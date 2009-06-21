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PNY, Optima serisi performans odaklı SSD'lerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PNY, Optima serisi performans odaklı SSD'lerini duyurdu
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Özellikle Nvidia tabanlı ekran kartlarıyla tanınan fakat farklı donanım kategorileri için geniş bir ürün yelpazesine sahip olan PNY, Optima serisi yeni katı hal disklerini (SSD) kullanıma sunuyor. Fransa merkezli firmanın yeni nesil depolama sürücüleri 128GB ve 256GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği ile geliyorlar. 2.5-inç boyutunda olan ve MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongaları kullanan Optima serisi yeni SSD'ler, okuma ve yazma hızlarıyla da dikkat çekiyorlar.

Piyasadaki en hızlı SSD'ler olmasalar da PNY'nin Optima serisi yeni depolama sürücüleri, 220MB/sn'lik okuma ve 200MB/sn'lik yazma hızlarıyla merak uyandırmayı başarıyorlar. Hangi kontrolcüyü kullandıkları henüz açıklanmayan yeni SSD'lerin İngiltere pazarında 309.99£ ve 599.99£ seviyesinden satışa sunulacağı belirtiliyor.


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1963bursa 10 yıl
Saçma fiyat, sanki ssd alan hız sıkıntısı çekecek. 1TB colossus SSD nin bundan hız olarak kullanıcıya eksiklik hissettirecek bir yönü var mı?
1TB nere, 256GB nere, fiyatı da bir o kadar yüksek.
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katren06 10 yıl
Şimdilik bu diskler bize fantazi en az 3-4 yıl sonra tatmin edecek bir fiyatla gelmesi bence muhtemel....
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ahmetkep 10 yıl
2 yıl sonra SSD dönemi başlar tam olarak.
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gunman233 10 yıl
128 gb 700 lira, Türkiye'ye gelse 1000 lira üstü olur herhalde.. Ucuzlayın artık..
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