IDEF 2025’te 9 milyar dolarlık sözleşme imzalandı

Yüzde 65’i ihracat odaklı
Görgün, X hesabından yaptığı paylaşımda IDEF 2025'te 1491 katılımcı firma, 103 ülke temsiliyeti, 231 resmi heyet ziyareti olduğunu aktarırken 120 binden fazla ziyaretçinin katılım gösterdiğini ifade etti.
26 yeni savunma sanayii ürünü tanıtımının gerçekleştirildiği IDEF 2025’te 1100’den fazla ürün ise ilk kez sergilendi. Aynı zamanda 270 adet imza töreni gerçekleştirildi. İmza törenlerinde ise toplamda 9 milyar dolarlık sözleşme imzalandı. Görgün, bu sözleşmelerin yüzde 65’inin ihracat odaklı olduğunu aktardı. Görgün, bu rakamların yalnızca bir fuar bilançosu değil, yerli üretim kararlılığının ve stratejik savunma mimarisinin küresel yansıması olduğunu söyledi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
yandan tekmeyi bir koyarım olduğu gibi yapışır asfalta :)
30km ile viraj dönsede görsek
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya