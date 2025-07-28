Endonezya'ya 48 adet KAAN ve 2 adet MİLGEM savaş gemisi satışı

48 adet KAAN için imzalar atıldı
İmzalanan anlaşma Türk savunma sanayisinin bugüne kadarki en büyük ihracat sözleşmesi olma özelliği taşıyor.
Haluk Görgün, yaptığı açıklamada "Bu, sadece bir satış anlaşması değil. Şirketimiz Endonezya'daki kardeş şirketiyle de bu projede KAAN'ın üretiminde sorumluluk alabilecek şirketle de işbirliği yaptı ki bizim sağlıklı ve sürdürülebilir bulduğumuz model bu zaten. Hem var olan teknolojilerimizi paylaşmak hem de yerel kapasiteyi en etkin şekilde kullanarak birlikte gelişmeyi ve sonraki nesil ürünleri birlikte geliştirmeyi hedefliyoruz. Hem altyapı açısından hem insan kaynağı açısından birçok projede bunu kanıtladık” dedi.
2 adet MİLGEM fırkateyni de yolcu
Türkiye'nin MİLGEM (Milli Gemi) programının bir parçası olan İ sınıfı fırkateynler, modüler tasarımları ve gelişmiş muharebe sistemlerinin entegrasyonuyla öne çıkıyor. Yaklaşık 113 metre uzunluğunda ve 3.000 tondan fazla deplasmana sahipler.
Tahrik sistemi, gemiyi 29 knot hıza ve yaklaşık 5.700 deniz mili seyir menziline çıkarabilen dizel motorlar ve gaz türbinlerinin (CODAG) bir kombinasyonunu kullanıyor.
Fırkateyn ayrıca CENK-S AESA radar sistemi, Havelsan Advent CMS entegre muharebe sisteminin yanı sıra ATMACA gemisavar füzeleri, MİDLAS VLS dikey fırlatma sistemi ve Gökdeniz yakın menzilli silah sistemi (CIWS) gibi modern silahlarla donatılıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: