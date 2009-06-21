PNY, Optima serisi performans odaklı SSD'lerini duyurdu

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Özellikle Nvidia tabanlı ekran kartlarıyla tanınan fakat farklı donanım kategorileri için geniş bir ürün yelpazesine sahip olan PNY, Optima serisi yeni katı hal disklerini (SSD) kullanıma sunuyor. Fransa merkezli firmanın yeni nesil depolama sürücüleri 128GB ve 256GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği ile geliyorlar. 2.5-inç boyutunda olan ve MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongaları kullanan Optima serisi yeni SSD'ler, okuma ve yazma hızlarıyla da dikkat çekiyorlar.

Piyasadaki en hızlı SSD'ler olmasalar da PNY'nin Optima serisi yeni depolama sürücüleri, 220MB/sn'lik okuma ve 200MB/sn'lik yazma hızlarıyla merak uyandırmayı başarıyorlar. Hangi kontrolcüyü kullandıkları henüz açıklanmayan yeni SSD'lerin İngiltere pazarında 309.99£ ve 599.99£ seviyesinden satışa sunulacağı belirtiliyor.