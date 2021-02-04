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    Google Arama ve YouTube, Alphabet'e para kazandırmaya devam ediyor

    Google'ın ana kuruluşu Alphabet, 2020 yılı son çeyrek verilerini açıkladı. Şirketten yayınlanan rapora göre en büyük gelir kaynakları Google Arama ve YouTube olarak görünüyor.
    04 Şubat 2021, 00:15 (2 hf.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Google Arama ve YouTube, Alphabet'e para kazandırmaya devam ediyor

    Alphabet, 2020 yılı genel mali tablo ve 2020'nin 4. çeyrek verilerini açıkladı. Şirket, 2020 yılı 4. çeyreğinde 56,9 milyar dolar gelir kaydetti. 2019'un aynı çeyreğinde kazanılan 46.1 milyar dolara göre Google'ın ana şirketi, gelirini %23 artırdı. Alphabet'in bu kazançları sağlanmasında en büyük etki, Google Arama ve YouTube gelirlerin artış göstermesi olarak görülüyor.

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    Ayrıca Bkz. "Google Arama'nın yeni özelliği, güvenilmez sonuçları ayıklamayı kolaylaştırıyor"

    Google Arama ve YouTube en önemli gelir kaynakları

    2020'nin 4. çeyrek verilerinin açıklanmasıyla beraber şirketin 2020 yılını nasıl geçirdiği de ortaya çıkmış oldu. Alphabet, 2020 yılında 182.5 milyar dolar kazanç sağladı. Yılın ilk yarısında pandemi sebebiyle tahminlerden düşük kazançlar elde eden şirket, yılın geri kalanında bu açığı da kapatarak yılı, 2020 tahminlerinin üzerinde bitirmeyi başardı.

    2020'nin 4. çeyrek verilerine bakıldığında, 31.9 milyar dolarla 'Google Arama ve diğer' ilk sırada yer alırken YouTube reklam gelirleri 6.9 milyar dolarla onları takip etti. Google Arama ve YouTube gelirleri, şirketin 2020 son çeyrek gelirlerinin %68'ini oluşturuyor. Bu çeyrekte Google Cloud gelirleri ise 3.8 milyar dolar kazanç sağladı.

    Google CFO'su Ruth Porat yaptığı açıklamada: "56.9 milyar dolarlık gelire sahip güçlü dördüncü çeyrek performansımız, yılın başlarında tüketici ve iş faaliyetlerinin toparlanmasıyla Arama ve YouTube tarafından sağlandı. Google Cloud gelirleri 2020 için 13.1 milyar dolar oldu ve devam eden önemli bir ivmeyle, gördüğümüz büyüme fırsatlarında değer sağlamaya odaklanmaya devam ediyoruz." dedi.



    https://www.engadget.com/alphabet-google-earnings-q4-2020-results-212434097.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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