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    Redoks reaksiyonu ile 1500°C’de enerji depolanıyor

    RedoxBlox adlı firma oldukça tanınan bir kimyasal reaksiyon türünü kullanarak istediğinizde ısı depolayacağınız teknolojinin boyutunun artması için 25 milyon dolar fon buldu.
    Redoks reaksiyonu ile 1500°C’de enerji depolanıyor Tam Boyutta Gör
    RedoxBlox adlı firma oldukça tanınan bir kimyasal reaksiyon türünü kullanarak istediğinizde ısı depolayacağınız teknolojinin boyutunun artması için 25 milyon dolar fon buldu.

    Endüstriyel ısı kullanımı ciddi derecede karbon emisyonu yayıyor. Elektrik ile bu yüksek sıcaklık ihtiyacını karşılamak mümkün ama enerjiyi hem garantilemek hem de ucuza mal etmek için depolamak şart.

    Güneşin parlak, rüzgarın hızlı olduğu zamanlarda yenilebilir enerjinin yoğun olduğu şebekelerde bedavaya hatta bazen eksi fiyatalara elektrik almak mümkün. Bunu kullanarak düşük fiyatta şarj edilebilen bir sistem oldukça işe yarar. Ancak esas önem fabrikanın doğalgaz kesintileri olsa bile üretimi sürdürebilmesidir. Bunu şu anda şirketler devasa doğalgaz depoları ile sağlıyorlar. Böylece doğalgaz kesintisi olduğunda bile üretime devam edebiliyorlar. 

    Redoks reaksiyonu ile 1500°C’de enerji depolanıyor

    Sorun şu ki elektrik için aynısını yapmak oldukça zor çünkü elektriği depolamak için kullanılan sistemler elektriğin üretim fiyatının kat kat fazlası. Durum böyle olunca sonunda ısı olarak kullanacağınız enerjiyi ısı olarak saklamak da bir çözüm.

    Bunda da şöyle bir sorun söz konusu, ihtiyacınız olan ısı enerjisi 1000 - 1500 °C sıcaklığında olması gerekirse ne olacak? Bu miktarda sıcaklığı kayada ya da erimiş metalde saklamak mümkün ama bu sefer de bunu muhafaza etmek çok zor ve devasa boyutlar gerekli.

    Redoks reaksiyonu ile 1500°C’de enerji depolanıyor

    Sistemde istenirse elektrik depolayıp, gaz türbinini ile elektrik geri alma

    Sonuçta çözüm bunu yüksek derecede ısıya ihtiyaç duyan bir tersini bir termokimyasal reaksiyonda yapmak en iyisi. Zira reaksiyonu gerçekleşirken ısı yutuluyor ve reaksiyon ters çevrildiğinde yüksek sıcaklıkta ısı enerjisi salıyor.  

    Sistemin en büyük avantajı şarj reaksiyonu sonrası deşarj zamanına kadar bir ısı yalıtımına ya da zamanla enerji kaybı oluşmuyor çünkü enerji kimyasal bağlarda saklanıyor.

    RedoxBlox firması Kaliforniya Enerji Komisyonun’dan 8.9 milyon dolar, Ulusal Emerji Departmanından 6.7 milyon dolar hibe aldı.  Seri A yatırımından da 9.4 milyon dolar temin etti. Toplam 25 milyon dolar ile şimdiye kadar 100 kW’lık prototip modelden ticari bir boyuta geçecek. 

    Redoks reaksiyonu ile 1500°C’de enerji depolanıyor

    Firmanın 2500 MJ/m3 enerji depolayabildiğini gösteren tüp fırın demosu 

    Kullandığı kimyasal reaksiyon merak edenler için söyleyelim. Magnezyum Manganez’in oksidasyonu ve redüksiyonu üzerine kurulu sistem bileşikteki oksijen miktarının arttırıp, azaltılması ile çalışıyor. Reaksiyon döndürülebilir olduğundan binlerce kez aynı işlemi yapmak mümkün. 

    Redoks reaksiyonu ile 1500°C’de enerji depolanıyor

    Teknolojinin enerji depolama yoğunluğu Lityum iyon pillerle benzer seviyede

    Yüksek sıcaklıkta ısı depolama teknolojisinin kullanılabileceği endüstri türleri arasında eritme / kurutma fırınları, buharlı yapılar, kalsinasyon  fabrikaları gibi bir çok farklı çeşitler söz konusu. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 5 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 4 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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