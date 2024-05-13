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    Poco F6 serisi geliyor: Türkiye'de de satışa çıkacak

    Poco, Türkiye'de de satışa sunacağı yeni akıllı telefonlarını duyurdu. Poco F6 ve Poco F6 Pro, yakında Dubai'de düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak.             
    poco f6 & poco f6 pro türkiye 23 mayıs Tam Boyutta Gör
    POCO, F serisinin yeni üyesinin 23 Mayıs’ta Dubai’de düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacağını duyurdu. Poco F6 ve Poco F6 Pro, Türkiye’de de satışa sunulacak.

    Poco F6 etkinliği 23 Mayıs'ta

    Poco F6 ve F6 Pro, 23 Mayıs’ta TSİ 14.00’te başlayacak lansmanda yeni üst seviye telefonlar olacak. Tanıtım görselinde geçen ay Çin’de tanıtılan ve Snapdragon 8s Gen 3 işlemciden güç alan Redmi Turbo 3 ile aynı arka tasarımı görüyoruz. Ayrıca 50MP OIS kamera detayı ve altın rengi dikkat çekiyor.

    Poco F6 & F6 Pro beklenen özellikleri

    Daha önce raporlara göre Poco F6 Pro, geçen yıl Çin’de tanıtılan, Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili Redmi K70’in küresel versiyonu olacak. Poco F6 modelinin 6.67 inç, 1.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızını destekleyen OLED ekranla gelmesi beklenirken; Pro modelin aynı boyutta daha yüksek çözünürlükte (2K) AMOLED ekranla gelmesi bekleniyor. İki telefonun da 90w/120w hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh bataryadan güç alması bekleniyor. Düz modelin Sony IMX882 sensörlü 50MP ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera ve OmniVision OV20B sensörlü 20MP ön kameraya sahip olacağı söyleniyor. F6 Pro’nun yalnızca 50MP ana kameraya sahip olacağını biliyoruz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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