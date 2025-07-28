Endonezya'ya 48 adet KAAN ve 2 adet MİLGEM savaş gemisi satışı

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Tam Boyutta Gör IDEF 2025 kapsamında, SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün’ün katılımıyla TAIS Shipyards ile Endonezya Savunma Bakanlığı arasında 2 adet MİLGEM İstif sınıfı fırkateyn sözleşmesi imzalandı. Aynı zamanda TUSAŞ tarafından geliştirilen 5. nesil savaş uçağı KAAN’ın Endonezya’ya satışına yönelik sözleşme de imzalandı.

48 adet KAAN için imzalar atıldı

Tam Boyutta Gör TUSAŞ tarafından geliştirilen milli muharip uçak KAAN için Endonezya ile 48 adetlik satış sözleşmesi imzalandı. İmza törenine Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili Şuay Alpay ile TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu katıldı.

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İmzalanan anlaşma Türk savunma sanayisinin bugüne kadarki en büyük ihracat sözleşmesi olma özelliği taşıyor.

Haluk Görgün, yaptığı açıklamada "Bu, sadece bir satış anlaşması değil. Şirketimiz Endonezya'daki kardeş şirketiyle de bu projede KAAN'ın üretiminde sorumluluk alabilecek şirketle de işbirliği yaptı ki bizim sağlıklı ve sürdürülebilir bulduğumuz model bu zaten. Hem var olan teknolojilerimizi paylaşmak hem de yerel kapasiteyi en etkin şekilde kullanarak birlikte gelişmeyi ve sonraki nesil ürünleri birlikte geliştirmeyi hedefliyoruz. Hem altyapı açısından hem insan kaynağı açısından birçok projede bunu kanıtladık” dedi.

2 adet MİLGEM fırkateyni de yolcu

Tam Boyutta Gör Fuarda aynı zamanda Haluk Görgün’ün de katılımıyla TAIS Shipyards ile Endonezya Savunma Bakanlığı arasında 2 adet MİLGEM İstif sınıfı fırkateyn sözleşmesi imzalandı.

Türkiye'nin MİLGEM (Milli Gemi) programının bir parçası olan İ sınıfı fırkateynler, modüler tasarımları ve gelişmiş muharebe sistemlerinin entegrasyonuyla öne çıkıyor. Yaklaşık 113 metre uzunluğunda ve 3.000 tondan fazla deplasmana sahipler.

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Tahrik sistemi, gemiyi 29 knot hıza ve yaklaşık 5.700 deniz mili seyir menziline çıkarabilen dizel motorlar ve gaz türbinlerinin (CODAG) bir kombinasyonunu kullanıyor.

Fırkateyn ayrıca CENK-S AESA radar sistemi, Havelsan Advent CMS entegre muharebe sisteminin yanı sıra ATMACA gemisavar füzeleri, MİDLAS VLS dikey fırlatma sistemi ve Gökdeniz yakın menzilli silah sistemi (CIWS) gibi modern silahlarla donatılıyor.

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Endonezya'ya 48 adet KAAN ve 2 adet MİLGEM savaş gemisi satışı

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