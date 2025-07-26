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    ROKETSAN, konteyner içinden seyir füzesi fırlatma sistemini tanıttı

    Roketsan, IDEF 2025’te standart kargo konteynerlerine entegre ettiği füze fırlatma sistemini tanıttı. ÇAKIR ve 400+ km menzilli KARA ATMACA füzeleri gizli, mobil ve kamufle biçimde fırlatılabilecek.

    ROKETSAN, seyir füzelerini konteyner içinden fırlatacak Tam Boyutta Gör
    Türk savunma sanayii, IDEF 2025 Fuarı'nda dikkat çeken ürünler sergilemeye devam ediyor. ROKETSAN, standart kargo konteynerleri içerisine entegre ettiği seyir füzesi fırlatma sistemini ilk kez kamuoyuna tanıttı. Bu sistem, hem mobilite hem de gizlilik açısından Türkiye'nin kabiliyetine önemli bir katkı sunmayı hedefliyor.

    Yeni sistem, ilk etapta ÇAKIR, ATMACA ve KARA ATMACA (ATMACA-UM) seyir füzeleriyle uyumlu olacak şekilde geliştirildi. Füzeler, standart 20 veya 40 feet'lik kargo konteynerleri içine yerleştirilmiş yalıtımlı fırlatma bölmeleri sayesinde kolayca taşınabiliyor ve istenilen bölgede konuşlandırılabiliyor.

    Taşınabilir, kamufle ve sürpriz

    Sistemin öne çıkan özelliklerinden biri, 400 kilometrenin üzerindeki menziliyle KARA ATMACA füzesini fırlatabiliyor olması. Bu sayede sahil şeritleri, limanlar veya stratejik geçiş noktaları etkili şekilde korunabiliyor. Görünüş olarak sivil kargo konteynerlerinden ayırt edilemeyen bu yapılar, sürpriz saldırılar için ideal bir platform sunuyor.

    ROKETSAN, seyir füzelerini konteyner içinden fırlatacak Tam Boyutta Gör
    Bilindiği üzere ÇAKIR ilk etapta hava platformlarında kullanılıyordu. Ancak artık hem deniz hem de kara konuşlu konteyner sistemleri ile de kullanılabiliyor. Konteynerin içinde 4 adet ÇAKIR füzesi yer alıyor ve sistem, sadece bir veya iki personelle komuta edilebiliyor. Yapay zeka destekli arayıcı başlık sayesinde hedefi son aşamada kendisi tespit eden füze, 150 km menzilde yüksek isabet oranı vadediyor.

    Bu tür sistemler, özellikle radar ve istihbarat sistemlerine yakalanmadan füze konuşlandırmak isteyen ordular için büyük avantaj sağlıyor. Ukrayna-Rusya savaşında yaşananlar, büyük savaş gemilerinin veya açık platformların erken tespit edilerek etkisiz hale getirilebildiğini net biçimde gösterdi.

    Öte yandan konteyner tabanlı sistemler, karayolu, demiryolu veya denizyolu ile kolayca sevk edilebiliyor. Benzer sistemler daha önce Çin ve Rusya gibi ülkeler tarafından da denenmişti. Bu tarz çözümler, silah sistemlerinin görünmezliğini artırarak asimetrik savaş senaryolarında üstünlük sağlamayı hedefliyor.

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    MDK 2 gün önce

    30km ile viraj dönsede görsek

    V
    vixx 3 gün önce

    2 boyutlu araba yapmışlar

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    Paetzold 3 gün önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 3 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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