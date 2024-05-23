Merakla beklenen Poco F6 ve Poco F6 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Tam Boyutta Gör Bu yılın en çok merak edilen akıllı telefonlarından birisi olan Poco F6 ve F6 Pro için beklenen gün geldi. Küresel pazarda güçlü fiyat performans dengesi sahip modeller ile tanınan Poco, tekrar rekabete dahil olmaya niyetli ve her iki telefon da dolu özellikleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. İşte Poco F6 ve Poco F6 Pro fiyatı ve özellikleri...

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Poco F6 Serisi Ön Sipariş

Poco F6 Pro neler sunuyor?

Poco'nun şimdiye kadarki en güçlü akıllı telefonlarından biri olan Poco F6 Pro, ön yüzünde 120 Hz yenileme hızı ve WQHD+ çözünürlük sunan 6,67 inç boyutlarında Flow AMOLED ekrandan destek alıyor. Ayrıca bu ekranın 4.000 nit parlaklık (700 nit tipik, 1.200 nit HBM), Dolby Vision, HDR10+ uyumluluğuna sahip olduğunu belirtelim.

Poco F6 Pro, cihaz güvenliği için ekran altında entegre bir de parmak izi tarayıcıya sahip. Ekranın koruması ise Gorilla Glass Victus ile sağlanıyor. Bununla birlikte tasarım olarak premium metal çerçeve ile güçlendirilen cihaz, bir Poco akıllı telefon için ilk niteliğinde.

Snapdragon 8 Gen 2, 120W HyperCharge ve daha fazlası

Akıllı telefondaki bir diğer yükseltme ise yonga seti bölümünde. Poco F6 Pro, gücünü 4nm fabrikasyon süreciyle üretilen Snapdragon 8 Gen 2 platformundan alıyor. WildBoost Optimization 3.0 ve LiquidCool 4.0 soğutma ile desteklenen bu kuruluma 12GB ve 16GB RAM olmak üzere üç farklı bellek kombinasyonu eşlik ediyor. Depolama bölümünde ise 256GB, 512GB ve 1TB (UFS 4.0) seçenekler sunuluyor.

Tam Boyutta Gör Telefonu çevirdiğimizde arka tarafta f/1.6 diyafram açıklığına ve 1.55" boyutlara sahip 50 MP ana kamera bizleri karşılıyor. Bunun yanında 8 MP ultra geniş (120°) açılı kamera ve 2 MP makro konumlandırılmış. Üstelik ana sensörde yine OIS ve EIS desteği bulunuyor.

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Son olarak Poco F6 Pro ihtiyacı olan gücü 5.000mAh kapasiteli pilden alıyor. Ancak bu kapasite,120W HyperCharge ile destekleniyor ve cihaz sadece 19 dakikada tamamen şarj olabiliyor. F6 Pro'nun kutusundan HyperOS ve Android 14 ile çıkacağını da söyleyelim.

Poco F6 Pro fiyatı

Poco F6 Pro 12+256GB: 33.999 TL

12+256GB: 33.999 TL Poco F6 Pro 16+1TB: 38.999 TL

Poco F6 Pro özellikleri

Ekran : 6,67 inç CrystalRes Flow AMOLED, 1440 x 3200 piksel, 120 Hz, 4.000 nit parlaklık, Dolby Vision, HDR10+

: 6,67 inç CrystalRes Flow AMOLED, 1440 x 3200 piksel, 120 Hz, 4.000 nit parlaklık, Dolby Vision, HDR10+ İşlemci : Snapdragon 8 Gen 2 (4nm)

: Snapdragon 8 Gen 2 (4nm) RAM : 12-16GB LPDDR5X RAM

: 12-16GB LPDDR5X RAM Depolama : 256 GB, 512 GB ve 1TB UFS 4.0

: 256 GB, 512 GB ve 1TB UFS 4.0 Arka kamera : 50 MP (f/1.6 1/1.55" OIS) + 8 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4)

: 50 MP (f/1.6 1/1.55" OIS) + 8 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4) Ön kamera : 16 MP

: 16 MP Pil : 5.000 mAh 120W HyperCharge

: 5.000 mAh 120W HyperCharge İşletim sistemi : Android 14 HyperOS

: Android 14 HyperOS Diğer: IP64, Çift SIM 5G, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax, 3,5 mm kulaklık jakı, NFC

Poco F6

Serinin standart modeli olan Poco F6 ise, F6 Pro'nun kırpılmış bir sürümü niteliğinde. Telefonun ön yüzünde 1220 x 2712 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan AMOLED panel bulunuyor. 6.67 inç boyutlarındaki bu panel, yüzde 94 ekran gövde oranı ve 2.400 nit tepe parlaklık sunuyor. Ayrıca tıpkı abisinde olduğu gibi Dolby Vision ve HDR10+ ile uyumlu.

Tam Boyutta Gör 7.8mm kalınlığında ve 179 gram ağırlığında olan Poco F6, üst modele benzer şekilde Snapdragon platformundan güç alıyor. Ancak daha çok orta seviye için konumlandırılan Snapdragon 8s Gen 3 tercih edilmiş. Bu kurumda ise yine WildBoost Optimization 3.0 özelliğine ve LiquidCool soğutma çözümüne yer veriliyor. Bellek ve depolama bölümünde 8 GB/12 GB RAM ve 256 ve 512 GB seçenekleri mevcut.

Poco F6, abisinden farklı olarak arka yüzeyinde 50MP ve 8MP olmak üzere ikili kamera kurulumu ile satışa çıkacak. Ana sensörde yine OIS ve EIS desteği mevcut. Ön kamera ise 16 MP. Kutusundan Android 14 tabanlı HyperOS ile çıkacak Poco F6, gücünü ise 90W kablolu şarj destekli 5.000mAh pilden alacak. Renk seçenekleri arasında ise Siyah, yeşil ve titanyum bulunuyor.

Poco F6 fiyatı

Poco F6 12+512GB: 25.999 TL

Poco F6 özellikleri

Ekran : 6,67 inç CrystalRes Flow AMOLED, 1220 x 2712 piksel, 120 Hz, 2.400 nit parlaklık, 446 ppi

: 6,67 inç CrystalRes Flow AMOLED, 1220 x 2712 piksel, 120 Hz, 2.400 nit parlaklık, 446 ppi İşlemci : Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm)

: Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) RAM : 8-12GB LPDDR5X RAM

: 8-12GB LPDDR5X RAM Depolama : 256 GB, 512 GB UFS 4.0

: 256 GB, 512 GB UFS 4.0 Arka kamera : 50 MP (f/1.6, 1/1.95", PDAF, OIS) + 8 MP (1/4.0",)

: 50 MP (f/1.6, 1/1.95", PDAF, OIS) + 8 MP (1/4.0",) Ön kamera : 16 MP

: 16 MP Pil : 5.000 mAh 90W

: 5.000 mAh 90W İşletim sistemi : Android 14 HyperOS

: Android 14 HyperOS Boyutlar: 160.5mm x 74.5mm x 8mm

160.5mm x 74.5mm x 8mm Diğer: IP64, Çift SIM 5G, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax, 3,5 mm kulaklık jakı, NFC

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Poco F6 ve Poco F6 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı