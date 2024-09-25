Samsung Galaxy S24 FE'nin fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Yakın zamanda Galaxy S24 FE’nin kutu açılış videosu ortaya çıkmış, cihazın tasarımını net bir şekilde görmüştük. Kısa süre içinde telefon Samsung tarafından ön siparişe açıldı ancak sonra kaldırıldı. Bu sırada Roland Quandt adlı bir kişi, ekran görüntüsü almayı başardı ve Galaxy S24 FE’nin fiyatının ne kadar olacağı ve ne zaman çıkacağını da öğrenmiş olduk.

Samsung Galaxy S24 FE'nin kutu açılış videosu ortaya çıktı 1 gün önce eklendi

Samsung Galaxy S24 FE fiyatı ve çıkış tarihi

Tam Boyutta Gör Galaxy S24 FE’nin fiyatı 650 dolardan başlayacak. Bu fiyatlandırma 128GB model için geçerli. Samsung S24 FE 256GB modelin fiyatı 709 dolar olacak. Telefon, 3 Ekim’de satışa sunulacak.

Fiyatlandırma, Samsung'un bu yıl uygun fiyatlı amiral gemisinin fiyatını artırdığını doğruluyor. Samsung, Galaxy S23 FE ile birlikte bazı takas indirim teklifleri ve Galaxy Buds FE, Galaxy Buds 3 ve Galaxy Watch FE'de %50 indirim sunmuştu. Bakalım, Galaxy S24 FE nasıl bir kampanya ile satışa sunulacak?

Galaxy S24 FE özellikleri (kesinleşen)

Galaxy S24 FE, 6.7 inç, 120Hz Super AMOLED ekrana sahip olacak. Exynos 2400e işlemciden güç alacak telefon, 8GB RAM’e sahip olacak. 50MP f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 12MP ultra geniş açılı kamera, 3x optik zoom yapabilen 8MP telefoto kamera ve 10MP selfie kamera, telefonun kamera kurulumunu oluşturacak.

Galaxy S24 FE'nin standart Galaxy S24 ve S24+'a benzer şekilde, Portre Stüdyosu, Circle to Search, Sketch to Image, Canlı Çeviri, üretken yapay zeka düzenleme gibi Galaxy AI özelliklerine sahip olması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

Samsung Galaxy S24 FE fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu