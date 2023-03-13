Xiaomi'nin uygun fiyatlı yeni telefonu Redmi 12C Türkiye'de satışa sunuldu!

Tam Boyutta Gör Xiaomi’nin giriş segmente yönelik yeni akıllı telefonu Redmi 12C Türkiye’de satışa çıktı. Redmi 12C, 50 MP kamerası, Helio G85 işlemcisi ve 5.000 mAh bataryasıyla dikkat çekiyor.

Redmi 12C fiyatı ne kadar?

Redmi 12C 64 GB Türkiye fiyatı 4.899 TL, Redmi 12C 128 GB fiyatı 5.299 TL olarak açıklandı. Redmi 12C bugün Xiaomi web sitesinde satışa sunuldu.

Redmi 12C 4GB+64GB: 4.899 TL

Redmi 12C 4GB+128GB: 5.299 TL

Tam Boyutta Gör Redmi 12C 6,71 inç boyutunda 720p IPS LCD ekrana sahip. Cihaz gücünü Mediatek Helio G85 yonga setinden alıyor. 64 GB ve 128 GB olarak iki farklı depolama seçeneğinin yanı sıra 4 GB ve 6 GB olarak iki farklı RAM seçeneği sunuluyor. Hafıza kartı desteği sayesinde 1 TB’a kadar microSDXC kart takılabiliyor.

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5.000 mAh bataryaya sahip Redmi 12C, 10W hızında kablolu şarjı destekliyor. 50 MP çözünürlüğünde arka kameraya ve derinlik efekti için yardımcı 0,08 MP çözünürlüğünde ikinci bir sensöre yer veriliyor. Ön kamera ise 5 MP çözünürlüğe sahip.

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Redmi 12C özellikleri

6,71 inç IPS LCD 720x1650 px ekran

Mediatek Helio G85 yonga seti

4GB+64GB, 4GB+128GB, 6GB+128 GB

50 MP arka kamera, 0.08 MP derinlik sensörü, 5 MP ön kamera

5000 mAh batarya

MIUI 13, Android 12

Çift SIM ve eSIM desteği

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