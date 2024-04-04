Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarında adından sıkça söz ettiren POCO, tablet pazarına dahil olmaya hazırlanıyor. Markanın Stylus desteğine sahip ilk tableti, geçtiğimiz saatlerde doğrulandı. İşte detaylar...

POCO Tab doğrulandı

Hatırlayanlar olacaktır, geçtiğimiz ay Poco'nun ilk tablet modeli üzerinde çalıştığı haberini paylaşmıştık. Hatta bu cihaz, Avrupa EEC sertifikasyon platformunda doğrulanmış ve ''Tablet brand POCO model'' ürün adıyla boy göstermişti. Ancak o zamandan bu yana cihaz hakkında çok fazla ayrıntı paylaşılmadı. Şimdi ise, Poco markasına ait yeni bir stylus kalem, Federal İletişim Komisyonu (FCC) sertifika veritabanında ortaya çıktı.

Paylaşılan sızıntıya göre Poco'ya ait stylus kalem, ''2407CMPBCG'' model numarasını ve "POCO Stylus" adını taşıyor. Sertifikada ayrıca kalem tasarımının temel bir maketi de bulunuyor. Burada ise Apple Pencil gibi popüler kalemleri andıran bir yapıyla karşılaşıyoruz. Ayrıca 2402-2480MHz frekans aralığında çalışacak.

Tam Boyutta Gör Daha da önemlisi, bu kalem kendine özgü bir model numarasına sahip. Yani Xiaomi'nin portföyündeki diğer kalemlerle benzerlik göstermiyor. Örneğin, Xiaomi Stylus Pen'in M2107K81PC model numarasına ve ikinci nesil modelin ise23031MPADC model numarasına sahip olduğu belirtiliyor. Görünüşe göre bu, mevcut bir Xiaomi stylus kalemin yeniden markalanmış hali olmayacak.

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Poco'nun ilk tablet girişimine gelince, ayrıntılar şu anda çok az. Birçok Poco akıllı telefonuna benzer şekilde, tabletin mevcut bir Xiaomi veya Redmi tablet modelinin yeniden markalanması olabileceği düşünülebilir. Ancak, bu spekülasyon bizim tarafımızdan sadece eğitimli bir tahmin olarak kalmaktadır.

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POCO Tab ufukta göründü: Stylus kalem ve daha fazlası