Dikey iniş kalkış yapabilen STM VTOL tanıtıldı

STM VTOL; tıpkı insansız hava araçları gibi sabit kanatlı yapıyı ve dronelardaki döner kanatlı yapıyı bir arada sunuyor. Kalkış ve inişte döner kanatlar, gökyüzünde seyir halindeyken sabit kanatlardan faydalanıyor.
SYM VTOL Özellikleri
- Kalkış Ağırlığı: ≤ 35 kg
- Faydalı Yük Kapasitesi: ≤ 10 kg
- Maksimum Seyir Hızı: 25 m/s
- Havada Kalış Süresi: ≤ 2 saat
- Menzil: Minimum 30 km
- Kanat Açıklığı: 3600 mm
- Gövde Uzunluğu: 1900 mm
- Yükseklik: 1200 mm
- Görev İrtifası (AGL/MSL): 1500 m / 3500 m
- Çalışma Sıcaklığı: -20°C ila +50°C
- Rüzgar Direnci: 15 m/s (seyir), 10 m/s (hover)
- Yetenekler:
-İstihbarat, Gözetleme ve Keşif (ISR)
-EO/IR sensörlerle gerçek zamanlı video aktarımı
-Gündüz/gece görev yapabilme
-Hedef takibi
-Hedef tanımlama
- Deniz Görevleri:
-Suüstü platformlardan kalkış
-Su üstü mayın tespiti ve suüstü tarama operasyonları
-Görüş hattı ötesi (BLOS) istihbarat toplama
- Operasyonel Esneklik:
-Pist gerektirmeyen konuşlanma
-Kompakt yapı
-Modüler tasarım
-Otonom görev planlama
- Stratejik Avantajlar:
-Çok Rollü Görev Kabiliyeti
-Uzun Havada Kalış Süresi
-Yüksek Etkinlik, Düşük İz
-Kullanım Kolaylığı
30km ile viraj dönsede görsek
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya