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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Popüler Mac uygulamalarının yarısı, M1 işlemci için destek sağlamıyor

    Apple'ın, Intel işlemcili Mac'ler yerine kendi M1 işlemcili Mac'leri piyasaya sürmesinin ardından geliştiriciler, uygulamalarında M1 desteği için mesai harcıyorlar.
    07 Şubat 2021, 11:30 (Güncellendi, 1 hf.)
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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Popüler Mac uygulamalarının yarısı, M1 işlemci için destek sağlamıyor
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    İlk Apple Silicon taşıyan Mac'lerin 2020 Kasım ayında tanıtılmasından bu yana geçen süre içerisinde en popüler Mac uygulamalarının neredeyse yarısı yeni işlemci için destek sunmaya başlamadı. AppleInsider, popüler 100 uygulama ile yaptığı araştırmaların sonucunda 47 uygulamanın M1 desteğine sahip olmadığını ortaya koyuyor. Kalan 53 uygulama ise en az beta sürümleriyle M1 desteği sağlıyor.

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    Rosetta 2 ile uygulamalar kullanılabiliyor

    M1 işlemcili Mac'lere sahip kullanıcılar, şu an için uygulamaların tamamına erişebilmek için Rosetta 2'yi kullanıyorlar. Rosetta 2, temel olarak Intel işlemciler için yazılmış talimatları, Apple'ın yongalarının anlayabileceği komutlara çeviriyor.

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    Popüler Mac uygulamalarının yarısı, M1 işlemci için destek sağlamıyor
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    Apple'ın yakın bir süre önce yayınladığı yeni App Store yönergelerinde, kullanıcıların Rosetta 2 sayesinde uygulamaları çalıştırmalarının yerine geliştiricilerin, uygulamalarına Apple Silicon desteği kazandırmaları gerektiğinden bahsediliyor. Her ne kadar Rosetta 2 bir çözüm olarak görülse de uygulamaların çoğu bu şekilde daha yavaş çalışıyor.

    Tamamen geçiş 2 yıl sürecek

    AppleInsider, 100 popüler uygulama üzerinde çalışmalar yürüttü ve ilginç detaylarla karşılaştı. İlginç detayların başında ise uygulama desteklerine öncülük etmesi beklenen Apple geliyor. Apple'a ait olan Claris şirketinin, FileMaker Pro uygulamasına henüz yerel M1 desteği getirmediği görülüyor.

    Adobe'nin uygulamalarına bakıldığında Lightroom, Photoshop ve Illustrator, M1 yerel desteğine sahipken Adobe Premiere Pro, beta sürümünde destek sağlıyor ancak After Effects, InDesign, Acrobat ve Dreamweaver M1 desteği sunmuyor.

    Microsoft, tüm Office uygulamaları için M1 desteği sağlıyor ancak Microsoft Teams ve Skype henüz bu desteğe sahip değil. Video konferans uygulamaları arasında Zoom yerel destek sağladığı için bir adım öne çıkıyor.

    Apple, Intel'den Apple Silicon'a tamamen geçişin iki yıl alacağını daha önce de belirtmişti ancak şu an için geliştiricilerin uygulamalarına, rakiplerinden daha önce destek sağlaması, hem kullanıcı memnuniyetini hem de potansiyel kullanıcı kazanmalarının yolunu açıyor.

    Geçen her gün ile beraber geliştiriciler, uygulamalarına M1 desteği getirmeye devam ediyor.



    https://appleinsider.com/articles/21/02/05/state-of-apple-silicon---half-of-the-most-popular-mac-apps-still-need-rosetta Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    U unununium 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Rachsuchtig
    çıkış tarihi 6 ay bile olmadığını düşünürsek bence çok iyi bence intel ve m1 arası tercüman da fena çalışmıyor. Arm tabanlı windows laptop ve tabletler yeni bir şey değil fakat tutmamasının sebebi çalıştırabildiğin uygulama sayısının gerçekten az olmasıydı. Apple'nın da sonunda bu gemiye binmesiyle windowsta dümen yine bir süre sonra arm'ye dönecektir
    çıkış tarihi 6 ay bile olmadığını düşünürsek bence çok iyi bence intel ve m1 arası tercüman da fena çalışmıyor. Arm tabanlı windows laptop ve tabletler yeni bir...
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    1 Yanıt Yanıtla +17
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    cangunner (Can G) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Valla eğri oturup doğru konuşalım, apple mobil cihazlarda ilk 64bit’e geçtiğinde kısa sürede tüm uygulamalar 64bit’e geçmişti. Geçmeyenler ise ilk önce listenin en altlarına, daha sonra ısrarla yüklenirse ekrana “bu uygulama 64bit uyumlu değil” bildirisi falan derken geçişi hızlandırdı. M1’de en kısa sürede geçişi tamamlar, 2 yıldan az sürer bence. Geçişi tamamlamazsa uygulama geliştiricileri kaybeder, apple değil :)
    Valla eğri oturup doğru konuşalım, apple mobil cihazlarda ilk 64bit’e geçtiğinde kısa sürede tüm uygulamalar 64bit’e geçmişti. Geçmeyenler ise ilk önce listenin...
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    madmax50 (Mustafa Köylü) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    M1 işlemcili macbook üzerinde Rosetta ile bile yeni nesil i5 işlemcili sistemlerden daha hızlı çalışıyor uygulamalar.
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    Yorumlar (22) Yorum Yaz Forumda Gör
    T Terenas1 3 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bu derece kendini ispatlamış bir firmanın hazırlıklarını tamamlamadan aceleci bir şekilde piyasaya bir işlemci çıkarması bence yakışmadı. Emülatörle app lerin çalışması vs. gibi durumlara muhattap olmamalıydı.
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    N nyerebasmaz 3 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Geçiş süreçlerinde böyle sıkıntıların yaşanması olağan bir durum ancak Apple İntel işlemciler ile çok iyi bir hız ve performans elde etmiş durumda. Bunu sarsacak her hamleden kaçınması gerekli bence. Çünkü tüm Apple kullanıcılarının ilk söylediği şey, Hız. İntel işlemci mimarisi ile bu süreç sağlanmışken, dertsiz başına dert aldılar bence.
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    W WalkerCyborgCK 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bir Mac i Mac yapan uygulamaları ve performansıdır. Bunca yıllarıdır Intel ile çalışan bir firmanın bu denli dengesiz bir adım atmış olması kullanıcılarını ciddi anlamda üzecektir. 11. Nesil Intel işlemcilerin performansını konuştuğumuz şu günlerde Apple bence M1 yerine Intel ile devam ediyor olmalı. Neden mi Mac kullanıcıları beklemeyi sevmez. Zaten bu yüzden değil midir Mac tercih etmelerinin sebebi.
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    F fleimkepa 3 gün ( Mesaj Silindi )
    m1 işlemcilerin oturması çok uzun sürecek gibi geliyor. Daha çıkalı ne kadar oldu ama sorunları bitmedi . Bu zamana kadar intel işlemcili cihazlarda sorun duymadık desek yeridir
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    Spazioso (Engin Durak) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Apple için üzerinden kalkılamayacak problem değil. İlla ki çözülecektir ama hızlı verilmiş kararla birden M1'e geçmek sıkıntı yaratacaktır. M1'lere ek olarak 11. nesil Intel işlemcili modelleri de piyasaya sürmesi iyi olurdu gibime geliyor.
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    S Seravdag 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    M1 işlemcili Mac'lere sahip kullanıcılar, şu an için uygulamaların tamamına erişebilmek için Rosetta 2'yi kullanıyorlar. Rosetta 2, temel olarak Intel işlemciler için yazılmış talimatları, Apple'ın yongalarının anlayabileceği komutlara çeviriyor. Bu da programların çalışma hızını çok yavaşlatıyor. Bu durum işletim sisteminin aynı olmadığını ortada MacOs 'leştirilmeye çalışılan bir farklı bir işletim sistemi olduğunu gösteriyor.
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    harcanıyon buralarda madem çok biliyon appleda ceo ol
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    Nickola Tesla 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Geçiş biraz sürecektir ama çözülemeyen bir problem olarak görmüyorum bu durumu.m1xli 16" pro çıksın direk alacağım.Ben böyle bir performans görmedim.
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    A Ahmetoyunbros 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    24 aya geçiliyorsa yine iyi??
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    M1 miş Intel den iyiymiş ya kardeşim oraya 11.Nesil i7 koyunca m1 miş miş çöp oluyor adeta burda gelip Apple ın m1 koyması şu an için mantıklı değil oraya i7 11. Nesil koysaydın al işte çok güzel olurdu. Bambaşka bir işlemci altyapısı yüzünden uygulama geliştiricileri de uğraşmazdı o kadar..
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    3767 kez okundu.
    20 kişi, toplam 22 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Apple, apple m1 uyumlu uygulamalar ve
    3 etiket daha rosetta 2 apple silicon mac M1 işlemcili mac
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