Xiaomi'nin uygun fiyatlı yeni telefonu Redmi 12C Türkiye'de satışa sunuldu!

Redmi 12C fiyatı ne kadar?
Redmi 12C 64 GB Türkiye fiyatı 4.899 TL, Redmi 12C 128 GB fiyatı 5.299 TL olarak açıklandı. Redmi 12C bugün Xiaomi web sitesinde satışa sunuldu.
- Redmi 12C 4GB+64GB: 4.899 TL
- Redmi 12C 4GB+128GB: 5.299 TL
5.000 mAh bataryaya sahip Redmi 12C, 10W hızında kablolu şarjı destekliyor. 50 MP çözünürlüğünde arka kameraya ve derinlik efekti için yardımcı 0,08 MP çözünürlüğünde ikinci bir sensöre yer veriliyor. Ön kamera ise 5 MP çözünürlüğe sahip.
Redmi 12C özellikleri
- 6,71 inç IPS LCD 720x1650 px ekran
- Mediatek Helio G85 yonga seti
- 4GB+64GB, 4GB+128GB, 6GB+128 GB
- 50 MP arka kamera, 0.08 MP derinlik sensörü, 5 MP ön kamera
- 5000 mAh batarya
- MIUI 13, Android 12
- Çift SIM ve eSIM desteği
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umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez