Poco, HyperOS güncellemesi alacak yeni cihazları açıkladı

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Redmi ile beraber Çinli elektronik şirketi Xiaomi'nin sahip olduğu bir yan kuruluş olan Poco, HyperOS güncellemesi alacak Poco telefonları açıkladı. Poco Hindistan tarafından paylaşılan yol haritasında firmanın 2024 yılının ikinci çeyreğine (Nisan-Haziran) ait güncelleme takvimi yer alıyor. HyperOS, performans optimizasyonu ve kullanışlı özelliklere odaklanarak daha akıcı, daha modern bir kullanıcı deneyimi sunmayı amaçlıyor.

HyperOS güncellemesi alacak Poco telefonlar

Poco F4

Poco M4 Pro

Poco C65

Poco M6

Poco X6 Neo

HyperOS güncellemesi alacak yeni Xiaomi telefonlar belli oldu 1 gün önce eklendi

Firma bu modellerle birlikte halihazırda HyperOS güncellemesi alan cihazlarını da paylaştı: Poco C55, Poco M5, Poco X5, Poco X5 Pro, Poco X6 Pro, Poco F5, Poco X6, Poco M4 5G ve Poco M6 Pro. Bu modellerin tamamı Hindistan’da ve diğer pazarlarda güncellemeye erişmiş durumda. Bazı bölgelerde ise güncellemelerin dağıtımı devam ediyor. Bu cihazlardan birine sahipseniz güncellemeleri Ayarlar > Telefon Hakkında > Sistem güncellemeleri kısmından takip edebilirsiniz.

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