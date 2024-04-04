POCO Tab ufukta göründü: Stylus kalem ve daha fazlası

POCO Tab doğrulandı
Hatırlayanlar olacaktır, geçtiğimiz ay Poco'nun ilk tablet modeli üzerinde çalıştığı haberini paylaşmıştık. Hatta bu cihaz, Avrupa EEC sertifikasyon platformunda doğrulanmış ve ''Tablet brand POCO model'' ürün adıyla boy göstermişti. Ancak o zamandan bu yana cihaz hakkında çok fazla ayrıntı paylaşılmadı. Şimdi ise, Poco markasına ait yeni bir stylus kalem, Federal İletişim Komisyonu (FCC) sertifika veritabanında ortaya çıktı.
Paylaşılan sızıntıya göre Poco'ya ait stylus kalem, ''2407CMPBCG'' model numarasını ve "POCO Stylus" adını taşıyor. Sertifikada ayrıca kalem tasarımının temel bir maketi de bulunuyor. Burada ise Apple Pencil gibi popüler kalemleri andıran bir yapıyla karşılaşıyoruz. Ayrıca 2402-2480MHz frekans aralığında çalışacak.
Poco'nun ilk tablet girişimine gelince, ayrıntılar şu anda çok az. Birçok Poco akıllı telefonuna benzer şekilde, tabletin mevcut bir Xiaomi veya Redmi tablet modelinin yeniden markalanması olabileceği düşünülebilir. Ancak, bu spekülasyon bizim tarafımızdan sadece eğitimli bir tahmin olarak kalmaktadır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...