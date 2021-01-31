Roguelike RPG Stellar Hunter, mobil cihazlar için yayınlandı

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini daha önce Immortal: Reborn, Idle Knight ve Fury Survivor: Pixel Z gibi oyunları geliştiren LTGames'in yeni oyunu Stellar Hunter mobil cihazlar için yayınlandı.

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Roguelike türündeki rol yapma oyunu Stellar Hunter'da gezegenden gezegene gezerek keşif yaparken kendi efsanenizi yaşayacaksınız. Alışılmadık canlılarla karşılaşıp farklı farklı seçimler yapmak zorunda kalacaksınız. 8 galaksinin bulunduğu bu oyunda birbirinden tuhaf gezegenler bulunuyor. Oyun için yayınlanan videoyu aşağıda bulabilirsiniz.

Stellar Hunter şu anda App Store ve Google Play üzerinde ücretsiz olarak erişilebilir durumda. Oyunun boyutu yaklaşık olarak 500 MB. Oyunu iOS'ta cihazınıza yüklemek için iOS 10.0 veya sonraki bir sürümü, Android cihazınıza yüklemek için de 4.4 veya sonraki bir sürümü kullanıyor olmanız gerekli.

Stellar Hunter Hongkong Leiting Information Technology Co., Limited Oyunlar Ücretsiz 500.6 MB

Stellar Hunter LTGAMES GLOBAL Rol Oyunu Ücretsiz 98M

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