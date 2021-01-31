Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Roguelike RPG Stellar Hunter, mobil cihazlar için yayınlandı

    Roguelike türündeki rol yapma oyunu Stellar Hunter, iOS ve Android cihazlar için App Store ve Google Play üzerinden çıkışını gerçekleştirdi.
    11 dk.
    9
    20
    Mobil Oyunlar
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Roguelike RPG Stellar Hunter, mobil cihazlar için yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini daha önce Immortal: Reborn, Idle Knight ve Fury Survivor: Pixel Z gibi oyunları geliştiren LTGames'in yeni oyunu Stellar Hunter mobil cihazlar için yayınlandı.

    Ayrıca Bkz. "Bulmaca oyunu Pink, ücretsiz olarak mobil cihazlarda yayınlandı"

    İlginizi Çekebilir Avatar Hayatta kalma macera oyunu Hard Crisis, mobil cihazlar için çıktı

    Roguelike türündeki rol yapma oyunu Stellar Hunter'da gezegenden gezegene gezerek keşif yaparken kendi efsanenizi yaşayacaksınız. Alışılmadık canlılarla karşılaşıp farklı farklı seçimler yapmak zorunda kalacaksınız. 8 galaksinin bulunduğu bu oyunda birbirinden tuhaf gezegenler bulunuyor. Oyun için yayınlanan videoyu aşağıda bulabilirsiniz.

    Stellar Hunter şu anda App Store ve Google Play üzerinde ücretsiz olarak erişilebilir durumda. Oyunun boyutu yaklaşık olarak 500 MB. Oyunu iOS'ta cihazınıza yüklemek için iOS 10.0 veya sonraki bir sürümü, Android cihazınıza yüklemek için de 4.4 veya sonraki bir sürümü kullanıyor olmanız gerekli.

    Stellar Hunter Stellar Hunter Stellar Hunter Stellar Hunter Hongkong Leiting Information Technology Co., Limited Oyunlar Ücretsiz 500.6 MB

    Stellar Hunter Stellar Hunter Stellar Hunter Stellar Hunter LTGAMES GLOBAL Rol Oyunu Ücretsiz 98M



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Şişirilebilir elektrikli bisiklet: Poimo

    WarSaw

    ayaklarıda ne güzel duruyor yanda öyle acaip zeka fışkıyor alta 2 tane açılabilir ayaklık yapmak inanılmaz zor bir geliştirme olurdu hakkaten

    7 saat önce
    ilkerinanç

    Tabi ki Japon. Da bu haber baya bi eski değil mi?

    17 saat önce
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 11 dk. GÖRÜNTÜLENEN Roguelike RPG Stellar Hunter, mobil cihazlar için yayınlandı Sonraki Turtle Beach ve Oakley oyuncu gözlükleri üretecek 9 sa. Çin’in kendi imkânlarıyla geliştirdiği Fuqing No. 5 adlı reaktör, ticari faaliyetlere başladı 9 sa. Canlı hücreler içeren ve kemik dokusunun geliştirilmesinde kullanılabilecek jel geliştirildi 10 sa. Gitgide kilo alan M1A2 Abrams ana muharebe tankı, neredeyse nakledilemez hale geldi 11 sa. Haftalık Dizi Önerisi 11: Fawlty Towers 12 sa. 200 megapiksel kameralı ilk akıllı telefon ZTE Axon 30 Pro olabilir 13 sa. Tesla, otopilot teknolojisini diğer markalarla paylaşacak 14 sa. Galaxy Tab S8 serisinin teknik özellikleri sızdı: Snapdragon 888 işlemci, 120Hz ekran 14 sa. Sony Xperia 1 III'ün render görüntüleri ve bazı teknik detayları ortaya çıktı 14 sa. 2si1 "GeForce Now Türkiye'de" | Gözleri açan Teknoloji ve Oyun Programı 15 sa. The Medium - İnceleme: "Biz ayrı dünyaların insanıyız" 15 sa. Nokia'nın gidişatı kötü: Akıllı telefon pazarında 15'inci sırada 15 sa. Tek doz Johnson & Johnson aşısının %66 oranında etkili olduğu öne sürülüyor 16 sa. Türkiye'nin fiber internet haritası çıkarıldı: Gelişmiş ülkelerin gerisindeyiz 16 sa. Samsung Galaxy A52'nin render görüntüsü, telefonun tasarım detaylarını ortaya koyuyor 17 sa. Meizu 18'in ön tasarımını gösteren kısa bir video yayınlandı 17 sa. Hangi ülke günde kaç aşı yapıyor ? Türkiye kaçıncı sırada ? 18 sa. SpaceX'in uçmayı bekleyen iki yeni Starship prototopi yan yana sergilendi 19 sa. Cem Uzan’dan Motorola’ya 160 milyon dolarlık dava 20 sa. Guillermo del Toro, Pacific Rim'in devamını yapmayı düşünmüyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız