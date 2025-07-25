Dikey iniş kalkış yapabilen STM VTOL tanıtıldı

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Tam Boyutta Gör STM, IDEF 2025’te yeni insansız hava aracı STM VTOL’u tanıttı. STM VTOL, dikey iniş kalkış yapabilen yapısıyla herhangi bir piste ihtiyaç duymadan görevlerini yerine getirecek. Modüler yapıda tasarlanan STM VTOL, farklı tipte mühimmatları taşıyabilecek.

STM VTOL; tıpkı insansız hava araçları gibi sabit kanatlı yapıyı ve dronelardaki döner kanatlı yapıyı bir arada sunuyor. Kalkış ve inişte döner kanatlar, gökyüzünde seyir halindeyken sabit kanatlardan faydalanıyor.

Tam Boyutta Gör IDEF 2025’te yapılan tanıtımda STM VTOL’un henüz konsept aşamasında olduğu belirtildi. Uzun süreli görevlerde kullanılabileceği, 10 kg’a kadar faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olacağı açıklandı. Kargu FPV drone, 81 mm İHA mühimmatı veya TUNGA akıllı mühimmatları bırakarak saldırı yapabilecek.

Tam Boyutta Gör Pist ihtiyacını ortadan kaldırdığı için askeri görevlerin yanı sıra afet, arama-kurtarma ve kritik lojistik görevlerinde kullanılabilecek. Havada 2 saate yakın sürede kalacak ve minimum 30 km menzil sunacak.

SYM VTOL Özellikleri

Kalkış Ağırlığı : ≤ 35 kg

: ≤ 35 kg Faydalı Yük Kapasitesi : ≤ 10 kg

: ≤ 10 kg Maksimum Seyir Hızı : 25 m/s

: 25 m/s Havada Kalış Süresi : ≤ 2 saat

: ≤ 2 saat Menzil : Minimum 30 km

: Minimum 30 km Kanat Açıklığı : 3600 mm

: 3600 mm Gövde Uzunluğu : 1900 mm

: 1900 mm Yükseklik : 1200 mm

: 1200 mm Görev İrtifası (AGL/MSL) : 1500 m / 3500 m

: 1500 m / 3500 m Çalışma Sıcaklığı : -20°C ila +50°C

: -20°C ila +50°C Rüzgar Direnci : 15 m/s (seyir), 10 m/s (hover)

: 15 m/s (seyir), 10 m/s (hover) Yetenekler :

-İstihbarat, Gözetleme ve Keşif (ISR)

-EO/IR sensörlerle gerçek zamanlı video aktarımı

-Gündüz/gece görev yapabilme

-Hedef takibi

-Hedef tanımlama

: -İstihbarat, Gözetleme ve Keşif (ISR) -EO/IR sensörlerle gerçek zamanlı video aktarımı -Gündüz/gece görev yapabilme -Hedef takibi -Hedef tanımlama Deniz Görevleri:

-Suüstü platformlardan kalkış

-Su üstü mayın tespiti ve suüstü tarama operasyonları

-Görüş hattı ötesi (BLOS) istihbarat toplama

-Suüstü platformlardan kalkış -Su üstü mayın tespiti ve suüstü tarama operasyonları -Görüş hattı ötesi (BLOS) istihbarat toplama Operasyonel Esneklik:

-Pist gerektirmeyen konuşlanma

-Kompakt yapı

-Modüler tasarım

-Otonom görev planlama

-Pist gerektirmeyen konuşlanma -Kompakt yapı -Modüler tasarım -Otonom görev planlama Stratejik Avantajlar:

-Çok Rollü Görev Kabiliyeti

-Uzun Havada Kalış Süresi

-Yüksek Etkinlik, Düşük İz

-Kullanım Kolaylığı

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Dikey iniş kalkış yapabilen STM VTOL tanıtıldı

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