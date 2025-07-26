ROKETSAN, konteyner içinden seyir füzesi fırlatma sistemini tanıttı

Yeni sistem, ilk etapta ÇAKIR, ATMACA ve KARA ATMACA (ATMACA-UM) seyir füzeleriyle uyumlu olacak şekilde geliştirildi. Füzeler, standart 20 veya 40 feet'lik kargo konteynerleri içine yerleştirilmiş yalıtımlı fırlatma bölmeleri sayesinde kolayca taşınabiliyor ve istenilen bölgede konuşlandırılabiliyor.
Taşınabilir, kamufle ve sürpriz
Sistemin öne çıkan özelliklerinden biri, 400 kilometrenin üzerindeki menziliyle KARA ATMACA füzesini fırlatabiliyor olması. Bu sayede sahil şeritleri, limanlar veya stratejik geçiş noktaları etkili şekilde korunabiliyor. Görünüş olarak sivil kargo konteynerlerinden ayırt edilemeyen bu yapılar, sürpriz saldırılar için ideal bir platform sunuyor.
Bu tür sistemler, özellikle radar ve istihbarat sistemlerine yakalanmadan füze konuşlandırmak isteyen ordular için büyük avantaj sağlıyor. Ukrayna-Rusya savaşında yaşananlar, büyük savaş gemilerinin veya açık platformların erken tespit edilerek etkisiz hale getirilebildiğini net biçimde gösterdi.
Öte yandan konteyner tabanlı sistemler, karayolu, demiryolu veya denizyolu ile kolayca sevk edilebiliyor. Benzer sistemler daha önce Çin ve Rusya gibi ülkeler tarafından da denenmişti. Bu tarz çözümler, silah sistemlerinin görünmezliğini artırarak asimetrik savaş senaryolarında üstünlük sağlamayı hedefliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
30km ile viraj dönsede görsek
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya