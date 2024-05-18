Türkiye'de satılacak Poco F6 Pro'nun tüm özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Poco, 23 Mayıs’ta Poco F6 tanıtım etkinliğinin düzenleneceğini duyurmuştu. Resmî olmayan kutu açılış videosu sayesinde Poco F6 Pro tanıtılmış kadar oldu; tasarımından özelliklerine her şey belli oldu.

Poco F6 serisi geliyor: Türkiye'de de satışa çıkacak 4 gün önce eklendi

Poco F6 Pro özellikleri (onaylanan)

Videoda siyah renki Poco F6 Pro modelinin kutu açılışı gösteriliyor. İlk dikkat çeken detay; arkada dikdörtgen bir alana sığdırılmış kamera bölümü; Burada üçü kamera, biri flaş için ayrılmış. İlginç olarak telefonun 50MP OIS’li ana kamerasına atıfta bulunan bir detaya yer verilmiş. Kamera alanı yansıtıcı bir yüzeye sahipken, telefonun geri kalanının mat bir yüzeye sahip olduğunu görüyoruz. Arka hafif kavisli gelen kenarlar dışında düz. Alüminyum yan çerçeveler ve delik çentikli ekran da düz.

Poco F6 Pro, 120Hz yenileme hızı, WQHD+ çözünürlük sunan AMOLED ekrana sahip olacak. Telefon, Qualcomm’un geçen yılki üst seviye işlemcisi Snapdragon 8 Gen 2 ile gelecek. Batarya 120W HyperCharge desteği sunacak ve kutuda 120W şarj adaptörü olacak. Yeri gelmişken telefon kılıfı da kutudan çıkacak. En üst model 16GB RAM 1TB depolama alanı sunacak.

Poco, 23 Mayıs'ta F6 Pro’nun teknik özellikleri ve fiyatı hakkındaki tüm detayları açıklayacak.

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Poco F6 Pro'nun tüm özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı