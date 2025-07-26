ROKETSAN, konteyner içinden seyir füzesi fırlatma sistemini tanıttı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Türk savunma sanayii, IDEF 2025 Fuarı'nda dikkat çeken ürünler sergilemeye devam ediyor. ROKETSAN, standart kargo konteynerleri içerisine entegre ettiği seyir füzesi fırlatma sistemini ilk kez kamuoyuna tanıttı. Bu sistem, hem mobilite hem de gizlilik açısından Türkiye'nin kabiliyetine önemli bir katkı sunmayı hedefliyor.

Yeni sistem, ilk etapta ÇAKIR, ATMACA ve KARA ATMACA (ATMACA-UM) seyir füzeleriyle uyumlu olacak şekilde geliştirildi. Füzeler, standart 20 veya 40 feet'lik kargo konteynerleri içine yerleştirilmiş yalıtımlı fırlatma bölmeleri sayesinde kolayca taşınabiliyor ve istenilen bölgede konuşlandırılabiliyor.

Taşınabilir, kamufle ve sürpriz

Sistemin öne çıkan özelliklerinden biri, 400 kilometrenin üzerindeki menziliyle KARA ATMACA füzesini fırlatabiliyor olması. Bu sayede sahil şeritleri, limanlar veya stratejik geçiş noktaları etkili şekilde korunabiliyor. Görünüş olarak sivil kargo konteynerlerinden ayırt edilemeyen bu yapılar, sürpriz saldırılar için ideal bir platform sunuyor.

Tam Boyutta Gör Bilindiği üzere ÇAKIR ilk etapta hava platformlarında kullanılıyordu. Ancak artık hem deniz hem de kara konuşlu konteyner sistemleri ile de kullanılabiliyor. Konteynerin içinde 4 adet ÇAKIR füzesi yer alıyor ve sistem, sadece bir veya iki personelle komuta edilebiliyor. Yapay zeka destekli arayıcı başlık sayesinde hedefi son aşamada kendisi tespit eden füze, 150 km menzilde yüksek isabet oranı vadediyor.

Ramjet motorlu GÖKHAN füzesi tanıtıldı: İşte detaylar 1 gün önce eklendi

Bu tür sistemler, özellikle radar ve istihbarat sistemlerine yakalanmadan füze konuşlandırmak isteyen ordular için büyük avantaj sağlıyor. Ukrayna-Rusya savaşında yaşananlar, büyük savaş gemilerinin veya açık platformların erken tespit edilerek etkisiz hale getirilebildiğini net biçimde gösterdi.

Öte yandan konteyner tabanlı sistemler, karayolu, demiryolu veya denizyolu ile kolayca sevk edilebiliyor. Benzer sistemler daha önce Çin ve Rusya gibi ülkeler tarafından da denenmişti. Bu tarz çözümler, silah sistemlerinin görünmezliğini artırarak asimetrik savaş senaryolarında üstünlük sağlamayı hedefliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: