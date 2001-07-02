Pocket Pc Performans Testi Programı ve Sonuçları

http://www.rojakpot.com/Reviews/Pocket_PC_Performance/GAPI_2.0/GAPI_2.0.htm

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İnternetten bir Donanım sitesi şimdiye kadar gerçekleştirilmeyen bir şeyi gerçekleştirdi. Çok iyi tanıdığımız cep bilgisyaları için bir teat programı hazırladı ve bunu çeşitli hızlardaki çeşitli cep bilgisayarları için gerçekleştirdi.Bununla kalmadı internetten download edilecek hale getirim sundu. Bu sitedinin adı Rojakpot. Windows CE tabanlı Pocket PC'ler için tasarlanan test programı çok çeşitli yönlerden test ediyor. Bunlara bakmak için mutlaka ziyaret edin.Test sonuçaları ise tam tahmin edildiği gibi. Compaq iPaq birinci sırada Cassio'lar ikinci ve HP'ler ise son sırada.