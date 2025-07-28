IDEF 2025’te 9 milyar dolarlık sözleşme imzalandı

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Tam Boyutta Gör Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda düzenlenen IDEF 2025 sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, yaptığı paylaşımda toplamda 9 milyar dolar değerinde sözleşmenin imzalandığını açıkladı.

Yüzde 65’i ihracat odaklı

Görgün, X hesabından yaptığı paylaşımda IDEF 2025'te 1491 katılımcı firma, 103 ülke temsiliyeti, 231 resmi heyet ziyareti olduğunu aktarırken 120 binden fazla ziyaretçinin katılım gösterdiğini ifade etti.

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26 yeni savunma sanayii ürünü tanıtımının gerçekleştirildiği IDEF 2025’te 1100’den fazla ürün ise ilk kez sergilendi. Aynı zamanda 270 adet imza töreni gerçekleştirildi. İmza törenlerinde ise toplamda 9 milyar dolarlık sözleşme imzalandı. Görgün, bu sözleşmelerin yüzde 65’inin ihracat odaklı olduğunu aktardı. Görgün, bu rakamların yalnızca bir fuar bilançosu değil, yerli üretim kararlılığının ve stratejik savunma mimarisinin küresel yansıması olduğunu söyledi.

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