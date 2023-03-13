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    Anlık Bildirim

    Xiaomi'nin uygun fiyatlı yeni telefonu Redmi 12C Türkiye'de satışa sunuldu!

    Xiaomi'nin giriş seviyesi yeni telefonu Redmi 12C, 4.899 TL'den başlayan fiyatıyla satışa sunuldu. Helio G85'ten güç alan telefonda 50 MP arka kameraya yer veriliyor.
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    Redmi 12C özellikleri ve Türkiye fiyatı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi’nin giriş segmente yönelik yeni akıllı telefonu Redmi 12C Türkiye’de satışa çıktı. Redmi 12C, 50 MP kamerası, Helio G85 işlemcisi ve 5.000 mAh bataryasıyla dikkat çekiyor.

    Redmi 12C fiyatı ne kadar?

    Redmi 12C 64 GB Türkiye fiyatı 4.899 TL, Redmi 12C 128 GB fiyatı 5.299 TL olarak açıklandı. Redmi 12C bugün Xiaomi web sitesinde satışa sunuldu.

    • Redmi 12C 4GB+64GB: 4.899 TL
    • Redmi 12C 4GB+128GB: 5.299 TL
    Redmi 12C özellikleri ve Türkiye fiyatı Tam Boyutta Gör
    Redmi 12C 6,71 inç boyutunda 720p IPS LCD ekrana sahip. Cihaz gücünü Mediatek Helio G85 yonga setinden alıyor. 64 GB ve 128 GB olarak iki farklı depolama seçeneğinin yanı sıra 4 GB ve 6 GB olarak iki farklı RAM seçeneği sunuluyor. Hafıza kartı desteği sayesinde 1 TB’a kadar microSDXC kart takılabiliyor.

    5.000 mAh bataryaya sahip Redmi 12C, 10W hızında kablolu şarjı destekliyor. 50 MP çözünürlüğünde arka kameraya ve derinlik efekti için yardımcı 0,08 MP çözünürlüğünde ikinci bir sensöre yer veriliyor. Ön kamera ise 5 MP çözünürlüğe sahip.

    Redmi 12C özellikleri ve Türkiye fiyatı Tam Boyutta Gör

    Redmi 12C özellikleri

    • 6,71 inç IPS LCD 720x1650 px ekran
    • Mediatek Helio G85 yonga seti
    • 4GB+64GB, 4GB+128GB, 6GB+128 GB
    • 50 MP arka kamera, 0.08 MP derinlik sensörü, 5 MP ön kamera
    • 5000 mAh batarya
    • MIUI 13, Android 12
    • Çift SIM ve eSIM desteği
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    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

    Profil resmi
    emrahmt 2 gün önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 2 gün önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 2 gün önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 3 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 5 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 5 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 6 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 6 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 6 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 1 hafta önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

    Profil resmi
    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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