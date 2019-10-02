Yeni geliştirilen alüminyum piller, daha çevreci bir enerji depolama çözümü vadediyor

Tam Boyutta Gör İsveç’te bulunan Chalmers Teknoloji Üniversitesi ile Slovenya’daki Ulusal Kimya Enstitüsü’nde görev yapan araştırmacılar, enerji yoğunluğu daha önceki tasarımlara kıyasla iki kat daha fazla olan alüminyum pil geliştirdiler. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerjinin görece daha çevreci bir şekilde depolanmasını sağlayabilecek tasarım, çok daha geniş enerji depolama çözümleri vadediyor.

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Araştırmacıların söz konusu enerji yoğunluğunu elde etmek için odaklandıkları nokta ise diğer pillerde kullanılan grafit katodu karbon temelli organik bir molekül olan antrakinon ile değiştirmek olmuş. Bu sayede elektrolitten (elektrik iletir sıvı) iletilen pozitif yüklü taşıyıcılar depolanarak enerji yoğunluğu artırılabilmiş.

Pilin tasarımında hâlihazırda kullanılan elektrolitin klor içerdiğini ve bunun da alüminyumun potansiyelini düşürdüğünü ifade eden araştırmacılar, ilk hedeflerinin klor içermeyen bir elektrolit üretmek olduğunu belirtiyor.

Çok daha çevre dostu bir çözüm

Henüz ticari anlamda kullanılmaktan çok uzak olsa da bahsi geçen tasarımın ileride lityum iyon pillerle yarışır hale geleceği açıklanmış. Araştırma ekibi, alüminyumun lityum iyona kıyasla çok daha iyi yük taşıma kapasitesine sahip olduğunu ve çevreye daha az zarar verdiğini söylemiş.

Gerçekleştirilen çalışma ile ilgili farklı detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.pv-magazine.com/2019/09/30/new-aluminum-batteries-for-renewables-storage/