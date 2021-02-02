Popüler roguelike oyun Dungeon of the Endless, mobil cihazlara geliyor

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Playdigious'un yaptığı popüler roguelike oyun Dungeon of the Endless, iOS ve Android cihazlara geliyor ve yayın tarihi de açıklandı.

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Daha önce PC, PlayStation 4, Xbox One ve iPad için çıkan Dungeon of the Endless'in mobil için çıkan sürümü biraz daha farklı bir sürüm. Dungeon of the Endless: Apogee ismi ile çıkış yapacak olan oyun, Deep Freeze, Death Gamble, Rescue Team, Organic Matters ve Bookworm DLC'leri ile birlikte bir paket halinde satılacak. Yani yalnızca ana oyunu almayacaksınız.

Dungeon of the Endless: Apogee, 16 Mart'ta Android ve iOS cihazlar için çıkışını yapacak. Oyunun fragmanını ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz.

Tanıtım Yazısı

Dungeon of the Endless, oyuncunun ve kahramanlardan oluşan ekibinin batan gemilerindeki jeneratörü koruması gerekirken bir yandan da giderek genişleyen bir zindanı keşfettiği ve çıkış yolu ararken birçok yaratıkla ve özel olayla karşılaştığı, Rogue benzeri bir Zindan-Savunma oyunudur.

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