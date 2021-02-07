Popüler Mac uygulamalarının yarısı, M1 işlemci için destek sağlamıyor

Tam Boyutta Gör

İlk Apple Silicon taşıyan Mac'lerin 2020 Kasım ayında tanıtılmasından bu yana geçen süre içerisinde en popüler Mac uygulamalarının neredeyse yarısı yeni işlemci için destek sunmaya başlamadı. AppleInsider, popüler 100 uygulama ile yaptığı araştırmaların sonucunda 47 uygulamanın M1 desteğine sahip olmadığını ortaya koyuyor. Kalan 53 uygulama ise en az beta sürümleriyle M1 desteği sağlıyor.

Ayrıca Bkz. "Google Arama ve YouTube, Alphabet'e para kazandırmaya devam ediyor"

Rosetta 2 ile uygulamalar kullanılabiliyor

M1 işlemcili Mac'lere sahip kullanıcılar, şu an için uygulamaların tamamına erişebilmek için Rosetta 2'yi kullanıyorlar. Rosetta 2, temel olarak Intel işlemciler için yazılmış talimatları, Apple'ın yongalarının anlayabileceği komutlara çeviriyor.

İlginizi Çekebilir

M1 destekli Mac'ler için Microsoft, Edge'in beta sürümünü yayınladı

Tam Boyutta Gör

Apple'ın yakın bir süre önce yayınladığı yeni App Store yönergelerinde, kullanıcıların Rosetta 2 sayesinde uygulamaları çalıştırmalarının yerine geliştiricilerin, uygulamalarına Apple Silicon desteği kazandırmaları gerektiğinden bahsediliyor. Her ne kadar Rosetta 2 bir çözüm olarak görülse de uygulamaların çoğu bu şekilde daha yavaş çalışıyor.

Tamamen geçiş 2 yıl sürecek

AppleInsider, 100 popüler uygulama üzerinde çalışmalar yürüttü ve ilginç detaylarla karşılaştı. İlginç detayların başında ise uygulama desteklerine öncülük etmesi beklenen Apple geliyor. Apple'a ait olan Claris şirketinin, FileMaker Pro uygulamasına henüz yerel M1 desteği getirmediği görülüyor.

Adobe'nin uygulamalarına bakıldığında Lightroom, Photoshop ve Illustrator, M1 yerel desteğine sahipken Adobe Premiere Pro, beta sürümünde destek sağlıyor ancak After Effects, InDesign, Acrobat ve Dreamweaver M1 desteği sunmuyor.

Microsoft, tüm Office uygulamaları için M1 desteği sağlıyor ancak Microsoft Teams ve Skype henüz bu desteğe sahip değil. Video konferans uygulamaları arasında Zoom yerel destek sağladığı için bir adım öne çıkıyor.

Apple, Intel'den Apple Silicon'a tamamen geçişin iki yıl alacağını daha önce de belirtmişti ancak şu an için geliştiricilerin uygulamalarına, rakiplerinden daha önce destek sağlaması, hem kullanıcı memnuniyetini hem de potansiyel kullanıcı kazanmalarının yolunu açıyor.

Geçen her gün ile beraber geliştiriciler, uygulamalarına M1 desteği getirmeye devam ediyor.

https://appleinsider.com/articles/21/02/05/state-of-apple-silicon---half-of-the-most-popular-mac-apps-still-need-rosetta

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.