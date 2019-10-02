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    Yeni geliştirilen alüminyum piller, daha çevreci bir enerji depolama çözümü vadediyor

    İki farklı üniversitede görev yapan araştırmacılar, yeni bir alüminyum pil teknoloji geliştirdi. Söz konusu teknoloji ile pillerin enerji yoğunluğu iki katına çıkarılıyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    Yeni geliştirilen alüminyum piller, daha çevreci bir enerji depolama çözümü vadediyor
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    İsveç’te bulunan Chalmers Teknoloji Üniversitesi ile Slovenya’daki Ulusal Kimya Enstitüsü’nde görev yapan araştırmacılar, enerji yoğunluğu daha önceki tasarımlara kıyasla iki kat daha fazla olan alüminyum pil geliştirdiler. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerjinin görece daha çevreci bir şekilde depolanmasını sağlayabilecek tasarım, çok daha geniş enerji depolama çözümleri vadediyor.

    Ayrıca Bkz. "Ubisoft, “Rabbids Coding” adını verdiği ücretsiz kodlama oyununu duyurdu"

    Araştırmacıların söz konusu enerji yoğunluğunu elde etmek için odaklandıkları nokta ise diğer pillerde kullanılan grafit katodu karbon temelli organik bir molekül olan antrakinon ile değiştirmek olmuş. Bu sayede elektrolitten (elektrik iletir sıvı) iletilen pozitif yüklü taşıyıcılar depolanarak enerji yoğunluğu artırılabilmiş.

    Pilin tasarımında hâlihazırda kullanılan elektrolitin klor içerdiğini ve bunun da alüminyumun potansiyelini düşürdüğünü ifade eden araştırmacılar, ilk hedeflerinin klor içermeyen bir elektrolit üretmek olduğunu belirtiyor.

    Çok daha çevre dostu bir çözüm

    Henüz ticari anlamda kullanılmaktan çok uzak olsa da bahsi geçen tasarımın ileride lityum iyon pillerle yarışır hale geleceği açıklanmış. Araştırma ekibi, alüminyumun lityum iyona kıyasla çok daha iyi yük taşıma kapasitesine sahip olduğunu ve çevreye daha az zarar verdiğini söylemiş.

    Gerçekleştirilen çalışma ile ilgili farklı detaylara buradan ulaşabilirsiniz.



    https://www.pv-magazine.com/2019/09/30/new-aluminum-batteries-for-renewables-storage/ Yorum Yaz
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    The white warrior 1 hf. en beğenilen
    Eveeet,Haftalık pil haberi dozumuzu aldık
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    kuruwa 1 hf.
    Henüz ticari anlamda kullanılmaktan çok uzak olsa da... Pil ve batarya haberlerinde bu yazı baydı artık..
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    labtek38 1 hf.
    Sadece 2 katına mı? Azmış. Geçen hafta 10 katına çıkartan haber vardı ben ondan alayım.
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    Ussuz 1 hf.
    Çevrecilik falan demişken ilk önce şu tek kullanımlık piller yasaklanmalı.
    Yanıtla +1
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    The white warrior 1 hf. en beğenilen
    Eveeet,Haftalık pil haberi dozumuzu aldık
    Yanıtla +10
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