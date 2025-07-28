Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Endonezya'ya 48 adet KAAN ve 2 adet MİLGEM savaş gemisi satışı

    IDEF 2025 fuarı kapsamında Endonezya ile Türkiye arasında 48 adet KAAN için satış sözleşmesi imzalandı. Endonezya aynı zamanda 2 adet de MİLGEM savaş gemisi alacak.

    Endonezya'ya 48 adet KAAN ve 2 adet MİLGEM savaş gemisi satışı Tam Boyutta Gör
    IDEF 2025 kapsamında, SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün’ün katılımıyla TAIS Shipyards ile Endonezya Savunma Bakanlığı arasında 2 adet MİLGEM İstif sınıfı fırkateyn sözleşmesi imzalandı. Aynı zamanda TUSAŞ tarafından geliştirilen 5. nesil savaş uçağı KAAN’ın Endonezya’ya satışına yönelik sözleşme de imzalandı.

    48 adet KAAN için imzalar atıldı

    Endonezya'ya 48 adet KAAN ve 2 adet MİLGEM savaş gemisi satışı Tam Boyutta Gör
    TUSAŞ tarafından geliştirilen milli muharip uçak KAAN için Endonezya ile 48 adetlik satış sözleşmesi imzalandı. İmza törenine Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili Şuay Alpay ile TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu katıldı.

    İmzalanan anlaşma Türk savunma sanayisinin bugüne kadarki en büyük ihracat sözleşmesi olma özelliği taşıyor.

    Haluk Görgün, yaptığı açıklamada "Bu, sadece bir satış anlaşması değil. Şirketimiz Endonezya'daki kardeş şirketiyle de bu projede KAAN'ın üretiminde sorumluluk alabilecek şirketle de işbirliği yaptı ki bizim sağlıklı ve sürdürülebilir bulduğumuz model bu zaten. Hem var olan teknolojilerimizi paylaşmak hem de yerel kapasiteyi en etkin şekilde kullanarak birlikte gelişmeyi ve sonraki nesil ürünleri birlikte geliştirmeyi hedefliyoruz. Hem altyapı açısından hem insan kaynağı açısından birçok projede bunu kanıtladık” dedi.

    2 adet MİLGEM fırkateyni de yolcu

    Endonezya'ya 48 adet KAAN ve 2 adet MİLGEM savaş gemisi satışı Tam Boyutta Gör
    Fuarda aynı zamanda Haluk Görgün’ün de katılımıyla TAIS Shipyards ile Endonezya Savunma Bakanlığı arasında 2 adet MİLGEM İstif sınıfı fırkateyn sözleşmesi imzalandı.

    Türkiye'nin MİLGEM (Milli Gemi) programının bir parçası olan İ sınıfı fırkateynler, modüler tasarımları ve gelişmiş muharebe sistemlerinin entegrasyonuyla öne çıkıyor. Yaklaşık 113 metre uzunluğunda ve 3.000 tondan fazla deplasmana sahipler.

    Tahrik sistemi, gemiyi 29 knot hıza ve yaklaşık 5.700 deniz mili seyir menziline çıkarabilen dizel motorlar ve gaz türbinlerinin (CODAG) bir kombinasyonunu kullanıyor.

    Fırkateyn ayrıca CENK-S AESA radar sistemi, Havelsan Advent CMS entegre muharebe sisteminin yanı sıra ATMACA gemisavar füzeleri, MİDLAS VLS dikey fırlatma sistemi ve Gökdeniz yakın menzilli silah sistemi (CIWS) gibi modern silahlarla donatılıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tesla'dan restoran: Yemek yerken aracınız şarj olsun

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    evimin önüne araba park ediyor nereye şikayet edilir parmağıma top geldi şişti ne yapmalıyım tetradox yan etkileri c4 cactus 1.6 e-hdi shine plastikten aseton lekesi nasıl çıkar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Tecno Spark 30C
    Tecno Spark 30C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    HP Laptop 15
    HP Laptop 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum