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    Pokémon GO Geliştiricisi Niantic'ten Zoe Zhang ile Özel Röportaj!

    Pokémon GO'nun geliştiricisi olan Niantic'ten Gelişmekte Olan Pazarlar, Ürün Pazarlama Müdürü Zoe Zhang ile geçtiğimiz günlerde özel bir röportaj gerçekleştirdik.  

    Dünaynın en popüler mobil oyunlarından biri olan Pokémon GO, geçtiğimiz günlerde Türkçe dil desteğine kavuştu. Biz de Niantic'ten Gelişmekte Olan Pazarlar, Ürün Pazarlama Müdürü Zoe Zhang ile özel bir röportaj gerçekleştirdik. Kendisine Niantic'in Pokemon GO özelinde Türkiye'de ne gibi planları olduğunu ve gelecekte neler görebileceğimizi sorduk.

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