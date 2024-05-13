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Tam Boyutta Gör POCO, F serisinin yeni üyesinin 23 Mayıs’ta Dubai’de düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacağını duyurdu. Poco F6 ve Poco F6 Pro, Türkiye’de de satışa sunulacak.

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Poco F6 etkinliği 23 Mayıs'ta

Poco F6 ve F6 Pro, 23 Mayıs’ta TSİ 14.00’te başlayacak lansmanda yeni üst seviye telefonlar olacak. Tanıtım görselinde geçen ay Çin’de tanıtılan ve Snapdragon 8s Gen 3 işlemciden güç alan Redmi Turbo 3 ile aynı arka tasarımı görüyoruz. Ayrıca 50MP OIS kamera detayı ve altın rengi dikkat çekiyor.

Poco F6 & F6 Pro beklenen özellikleri

Daha önce raporlara göre Poco F6 Pro, geçen yıl Çin’de tanıtılan, Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili Redmi K70’in küresel versiyonu olacak. Poco F6 modelinin 6.67 inç, 1.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızını destekleyen OLED ekranla gelmesi beklenirken; Pro modelin aynı boyutta daha yüksek çözünürlükte (2K) AMOLED ekranla gelmesi bekleniyor. İki telefonun da 90w/120w hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh bataryadan güç alması bekleniyor. Düz modelin Sony IMX882 sensörlü 50MP ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera ve OmniVision OV20B sensörlü 20MP ön kameraya sahip olacağı söyleniyor. F6 Pro’nun yalnızca 50MP ana kameraya sahip olacağını biliyoruz.

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Poco F6 serisi geliyor: Türkiye'de de satışa çıkacak