Poco, HyperOS güncellemesi alacak yeni cihazları açıkladı

Redmi ile beraber Çinli elektronik şirketi Xiaomi'nin sahip olduğu bir yan kuruluş olan Poco, HyperOS güncellemesi alacak Poco telefonları açıkladı. Poco Hindistan tarafından paylaşılan yol haritasında firmanın 2024 yılının ikinci çeyreğine (Nisan-Haziran) ait güncelleme takvimi yer alıyor. HyperOS, performans optimizasyonu ve kullanışlı özelliklere odaklanarak daha akıcı, daha modern bir kullanıcı deneyimi sunmayı amaçlıyor.
HyperOS güncellemesi alacak Poco telefonlar
- Poco F4
- Poco M4 Pro
- Poco C65
- Poco M6
- Poco X6 Neo
Firma bu modellerle birlikte halihazırda HyperOS güncellemesi alan cihazlarını da paylaştı: Poco C55, Poco M5, Poco X5, Poco X5 Pro, Poco X6 Pro, Poco F5, Poco X6, Poco M4 5G ve Poco M6 Pro. Bu modellerin tamamı Hindistan’da ve diğer pazarlarda güncellemeye erişmiş durumda. Bazı bölgelerde ise güncellemelerin dağıtımı devam ediyor. Bu cihazlardan birine sahipseniz güncellemeleri Ayarlar > Telefon Hakkında > Sistem güncellemeleri kısmından takip edebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...