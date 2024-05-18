Türkiye'de satılacak Poco F6 Pro'nun tüm özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı

Poco F6 Pro özellikleri (onaylanan)
Videoda siyah renki Poco F6 Pro modelinin kutu açılışı gösteriliyor. İlk dikkat çeken detay; arkada dikdörtgen bir alana sığdırılmış kamera bölümü; Burada üçü kamera, biri flaş için ayrılmış. İlginç olarak telefonun 50MP OIS’li ana kamerasına atıfta bulunan bir detaya yer verilmiş. Kamera alanı yansıtıcı bir yüzeye sahipken, telefonun geri kalanının mat bir yüzeye sahip olduğunu görüyoruz. Arka hafif kavisli gelen kenarlar dışında düz. Alüminyum yan çerçeveler ve delik çentikli ekran da düz.
Poco F6 Pro, 120Hz yenileme hızı, WQHD+ çözünürlük sunan AMOLED ekrana sahip olacak. Telefon, Qualcomm’un geçen yılki üst seviye işlemcisi Snapdragon 8 Gen 2 ile gelecek. Batarya 120W HyperCharge desteği sunacak ve kutuda 120W şarj adaptörü olacak. Yeri gelmişken telefon kılıfı da kutudan çıkacak. En üst model 16GB RAM 1TB depolama alanı sunacak.
Poco, 23 Mayıs'ta F6 Pro’nun teknik özellikleri ve fiyatı hakkındaki tüm detayları açıklayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.