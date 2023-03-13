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    Poco F5 Pro’nun özellikleri sızdırıldı: Neler sunacak?

    Xiaomi’nin alt markası olarak kurulan POCO, bütçe dostu telefonları ile dikkat çekmeye devam ediyor. Firmanın uygun fiyata amiral gemisi özellikleri sunacak F5 Pro cihazından yeni detaylar geldi
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    Poco F5 Pro'nun teknik özellikleri belli oldu Tam Boyutta Gör
    Uygun fiyata yüksek performanslı akıllı telefonlar üretmesi ile bilinen POCO, yeni üst seviye modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Redmi K60 serisinden büyük izler taşıması beklenen POCO F5 Pro’nun özellikleri Yogesh Brar tarafından ortaya çıkarıldı. Peki POCO F5 Pro neler sunacak?

     Poco F5 Pro’nun olası özellikleri

    • 6.67 inç 2K OLED 120Hz ekran
    • Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 çip seti
    • 8 ve 12GB RAM seçenekleri
    • 256GB depolama
    • 64MP (OIS) + 8MP geniş açı + 2MP makro kamera
    • 16MP özçekim kamerası
    • Android 13 tabanlı MIUI 14 işletim sistemi
    • Stereo hoparlör sistemi
    • Ekran altı parmak izi sensörü
    • 67W hızlı şarj destekli 5500mAh batarya

    Özelliklerden görüleceği üzere Poco F5 Pro, Redmi K60’ın neredeyse aynısı olacak. Cihazın Redmi K60 gibi kablosuz şarj desteğine sahip olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor. Cihazın tanıtım tarihi ve fiyatı da gizliliğini korumaya devam ediyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    emrahmt 2 gün önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 2 gün önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 2 gün önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 4 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 5 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 6 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 6 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 6 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 1 hafta önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 1 hafta önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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    telefondan ses gelmiyor ibana para gönderdim dolandirildim son petek ısınmıyor iphone şifresi doğru ama yanlış diyor araba 2 vitesten neden atar

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