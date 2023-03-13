Poco F5 Pro’nun özellikleri sızdırıldı: Neler sunacak?

Poco F5 Pro’nun olası özellikleri
- 6.67 inç 2K OLED 120Hz ekran
- Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 çip seti
- 8 ve 12GB RAM seçenekleri
- 256GB depolama
- 64MP (OIS) + 8MP geniş açı + 2MP makro kamera
- 16MP özçekim kamerası
- Android 13 tabanlı MIUI 14 işletim sistemi
- Stereo hoparlör sistemi
- Ekran altı parmak izi sensörü
- 67W hızlı şarj destekli 5500mAh batarya
Özelliklerden görüleceği üzere Poco F5 Pro, Redmi K60’ın neredeyse aynısı olacak. Cihazın Redmi K60 gibi kablosuz şarj desteğine sahip olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor. Cihazın tanıtım tarihi ve fiyatı da gizliliğini korumaya devam ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez