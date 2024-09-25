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    Samsung Galaxy S24 FE'nin fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu

    Samsung Galaxy S24 FE, ABD'de kısa süreliğine ön siparişe açıldı ve Galaxy S24 FE'nin fiyatı ne kadar olacak, ne zaman çıkış yapacak, özellikleri nasıl olacak gibi tüm detaylar açığa çıktı.
    samsung galaxy s24 fe fiyatı & çıkış tarihi
    Yakın zamanda Galaxy S24 FE’nin kutu açılış videosu ortaya çıkmış, cihazın tasarımını net bir şekilde görmüştük. Kısa süre içinde telefon Samsung tarafından ön siparişe açıldı ancak sonra kaldırıldı. Bu sırada Roland Quandt adlı bir kişi, ekran görüntüsü almayı başardı ve Galaxy S24 FE’nin fiyatının ne kadar olacağı ve ne zaman çıkacağını da öğrenmiş olduk.

    Samsung Galaxy S24 FE fiyatı ve çıkış tarihi

    Galaxy S24 FE fiyatı ne kadar olacak Tam Boyutta Gör
    Galaxy S24 FE’nin fiyatı 650 dolardan başlayacak. Bu fiyatlandırma 128GB model için geçerli. Samsung S24 FE 256GB modelin fiyatı 709 dolar olacak. Telefon, 3 Ekim’de satışa sunulacak.

    Fiyatlandırma, Samsung'un bu yıl uygun fiyatlı amiral gemisinin fiyatını artırdığını doğruluyor. Samsung, Galaxy S23 FE ile birlikte bazı takas indirim teklifleri ve Galaxy Buds FE, Galaxy Buds 3 ve Galaxy Watch FE'de %50 indirim sunmuştu. Bakalım, Galaxy S24 FE nasıl bir kampanya ile satışa sunulacak?

    Galaxy S24 FE özellikleri (kesinleşen)

    samsung galaxy s24 fe özellikleri nasıl olacak
    Galaxy S24 FE, 6.7 inç, 120Hz Super AMOLED ekrana sahip olacak. Exynos 2400e işlemciden güç alacak telefon, 8GB RAM’e sahip olacak. 50MP f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 12MP ultra geniş açılı kamera, 3x optik zoom yapabilen 8MP telefoto kamera ve 10MP selfie kamera, telefonun kamera kurulumunu oluşturacak.

    Galaxy S24 FE'nin standart Galaxy S24 ve S24+'a benzer şekilde, Portre Stüdyosu, Circle to Search, Sketch to Image, Canlı Çeviri, üretken yapay zeka düzenleme gibi Galaxy AI özelliklerine sahip olması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 7 saat önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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