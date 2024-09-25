Samsung Galaxy S24 FE'nin fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu

Fiyatlandırma, Samsung'un bu yıl uygun fiyatlı amiral gemisinin fiyatını artırdığını doğruluyor. Samsung, Galaxy S23 FE ile birlikte bazı takas indirim teklifleri ve Galaxy Buds FE, Galaxy Buds 3 ve Galaxy Watch FE'de %50 indirim sunmuştu. Bakalım, Galaxy S24 FE nasıl bir kampanya ile satışa sunulacak?
Galaxy S24 FE özellikleri (kesinleşen)
Galaxy S24 FE'nin standart Galaxy S24 ve S24+'a benzer şekilde, Portre Stüdyosu, Circle to Search, Sketch to Image, Canlı Çeviri, üretken yapay zeka düzenleme gibi Galaxy AI özelliklerine sahip olması bekleniyor.
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu