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    Merakla beklenen Poco F6 ve Poco F6 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Poco F6 ve F6 Pro uzun süren bir bekleyişin ardından bugün düzenlenen etkinlikle resmen tanıtıldı. İşte Poco F6 ve Poco F6 Pro özellikleri ve fiyatı...         
    Poco F6 ve Poco F6 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Bu yılın en çok merak edilen akıllı telefonlarından birisi olan Poco F6 ve F6 Pro için beklenen gün geldi. Küresel pazarda güçlü fiyat performans dengesi sahip modeller ile tanınan Poco, tekrar rekabete dahil olmaya niyetli ve her iki telefon da dolu özellikleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. İşte Poco F6 ve Poco F6 Pro fiyatı ve özellikleri...

    Ön siparişe özel sepette indirim ve hediye ürünleriyle Hepsiburada'da satışta!

    Poco F6 serisi 1000 TL ve 1500TL anında indirim fırsatlarıyla Hepsiburada'da ön siparişe açıldı. Üstelik indirim kuponlarına ek olarak Poco F6 Pro satın alanlara Xiaomi Band 8 Pro hediye, Poco F6 satın alanlara ise Redmi Buds 5 Pro hediye edilyor.

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    Poco F6 Serisi Ön Sipariş

    Poco F6 Pro neler sunuyor?

    Poco'nun şimdiye kadarki en güçlü akıllı telefonlarından biri olan Poco F6 Pro, ön yüzünde 120 Hz yenileme hızı ve WQHD+ çözünürlük sunan 6,67 inç boyutlarında Flow AMOLED ekrandan destek alıyor. Ayrıca bu ekranın 4.000 nit parlaklık (700 nit tipik, 1.200 nit HBM), Dolby Vision, HDR10+ uyumluluğuna sahip olduğunu belirtelim.

    Poco F6 Pro, cihaz güvenliği için ekran altında entegre bir de parmak izi tarayıcıya sahip. Ekranın koruması ise Gorilla Glass Victus ile sağlanıyor. Bununla birlikte tasarım olarak premium metal çerçeve ile güçlendirilen cihaz, bir Poco akıllı telefon için ilk niteliğinde.

    Snapdragon 8 Gen 2, 120W HyperCharge ve daha fazlası

    Akıllı telefondaki bir diğer yükseltme ise yonga seti bölümünde. Poco F6 Pro, gücünü 4nm fabrikasyon süreciyle üretilen Snapdragon 8 Gen 2 platformundan alıyor. WildBoost Optimization 3.0 ve LiquidCool 4.0 soğutma ile desteklenen bu kuruluma 12GB ve 16GB RAM olmak üzere üç farklı bellek kombinasyonu eşlik ediyor. Depolama bölümünde ise 256GB, 512GB ve 1TB (UFS 4.0) seçenekler sunuluyor. 

    Poco F6 ve Poco F6 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Telefonu çevirdiğimizde arka tarafta f/1.6 diyafram açıklığına ve 1.55" boyutlara sahip 50 MP ana kamera bizleri karşılıyor. Bunun yanında 8 MP ultra geniş (120°) açılı kamera ve 2 MP makro konumlandırılmış. Üstelik ana sensörde yine OIS ve EIS desteği bulunuyor.

    Son olarak Poco F6 Pro ihtiyacı olan gücü 5.000mAh kapasiteli pilden alıyor. Ancak bu kapasite,120W HyperCharge ile destekleniyor ve cihaz sadece 19 dakikada tamamen şarj olabiliyor.  F6 Pro'nun kutusundan HyperOS ve Android 14 ile çıkacağını da söyleyelim.

    Poco F6 Pro fiyatı

    • Poco F6 Pro 12+256GB: 33.999 TL
    • Poco F6 Pro 16+1TB: 38.999 TL

    Poco F6 Pro özellikleri

    • Ekran: 6,67 inç CrystalRes Flow AMOLED, 1440 x 3200 piksel, 120 Hz, 4.000 nit parlaklık, Dolby Vision, HDR10+
    • İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2 (4nm)
    • RAM: 12-16GB LPDDR5X RAM
    • Depolama: 256 GB, 512 GB ve 1TB UFS 4.0
    • Arka kamera: 50 MP (f/1.6 1/1.55" OIS) + 8 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4)
    • Ön kamera: 16 MP 
    • Pil: 5.000 mAh 120W HyperCharge
    • İşletim sistemi: Android 14 HyperOS
    • Diğer: IP64, Çift SIM 5G, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax, 3,5 mm kulaklık jakı, NFC

    Poco F6 

    Serinin standart modeli olan Poco F6 ise, F6 Pro'nun kırpılmış bir sürümü niteliğinde. Telefonun ön yüzünde 1220 x 2712 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan AMOLED panel bulunuyor. 6.67 inç boyutlarındaki bu panel, yüzde 94 ekran gövde oranı ve 2.400 nit tepe parlaklık sunuyor. Ayrıca tıpkı abisinde olduğu gibi Dolby Vision ve HDR10+ ile uyumlu.

    Poco F6 ve Poco F6 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    7.8mm kalınlığında ve 179 gram ağırlığında olan Poco F6, üst modele benzer şekilde Snapdragon platformundan güç alıyor. Ancak daha çok orta seviye için konumlandırılan Snapdragon 8s Gen 3 tercih edilmiş. Bu kurumda ise yine WildBoost Optimization 3.0 özelliğine ve LiquidCool soğutma çözümüne yer veriliyor. Bellek ve depolama bölümünde 8 GB/12 GB RAM ve 256 ve 512 GB seçenekleri mevcut.

    Poco F6, abisinden farklı olarak arka yüzeyinde 50MP ve 8MP olmak üzere ikili kamera kurulumu ile satışa çıkacak. Ana sensörde yine OIS ve EIS desteği mevcut. Ön kamera ise 16 MP. Kutusundan Android 14 tabanlı HyperOS ile çıkacak Poco F6, gücünü ise 90W kablolu şarj destekli 5.000mAh pilden alacak. Renk seçenekleri arasında ise Siyah, yeşil ve titanyum bulunuyor.

    Poco F6 fiyatı

    • Poco F6 12+512GB: 25.999 TL

    Poco F6 özellikleri

    • Ekran: 6,67 inç CrystalRes Flow AMOLED, 1220 x 2712 piksel, 120 Hz, 2.400 nit parlaklık, 446 ppi
    • İşlemci: Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm)
    • RAM: 8-12GB LPDDR5X RAM
    • Depolama: 256 GB, 512 GB UFS 4.0
    • Arka kamera: 50 MP (f/1.6, 1/1.95", PDAF, OIS) + 8 MP (1/4.0",)
    • Ön kamera: 16 MP 
    • Pil: 5.000 mAh 90W
    • İşletim sistemi: Android 14 HyperOS
    • Boyutlar: 160.5mm x 74.5mm x 8mm
    • Diğer: IP64, Çift SIM 5G, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax, 3,5 mm kulaklık jakı, NFC
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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