Poco F6 serisi geliyor: Türkiye'de de satışa çıkacak

Poco F6 etkinliği 23 Mayıs'ta
Poco F6 ve F6 Pro, 23 Mayıs’ta TSİ 14.00’te başlayacak lansmanda yeni üst seviye telefonlar olacak. Tanıtım görselinde geçen ay Çin’de tanıtılan ve Snapdragon 8s Gen 3 işlemciden güç alan Redmi Turbo 3 ile aynı arka tasarımı görüyoruz. Ayrıca 50MP OIS kamera detayı ve altın rengi dikkat çekiyor.
Poco F6 & F6 Pro beklenen özellikleri
Daha önce raporlara göre Poco F6 Pro, geçen yıl Çin’de tanıtılan, Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili Redmi K70’in küresel versiyonu olacak. Poco F6 modelinin 6.67 inç, 1.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızını destekleyen OLED ekranla gelmesi beklenirken; Pro modelin aynı boyutta daha yüksek çözünürlükte (2K) AMOLED ekranla gelmesi bekleniyor. İki telefonun da 90w/120w hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh bataryadan güç alması bekleniyor. Düz modelin Sony IMX882 sensörlü 50MP ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera ve OmniVision OV20B sensörlü 20MP ön kameraya sahip olacağı söyleniyor. F6 Pro’nun yalnızca 50MP ana kameraya sahip olacağını biliyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.