinde çalışıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.