Poco F5 Pro’nun özellikleri sızdırıldı: Neler sunacak?

Tam Boyutta Gör Uygun fiyata yüksek performanslı akıllı telefonlar üretmesi ile bilinen POCO, yeni üst seviye modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Redmi K60 serisinden büyük izler taşıması beklenen POCO F5 Pro’nun özellikleri Yogesh Brar tarafından ortaya çıkarıldı. Peki POCO F5 Pro neler sunacak?

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Poco F5 Pro’nun olası özellikleri

6.67 inç 2K OLED 120Hz ekran

120Hz ekran Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 çip seti

çip seti 8 ve 12GB RAM seçenekleri

256GB depolama

64MP (OIS) + 8MP geniş açı + 2MP makro kamera

16MP özçekim kamerası

Android 13 tabanlı MIUI 14 işletim sistemi

tabanlı MIUI 14 işletim sistemi Stereo hoparlör sistemi

sistemi Ekran altı parmak izi sensörü

67W hızlı şarj destekli 5500mAh batarya

Özelliklerden görüleceği üzere Poco F5 Pro, Redmi K60’ın neredeyse aynısı olacak. Cihazın Redmi K60 gibi kablosuz şarj desteğine sahip olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor. Cihazın tanıtım tarihi ve fiyatı da gizliliğini korumaya devam ediyor.

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