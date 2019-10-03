Portekiz donanması, oyuncak arabalardan silah yapıyor

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz ay Portekiz’de düzenlenen ve ülkemiz Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı bir Hafif Otonom Sualtı Timi’nin de katıldığı NATO REPMUS-19 tatbikatında İtalya, Polonya, İngiltere, ABD, Belçika ile ev sahibi ülke PORTEKİZ Donanmalarına ait “Hafif Otonom Sualtı Timleri” tarafından Otonom Sualtı araçları ile “Mayın Harbi Eğitimleri” icra edilmişti.

Tatbikatın ev sahibi Portekiz Deniz Kuvvetleri, söz konusu faaliyette kendilerinin geliştirdiği insansız robotik ile drone sistemlerinin tanıtımını yaptı.

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Savunma sanayi alanında öne çıkan yayınlardan biri olan Jane’s Defence Weekly, inceleme fırsatı bulduğu teçhizat içinde oyuncaklardan yapılmış silahların da bulunduğunu da ifade etti.

Portekiz Donanmasının İnsansız Araç Deney Grubu (CEOV) adını verdiği birim her biri teknik konularda uzman yaklaşık 12 denizciden oluşuyor. Mağaza raflarında satılan parçaları bir araya getirerek prototip silah sistemleri üreten ekibin gösterdiği teçhizat arasında bomba atarlar ve kameralar ile desteklenmiş oyuncak arabalar da bulunuyor.

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Resmi kaynaklardan yapılan açıklamaya göre ilgili birimin kuruluş amacının düşmanın da yeri geldiğinde kullandığı benzer teknolojiyi incelemek ve bu tehlikeye karşı önceden karşı önlem alabilmek olduğu ifade edilmiş.

Portekiz Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Gouveia e Melo birimle ilgili yapmış olduğu konuşmada, “Kuruluş amacımız, asimetrik tehditlerle asimetrik düşünce yapısıyla mücadele etmektir. Bu kapsamda herhangi bir oyuncakçıdan aldığınız teknolojik bir aygıta silah sistemi monte etmek kadar alışılmışın dışına çıkılmış bir hareket tarzı düşünemiyorum.” demiş. CEOV’un başı Üsteğmen Tiago Mendes ise “Biz grip aşısı gibiyiz. Hastalığı ortadan kaldırmıyoruz ancak hastalıkla mücadelenin önünü açıyoruz.” ifadelerini kullanmış.

https://arstechnica.com/information-technology/2019/10/portugals-navy-reveals-tech-guerrilla-unit-creating-tech-toys-that-kill/